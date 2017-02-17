Tesla aracıyla otoyolda hayat kurtaran adama Elon Musk’tan büyük sürpriz

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Almanya’nın Münih şehrinde gerçekleşen olayda Tesla Model S otomobiliyle yolda ilerleyen Manfred Kick, önündeki Volkswagen Passat’ın yol kenarındaki bariyerlere birkaç kez çarptığını ve aracın yolda düzgün şekilde gidemediğini gördü. Otomobilin yanına yaklaşan 41 yaşındaki adam, Passat’ın sürücüsünün seyir halindeyken kendinde olmadığını fark etti.Ayrıca Bkz. "Hollanda’da akıllı telefon bağımlılarına özel yeni trafik ışıkları test ediliyor"
Derhal hızlanarak aracın önüne geçen Kick, frene basarak otomobilin güvenli bir şekilde durmasını sağladı. Ekiplerin olay yerine ulaşmasıyla 47 yaşındaki adamın felç geçirdiği ve bilincinin yerinde olmadığı tespit edildi. Model S aracının hasar görmesini göze alarak cesur bir davranış sergileyen Manfred Kick, böylelikle geniş çaplı kazanın meydana gelmesini önledi.
Tüm bu aksiyon dolu anların ardından her iki araçta toplam 10 bin avro değerinde hasar meydana geldi. Durumun basına yansımasıyla kişisel Twitter hesabından mesaj yayınlayan -Tesla’nın kurucusu- Elon Musk, davranışından ötürü adama teşekkür ederek tüm zararı kendisinin ödeyeceğini ve sürecin hızlı bir şekilde yürütüleceğini söyledi. Musk’ın tweet'i karşısında şaşırdığı görülen Manfred Kick, hayat kurtardığı ilginç bir olayın kahramanı oldu.
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sözü bir kafir için söylenmez. Haram iş için de hiç söylenmez, kafir için hiç söylenmez. tehlikeli bir durum. Allah muhafaza insanı dinden çıkarabilir.!
10K Euro verecek ama kullanıcıların gönlünde taht kuracak daha ne olsun. yazdıklarım hem insanlığını hem zekasını tebrik ettiğim için.
1- Elektrikli bir araba kullanıyor.
2- Ölümle sonuçlanabilecek bir kazayı arabasının hasar görmesine rağmen önlüyor.
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