Tesla aracıyla otoyolda hayat kurtaran adama Elon Musk’tan büyük sürpriz

Almanya’nın Münih şehrinde gerçekleşen olayda Tesla Model S otomobiliyle yolda ilerleyen Manfred Kick, önündeki Volkswagen Passat’ın yol kenarındaki bariyerlere birkaç kez çarptığını ve aracın yolda düzgün şekilde gidemediğini gördü. Otomobilin yanına yaklaşan 41 yaşındaki adam, Passat’ın sürücüsünün seyir halindeyken kendinde olmadığını fark etti.

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Tüm bu aksiyon dolu anların ardından her iki araçta toplam 10 bin avro değerinde hasar meydana geldi. Durumun basına yansımasıyla kişisel Twitter hesabından mesaj yayınlayan -Tesla’nın kurucusu- Elon Musk, davranışından ötürü adama teşekkür ederek tüm zararı kendisinin ödeyeceğini ve sürecin hızlı bir şekilde yürütüleceğini söyledi. Musk’ın tweet'i karşısında şaşırdığı görülen Manfred Kick, hayat kurtardığı ilginç bir olayın kahramanı oldu.

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Derhal hızlanarak aracın önüne geçen Kick,otomobilin güvenli bir şekilde durmasını sağladı. Ekiplerin olay yerine ulaşmasıyla 47 yaşındaki adamınve bilincinin yerinde olmadığı tespit edildi. Model S aracının hasar görmesini göze alarak cesur bir davranış sergileyen Manfred Kick, böylelikle geniş çaplı kazanın meydana gelmesini önledi.