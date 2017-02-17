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Tesla aracıyla otoyolda hayat kurtaran adama Elon Musk’tan büyük sürpriz

Model S aracıyla seyir halindeyken başka bir otomobildeki sürücünün hayatını kurtaran adama Elon Musk güzel bir jest yaptı. İşte Almanya’da yaşanan o ilginç olay.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
17,6b
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56
Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Almanya’nın Münih şehrinde gerçekleşen olayda Tesla Model S otomobiliyle yolda ilerleyen Manfred Kick, önündeki Volkswagen Passat’ın yol kenarındaki bariyerlere birkaç kez çarptığını ve aracın yolda düzgün şekilde gidemediğini gördü. Otomobilin yanına yaklaşan 41 yaşındaki adam, Passat’ın sürücüsünün seyir halindeyken kendinde olmadığını fark etti.
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Derhal hızlanarak aracın önüne geçen Kick, frene basarak otomobilin güvenli bir şekilde durmasını sağladı. Ekiplerin olay yerine ulaşmasıyla 47 yaşındaki adamın felç geçirdiği ve bilincinin yerinde olmadığı tespit edildi. Model S aracının hasar görmesini göze alarak cesur bir davranış sergileyen Manfred Kick, böylelikle geniş çaplı kazanın meydana gelmesini önledi.

Tüm bu aksiyon dolu anların ardından her iki araçta toplam 10 bin avro değerinde hasar meydana geldi. Durumun basına yansımasıyla kişisel Twitter hesabından mesaj yayınlayan -Tesla’nın kurucusu- Elon Musk, davranışından ötürü adama teşekkür ederek tüm zararı kendisinin ödeyeceğini ve sürecin hızlı bir şekilde yürütüleceğini söyledi. Musk’ın tweet'i karşısında şaşırdığı görülen Manfred Kick, hayat kurtardığı ilginç bir olayın kahramanı oldu.
 

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H.B.V 2 yıl en beğenilen
Helal olsun burda da yayaya çarpınca önce arabaya bakılır.
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YasUo21 2 yıl
Hayaller elon musk gerçekler erdoğan
3 Yanıt Yanıtla +136
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canguler917 2 yıl
tesla'ya reklam yapıyor diyip durmuşsunuz,adamlar en azından hasarı karşılamış.volkswagen onu bile yapmamış ama ona laf söyleyen yok
2 Yanıt Yanıtla +112
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DH Misafiri 2 yıl
""Helal olsun burda da yayaya çarpınca önce arabaya bakılır.""
sözü bir kafir için söylenmez. Haram iş için de hiç söylenmez, kafir için hiç söylenmez. tehlikeli bir durum. Allah muhafaza insanı dinden çıkarabilir.!
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fable 2 yıl
Valla ülkemizde olsa kimse yapmazdı demiş çoğu arkadaş ama yapanı görmemiş. Şahsen ben gördüm yokuş aşşağı giden bir dolmuşun fireni patlamış ve bir adam arabasını önüne sürerek frene basmıştı. Ayrıca dolmuşun içinde yolcularda vardı dediğim yokuş uzun bayağı aşşağıya kadar o şekilde gitse kesin takla atardı dolmu varın gerisini siz düşünün.
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Captain_Ivy 2 yıl
EVET tesla güzel bi araç..
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DH Misafiri 2 yıl
Elon Musk yazın google a araştırın, adamın reklama ihtiyacı olmadığını anlarsınız.
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DH Misafiri 2 yıl
VOLKSWAGEN, Türkiye'nin de sana emisyon skandalından ötürü dava açmasını tüm kalbimle diliyorum.
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DH Misafiri 2 yıl
Tamir ücreti yerine yeni araç verelim deseymiş daha etkili olurdu.
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mbs02 2 yıl
Elon reklamı yakalamış yine.
10K Euro verecek ama kullanıcıların gönlünde taht kuracak daha ne olsun. yazdıklarım hem insanlığını hem zekasını tebrik ettiğim için.
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Ruvale 2 yıl
Her şeyden önce insanlık, medeniyet :)
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kopfblut 2 yıl
Elon Musk aldığı pası çok güzel gol yapmış. Bundan iyi reklam mı olur! Adama gelince helal olsun. Çevresine duyarlı bir adam olduğu her halinden belli.
1- Elektrikli bir araba kullanıyor.
2- Ölümle sonuçlanabilecek bir kazayı arabasının hasar görmesine rağmen önlüyor.
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onur1971 2 yıl
Passat sürücüsünün son durumu nedir? Ondan bahseden yok?
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