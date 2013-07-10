Karar açıklandı: Apple, e-kitap fiyatlarının sabitlenmesinde suçlu !

ABD Adalet Bakanlığı'nın aralarında Apple'ın da bulunduğu bazı isimlerin, elektronik kitap fiyatları konusunda kartel oluşturarak fiyatları sabitlediği yönündeki iddiasıyla açılan davada karar verildi.

Bugün açıklanan kararda yargı, Apple'ın Hachette, HarperCollins, MacMillan, Simon&Schuster ve Penguin gibi büyük yayınevleriyle anlaşarak e-kitap fiyatlarını yükselttiğine hükmetti. Kararda Apple'ın iBook Store ile birlikte getirdiği yeni iş modelinin e-kitapların fiyatlarının yükselmesine sebep olduğunun altı çizildi.

Kararın açıklamasından hemen sonra açıklamalarda bulunan Apple'ın basın sözcüsü Tom Neumayr, Apple'ın hiçbir şekilde e-kitap fiyatlarını yükselterek sabitlemediklerini ve kararı temyiz ederek bu asılsız iddialarla sonuna kadar savaşacaklarını söyledi. Basın sözcüsü ayrıca Apple'ın 2010 yılında elektronik kitap pazarına fiyatların yükseltmesini değil, ihtiyaç duyulan yeniliği ve rekabeti getirdiğini sözlerine ekledi.

Davaya konu olan iş modeli aslında teknoloji severlere yabancı değil. Yaygın şekilde iBook Store'dan önce elektronik kitaplar, tıpkı basılı kitaplar şeklinde satılıyordu. Yayınevi, satıcıya elektronik kitapları belirlenen bir toptan fiyattan veriyor; satıcı ise kitapların son kullanıcı fiyatına istediği şekilde karar veriyordu. Bu sayede Amazon, örneğin Kindle kullanıcılarına, çok uygun fiyattan elektronik kitap satın alma imkanı sunuyordu.

iPad'le birlikte elektronik kitap piyasasına giriş yapan Apple'ın geliştirilmesinde büyük rol oynadığı iş modeli ise, uygulama mağazalarında hali hazırda uygulanan fiyat politikalarından farksız. Bu modelde yayınevi, elektronik kitap fiyatının son satış fiyatını belirliyor ve bunun üzerinden belli bir oranda (~ %30) komisyonu servis sağlayıcısına veriyordu.

ABD Adalet Bakanlığı'nın iddiasına göre, Apple ve yayınevlerinin bu komisyon modelini benimsemesiyle birlikte Amazon da bir süre sonra bu sisteme geçmek zorunda kaldı. Bu uygulamanın elektronik kitap pazarında satış fiyatlarını yükselttiğini belirten bakanlık, birçok kitabın satış fiyatının 12,99 ila 14,99 dolara kadar yükseldiğine dikkat çekerken; bu modelin özellikle iPad öncesinde e-kitap pazarındaki payı %90'u bulan Amazon'un hakimiyetine önlemek için yapılan bir hamle olduğunu iddia etmişti.

Apple ise ilk günden savunmaların alındığı son ana kadar bakanlığın iddialarını reddetti. Yaklaşık 3 hafta önce yapılan son duruşmada Apple'ın hukuk müşaviri Orin Snyder, Apple'ın tek bir yayıneviyle dahi fiyatların yükseltimesi için bir ortaklık kurmadığını belirterek davaya konu olanların standart, meşru ticari hamleden başka bir şey olmadığını söylemişti.