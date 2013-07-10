Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Karar açıklandı: Apple, e-kitap fiyatlarının sabitlenmesinde suçlu !

5 yıl
938
1
6
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Karar açıklandı: Apple, e-kitap fiyatlarının sabitlenmesinde suçlu !

ABD Adalet Bakanlığı'nın aralarında Apple'ın da bulunduğu bazı isimlerin, elektronik kitap fiyatları konusunda kartel oluşturarak fiyatları sabitlediği yönündeki iddiasıyla açılan davada karar verildi.

Bugün açıklanan kararda yargı, Apple'ın Hachette, HarperCollins, MacMillan, Simon&Schuster ve Penguin gibi büyük yayınevleriyle anlaşarak e-kitap fiyatlarını yükselttiğine hükmetti. Kararda Apple'ın iBook Store ile birlikte getirdiği yeni iş modelinin e-kitapların fiyatlarının yükselmesine sebep olduğunun altı çizildi.

Kararın açıklamasından hemen sonra açıklamalarda bulunan Apple'ın basın sözcüsü Tom Neumayr, Apple'ın hiçbir şekilde e-kitap fiyatlarını yükselterek sabitlemediklerini ve kararı temyiz ederek bu asılsız iddialarla sonuna kadar savaşacaklarını söyledi. Basın sözcüsü ayrıca Apple'ın 2010 yılında elektronik kitap pazarına fiyatların yükseltmesini değil, ihtiyaç duyulan yeniliği ve rekabeti getirdiğini sözlerine ekledi.

Davaya konu olan iş modeli aslında teknoloji severlere yabancı değil. Yaygın şekilde iBook Store'dan önce elektronik kitaplar, tıpkı basılı kitaplar şeklinde satılıyordu. Yayınevi, satıcıya elektronik kitapları belirlenen bir toptan fiyattan veriyor; satıcı ise kitapların son kullanıcı fiyatına istediği şekilde karar veriyordu. Bu sayede Amazon, örneğin Kindle kullanıcılarına, çok uygun fiyattan elektronik kitap satın alma imkanı sunuyordu.

iPad'le birlikte elektronik kitap piyasasına giriş yapan Apple'ın geliştirilmesinde büyük rol oynadığı iş modeli ise, uygulama mağazalarında hali hazırda uygulanan fiyat politikalarından farksız. Bu modelde yayınevi, elektronik kitap fiyatının son satış fiyatını belirliyor ve bunun üzerinden belli bir oranda (~ %30) komisyonu servis sağlayıcısına veriyordu.

ABD Adalet Bakanlığı'nın iddiasına göre, Apple ve yayınevlerinin bu komisyon modelini benimsemesiyle birlikte Amazon da bir süre sonra bu sisteme geçmek zorunda kaldı. Bu uygulamanın elektronik kitap pazarında satış fiyatlarını yükselttiğini belirten bakanlık, birçok kitabın satış fiyatının 12,99 ila 14,99 dolara kadar yükseldiğine dikkat çekerken; bu modelin özellikle iPad öncesinde e-kitap pazarındaki payı %90'u bulan Amazon'un hakimiyetine önlemek için yapılan bir hamle olduğunu iddia etmişti.

Apple ise ilk günden savunmaların alındığı son ana kadar bakanlığın iddialarını reddetti. Yaklaşık 3 hafta önce yapılan son duruşmada Apple'ın hukuk müşaviri Orin Snyder, Apple'ın tek bir yayıneviyle dahi fiyatların yükseltimesi için bir ortaklık kurmadığını belirterek davaya konu olanların standart, meşru ticari hamleden başka bir şey olmadığını söylemişti.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
suleyman5000 5 yıl
steve olsaydı 1 dolara baglardı işi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
etlik 5 yıl
Borsa yetmiyormuş gibi e-kitapların fiyatlarını bir anda tavan yapmışlardı. Sonuca sevindim( apple kullanıcısıyım )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kemaloztin 5 yıl
Dogru bir karar bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-AC91B499F 5 yıl
Zaten önceden belli olan bir durumdu herkes bekliyordu kararı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dersamstagnachmittag 5 yıl
Sonucun boyle olacagi belliydi zaten bile bile lades dediler.

Darisi basimiza ne diyelim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WmGMD 5 yıl
Güzel sonuç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Gigabyte GTX 770 OC WindForce 3X Ekran Kartı Video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim