Günlük hayatımızda uzun zamandır yer alan birçok ürün, akıllanarak gelişmeye devam ediyor. Tam da bu noktada karşımıza çıkan karbon fiber bisiklet modeli Vanhawks Valour, akıllı özellikleriyle dikkat çekiyor ve hayata geçebilmek adına popüler bağış platformu Kickstarter'da destek arıyor.

Tasarımsal olarak oldukça ilginç görünen ve tercih edilen karbon fiber malzemeyle toplam ağırlığının 7,25 kg olduğu belirtilen Vanhawks Valour, farkını iOS ile Android işletim sistemli akıllı telefonlar ve Pebble akıllı saat ile bağlantı kurabiliyor olmasıyla koyuyor. Bu bağlantı için dahili Bluetooth 4.0 teknolojisini kullanan bisiklet, geliştirilen uygulamasında girilen navigasyon bilgilerini gidonda yer alan LED ışık sistemiyle sürücüsüne bildirebiliyor ve taşıdığı ivmeölçer, hız sensörü ve manyetometre birimleriyle yapılan mesafe, sürat ve yakılan kalori gibi bilgileri kararlı bir şekilde gözler önüne serebiliyor. Kör nokta algılama sistemiyle aktif trafik içerisinde yer alan diğer araçlara karşı titreşim temelli uyarı yapan ve böylece ciddi anlamda güvenlik sağlayabilen bisiklet, çevrede yer alan diğer benzerleriyle de farklı yol durumları hakkında iletişim kurabiliyor.

Kickstarter üzerinde konan 100,000$ hedefin bitimine 29 gün kala 58,512$'lık kısmını toplamayı başaran akıllı bisiklet modeli Vanhawks Valour, yapılacak 999$ (Kanada dışı 85$ kargo) bağış ile 2014 Ekim ayında elde edilebiliyor. Bisiklet hakkında Ali Zahid ve ekibi tarafından hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1931822269/vanhawks-valour-first-ever-connected-carbon-fibre