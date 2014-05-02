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Karbon fiber bisiklet modeli Vanhawks Valour, akıllı özellikleriyle dikkat çekiyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Karbon fiber bisiklet modeli Vanhawks Valour, akıllı özellikleriyle dikkat çekiyor
Günlük hayatımızda uzun zamandır yer alan birçok ürün, akıllanarak gelişmeye devam ediyor. Tam da bu noktada karşımıza çıkan karbon fiber bisiklet modeli Vanhawks Valour, akıllı özellikleriyle dikkat çekiyor ve hayata geçebilmek adına popüler bağış platformu Kickstarter'da destek arıyor.
Tasarımsal olarak oldukça ilginç görünen ve tercih edilen karbon fiber malzemeyle toplam ağırlığının 7,25 kg olduğu belirtilen Vanhawks Valour, farkını iOS ile Android işletim sistemli akıllı telefonlar ve Pebble akıllı saat ile bağlantı kurabiliyor olmasıyla koyuyor. Bu bağlantı için dahili Bluetooth 4.0 teknolojisini kullanan bisiklet, geliştirilen uygulamasında girilen navigasyon bilgilerini gidonda yer alan LED ışık sistemiyle sürücüsüne bildirebiliyor ve taşıdığı ivmeölçer, hız sensörü ve manyetometre birimleriyle yapılan mesafe, sürat ve yakılan kalori gibi bilgileri kararlı bir şekilde gözler önüne serebiliyor. Kör nokta algılama sistemiyle aktif trafik içerisinde yer alan diğer araçlara karşı titreşim temelli uyarı yapan ve böylece ciddi anlamda güvenlik sağlayabilen bisiklet, çevrede yer alan diğer benzerleriyle de farklı yol durumları hakkında iletişim kurabiliyor.
Kickstarter üzerinde konan 100,000$ hedefin bitimine 29 gün kala 58,512$'lık kısmını toplamayı başaran akıllı bisiklet modeli Vanhawks Valour,  yapılacak 999$ (Kanada dışı 85$ kargo) bağış ile 2014 Ekim ayında elde edilebiliyor. Bisiklet hakkında Ali Zahid ve ekibi tarafından hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
Karbon fiber bisiklet modeli Vanhawks Valour, akıllı özellikleriyle dikkat çekiyor

https://www.kickstarter.com/projects/1931822269/vanhawks-valour-first-ever-connected-carbon-fibre Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OgrenciPasosu 5 yıl en beğenilen
Freni pedalla mı yapılıyor?
1 Yanıt Yanıtla +13
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murdocklawless 5 yıl
fixed gear denir bu sisteme. pedalda boşluk yoktur. ileri giderkende, geri giderkende sürekli döner. bu bisikletlerde frende yoktur. aslında istenirse fren konabilir ama genelinde yoktur. pedal sürekli döndüğü ve boşluk olmadığı için pedalı gücünüzle yavaşlatarak bisikleti durabilirsiniz.
fixed gear denir bu sisteme. pedalda boşluk yoktur. ileri giderkende, geri giderkende sürekli döner. bu bisikletlerde frende yoktur. aslında istenirse fren kona...
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Yanıtla +6
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SteveMeade 5 yıl
Fren yok vites yok ama akıl var akıllı bisiklet sonuçta, enteresan
Yanıtla +4
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kraldostuz 5 yıl
1000 dolar daha koyar fıstık gibi şahin alırım
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01001101 5 yıl
bisikleti görünce akılsız bisikletime şükrettim bi an için, o ne la öyle dımdızlak hiç bişey yok
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orhanyıldız 5 yıl
Tasarım güzel ama vites ve fren olmadan olmaz
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Captain_Ivy 5 yıl
yorar bu adamı, vites yok bişey yok
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WIN3r 5 yıl
Güzel görünüyor :)
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TRSOF 5 yıl
Hani dura ace hani cosmic
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kraldostuz 5 yıl
bu bisiklette ne konfor var nede güvenlik konfore gelince kalas gibi bir çukura düşerse küçük bir çukur popo ve takımların işi zordur fren göremedim bazı arkadaslar pedalda firen oluyor diyor boşluk yokmuş ne saçma yorulunca bacaklar boşalır be sürekli çevir çevir nereeye kadar ikincisi yokuş aşağı inince gene bütün iş bacaklara düşüyor buna takat dayanmaz yada yokuş çıkarken vitesi tek çevir allah çevir peki ya zincir koparsa ????

o özellikler sizi kurtarırmı bilemem ama bildiğiniz bütün duaları okuyun o zaman :)
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jumuu 5 yıl
Fren dediğin ele gelcek arkadaş. 20 yıllık alışkanlığı değiştirmek zor olur. Hızlı giderken fren nasıldı diye düşünürsen oooo, öndeki herneyse onunla akraba olursun.
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Autopilot 5 yıl
Amerikada Böyle İcatlar Genelde Hintli Adamlardan Çıkıyor :)
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people66 5 yıl
bi cannondale left değil mtb-news.de/...
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