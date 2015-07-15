Karşınızda Apple A8 yongasetli yeni iPod Touch

Haber Editörü
Apple'ın müzik oynatıcıları ile ilgili uzun süredir gündemde olan iddialar nihayet doğrulandı ve Apple A8 yongaseti ile güçlendirilen yeni iPod Touch modeli resmiyete kavuştu.
64-bitlik A8 yongaseti ile Metal desteğine kavuşan yeni iPod Touch böylelikle Metal üzerinden gelişmiş oyun grafiklerine de ev sahipliği yapacak. iPhone 6 serisinden hatırladığımız bu yongasetinin yanında M8 yardımcı işlemcisi de mevcut. Ayrıca modelde iOS 8.4 işletim sistemi ve dolayısıyla Apple Music de ön yüklü olarak gelecek. iPod Touch modeline 2012 yılından bu yana önemli bir güncelleme verilmiyordu.
4 inçlik ekranı koruyan iPod Touch 120 kare/saniye destekli 8MP çözünürlüğünde iSight arka kameraya sahip. Ön tarafta ise FaceTime HD kamera yer alıyor. Ayrıca ilk kez 4 inçlik bir Apple cihazında 128GB kapasite seçeneği sunulacak. Model 6.1mm kalınlığını da muhafaza ediyor.
Donanım itibariyle iPhone 6 serisinin daha küçük bir versiyonu diyebileceğimiz yeni iPod Touch modelinde bununla birlikte önceki yıllarda olduğu gibi tek çekirdekli bir A8 yongaseti olması muhtemel. Bu şimdilik net değil.
Altın sarısı, pembe ve koyu mavi renk seçenekleri sunan yeni iPod Touch, 16GB kapasiteli versiyon 699TL, 32GB kapasiteli versiyon 879TL, 64GB kapasiteli versiyon 1049TL, 128GB kapasiteli versiyon ise 1399TL fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.
http://appleinsider.com/articles/15/07/15/apple-launches-new-ipod-touch-with-64-bit-a8-cpu-8mp-camera-m8-motion-coprocessor-128gb-capacity Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Benim gibi, iPhone'a 2700 TL vermek istemeyen biri, 700 TL'ye iPod alabilir ve kalan 2000 TL ilede bir Android telefon alabilir. Mesela ben 1300 TL'ye HTC Desire 820'i tercih ettim. 700 TL'de bende kaldı. Yani 16 GB iPhone fiyatına 1 tane 5 inch telefon, 2 tanede iPod alabilirim :D
Böylelikle, Adroid'de IOS'da elimin altında olmuş oldu. İki tarafın uygulamalarına, servislerine, hizmetlerine erişebiliyorum. Müzik dinlemeyi ve oyun oynamayı iPod'dan yapıp telefonumun şarjını koruyorum.
Çok sınırlı, kalıp şekilde bakılıyor olaya. (Her zamanki gibi:)) iPod Touch'ın kullanım alanı oldukça fazla aslında. Ama çoğu insanda çakma iPhone gibi bir cihaza dikkatlerini vermiyorlar. Bu çakma iPhone gibi olan cihazla dolaşıp itibarlarını zedelemek istemiyorlar. "Para yetmemişde bunu almış" izlenimi oluşturmak istemiyorlar.
Zaten çoğu kullanıcının iPod Touch'ın varlığından haberi bile yok. Alacaklara uyarım olsun, "Aaaa ne bu, yeni iPhone mu?- Neden iki telefon kullanıyorsun?- Telefon değil mi bu yani şimdi? Neden aldın ki o zaman?" gibi sorulara her yerde maruz kalacaksınız.iPod Touch'ın ne olduğunu açıklamak zorunda kalacaksınız.
Burada, iPhone'a 2700 TL verip sadece Whatsapp kullanan, iPhone 4'ü "4" diye 4G sanan bir kitleden bahsediyoruz. Dediğim gibi sadece itibar meselesi.
Pek telefon görüşmesine ihtiyacım olmaz, hatta aylardır SIM kartım bozuk ama neredeyse eksikliğini hissetmiyorum :). Akılsız telefonumu buna rağmen müzik, podcast dinlemek, rehbere göz atmak ve el fenerini kullanmak için yanımda taşıyorum. Böyle bir cihazım olsa telefon özelliğine pek ihtiyaç duymadığım için sorun yaşamam. Gerekirse iPod'la birlikte akılsız telefon taşıyabilirim.
Yorumumun sonunda vereceğim videoda dendiği gibi acil bir durumda akıllı telefonlar en fazla 1-2 gün çalışabilirken akılsız telefonu modeline göre haftalarca kullanma olasılığınız var. Akıllı telefonlar her ne kadar işlevsel de olsa ekstrem durumlarda sizi yarı yolda bırakacaktır. Ben bir anda çok önemli bir iletişim cihazını kaybetmek istemem. Gerçi bir afet durumunda Türkiye'de mobil şebeke muhtemelen çökeceği için pek önemi yok ama ne olur ne olmaz .
699 TL'ye son sürüm iOS'ta akıcı deneyim sunacak başka cihaz yok. Bununla da Apple Store'dan ve iTunes'tan olabildiğince faydalanabiliyorsunuz.
Benim için gayet önemli bir madde, Akıllı telefonlar günümüzde kullandığımız birçok ürünü bir araya getiriyor (Kamera, TV, Ses ve Video Oynatıcı, Çalar Saat, Modem, Not Defteri, PC vs.) ancak örnek verdiğim işlevler çoğu kullanıcı için yeterli olduğu halde bu ürünlerden birini olabildiğince iyi seviyede kullanmak isteyen birini tatmin etmez (Kamerası DSLR kalitesinde değildir, Ekranı TV'ye göre küçüktür, Ses Kalitesi yeterli değildir, Bir PC'de ürettiğiniz neredeyse hiçbir şeyi üretemezsiniz vs.). O yüzden örneğin profesyonel bir fotoğrafçının taşıdığı ekipmanları düşündüğümüzde bir iPod + Akılsız telefonun ağırlığı ne kadar fark yaratabilir ki? Ya da yanında dizüstü taşıyan birinin. Örnekler çoğaltılabilir.
Bu diyeceğim ekstra ama yeni iPhone çıkınca "elimdeki cihaz eskidi" sendromuna girenler de bu cihazla dertlerinden kurtulabilirler. iPod'lar her yıl yenilenmiyor çünkü.
Tüm maddeleri birleştirdiğimde benim kullanım senaryoma göre bu cihazı almak daha mantıklı.
Ses kalitesi konusunda denemediğim için birşey diyemem ama şu an kullandığım ekipmanlar bile beni tatmin ediyorsa sorun yaşamam diye tahmin ediyorum.
Bu video tamamen bahsettiğim konuyla alakalı. Mutlaka izleyin .
teknoseyir.com/...
Edit: Yorumum haberden uzun olmuş .
Pek telefon görüşmesine ihtiyacım olmaz, hatta aylardır SIM kartım bozuk ama neredeyse eksikliğini hissetmiyorum :). Akılsız telefonumu buna rağmen müzik, podcast dinlemek, rehbere göz atmak ve el fenerini kullanmak için yanımda taşıyorum. Böyle bir cihazım olsa telefon özelliğine pek ihtiyaç duymadığım için sorun yaşamam. Gerekirse iPod'la birlikte akılsız telefon taşıyabilirim.
Yorumumun sonunda vereceğim videoda dendiği gibi acil bir durumda akıllı telefonlar en fazla 1-2 gün çalışabilirken akılsız telefonu modeline göre haftalarca kullanma olasılığınız var. Akıllı telefonlar her ne kadar işlevsel de olsa ekstrem durumlarda sizi yarı yolda bırakacaktır. Ben bir anda çok önemli bir iletişim cihazını kaybetmek istemem. Gerçi bir afet durumunda Türkiye'de mobil şebeke muhtemelen çökeceği için pek önemi yok ama ne olur ne olmaz .
699 TL'ye son sürüm iOS'ta akıcı deneyim sunacak başka cihaz yok. Bununla da Apple Store'dan ve iTunes'tan olabildiğince faydalanabiliyorsunuz.
Benim için gayet önemli bir madde, Akıllı telefonlar günümüzde kullandığımız birçok ürünü bir araya getiriyor (Kamera, TV, Ses ve Video Oynatıcı, Çalar Saat, Modem, Not Defteri, PC vs.) ancak örnek verdiğim işlevler çoğu kullanıcı için yeterli olduğu halde bu ürünlerden birini olabildiğince iyi seviyede kullanmak isteyen birini tatmin etmez (Kamerası DSLR kalitesinde değildir, Ekranı TV'ye göre küçüktür, Ses Kalitesi yeterli değildir, Bir PC'de ürettiğiniz neredeyse hiçbir şeyi üretemezsiniz vs.). O yüzden örneğin profesyonel bir fotoğrafçının taşıdığı ekipmanları düşündüğümüzde bir iPod + Akılsız telefonun ağırlığı ne kadar fark yaratabilir ki? Ya da yanında dizüstü taşıyan birinin. Örnekler çoğaltılabilir.
Bu diyeceğim ekstra ama yeni iPhone çıkınca "elimdeki cihaz eskidi" sendromuna girenler de bu cihazla dertlerinden kurtulabilirler. iPod'lar her yıl yenilenmiyor çünkü.
Tüm maddeleri birleştirdiğimde benim kullanım senaryoma göre bu cihazı almak daha mantıklı.
Ses kalitesi konusunda denemediğim için birşey diyemem ama şu an kullandığım ekipmanlar bile beni tatmin ediyorsa sorun yaşamam diye tahmin ediyorum.
Bu video tamamen bahsettiğim konuyla alakalı. Mutlaka izleyin .
teknoseyir.com/...
Edit: Yorumum haberden uzun olmuş .