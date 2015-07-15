Karşınızda Apple A8 yongasetli yeni iPod Touch

Apple'ın müzik oynatıcıları ile ilgili uzun süredir gündemde olan iddialar nihayet doğrulandı ve Apple A8 yongaseti ile güçlendirilen yeni iPod Touch modeli resmiyete kavuştu.





64-bitlik A8 yongaseti ile Metal desteğine kavuşan yeni iPod Touch böylelikle Metal üzerinden gelişmiş oyun grafiklerine de ev sahipliği yapacak. iPhone 6 serisinden hatırladığımız bu yongasetinin yanında M8 yardımcı işlemcisi de mevcut. Ayrıca modelde iOS 8.4 işletim sistemi ve dolayısıyla Apple Music de ön yüklü olarak gelecek. iPod Touch modeline 2012 yılından bu yana önemli bir güncelleme verilmiyordu.





4 inçlik ekranı koruyan iPod Touch 120 kare/saniye destekli 8MP çözünürlüğünde iSight arka kameraya sahip. Ön tarafta ise FaceTime HD kamera yer alıyor. Ayrıca ilk kez 4 inçlik bir Apple cihazında 128GB kapasite seçeneği sunulacak. Model 6.1mm kalınlığını da muhafaza ediyor.





Donanım itibariyle iPhone 6 serisinin daha küçük bir versiyonu diyebileceğimiz yeni iPod Touch modelinde bununla birlikte önceki yıllarda olduğu gibi tek çekirdekli bir A8 yongaseti olması muhtemel. Bu şimdilik net değil.





Altın sarısı, pembe ve koyu mavi renk seçenekleri sunan yeni iPod Touch, 16GB kapasiteli versiyon 699TL, 32GB kapasiteli versiyon 879TL, 64GB kapasiteli versiyon 1049TL, 128GB kapasiteli versiyon ise 1399TL fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.

http://appleinsider.com/articles/15/07/15/apple-launches-new-ipod-touch-with-64-bit-a8-cpu-8mp-camera-m8-motion-coprocessor-128gb-capacity