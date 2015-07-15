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Karşınızda Apple A8 yongasetli yeni iPod Touch

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7,6b
1
75
iPod / iPod Touch
Ekrem71
Haber Editörü
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Karşınızda Apple A8 yongasetli yeni iPod Touch

Apple'ın müzik oynatıcıları ile ilgili uzun süredir gündemde olan iddialar nihayet doğrulandı ve Apple A8 yongaseti ile güçlendirilen yeni iPod Touch modeli resmiyete kavuştu.

64-bitlik A8 yongaseti ile Metal desteğine kavuşan yeni iPod Touch böylelikle Metal üzerinden gelişmiş oyun grafiklerine de ev sahipliği yapacak. iPhone 6 serisinden hatırladığımız bu yongasetinin yanında M8 yardımcı işlemcisi de mevcut. Ayrıca modelde iOS 8.4 işletim sistemi ve dolayısıyla Apple Music de ön yüklü olarak gelecek. iPod Touch modeline 2012 yılından bu yana önemli bir güncelleme verilmiyordu. 

4 inçlik ekranı koruyan iPod Touch 120 kare/saniye destekli 8MP çözünürlüğünde iSight arka kameraya sahip. Ön tarafta ise FaceTime HD kamera yer alıyor. Ayrıca ilk kez 4 inçlik bir Apple cihazında 128GB kapasite seçeneği sunulacak. Model 6.1mm kalınlığını da muhafaza ediyor. 

Donanım itibariyle iPhone 6 serisinin daha küçük bir versiyonu diyebileceğimiz yeni iPod Touch modelinde bununla birlikte önceki yıllarda olduğu gibi tek çekirdekli bir A8 yongaseti olması muhtemel. Bu şimdilik net değil.

Altın sarısı, pembe ve koyu mavi renk seçenekleri sunan yeni iPod Touch, 16GB kapasiteli versiyon 699TL, 32GB kapasiteli versiyon 879TL, 64GB kapasiteli versiyon 1049TL, 128GB kapasiteli versiyon ise 1399TL fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.  
Karşınızda Apple A8 yongasetli yeni iPod Touch
 

http://appleinsider.com/articles/15/07/15/apple-launches-new-ipod-touch-with-64-bit-a8-cpu-8mp-camera-m8-motion-coprocessor-128gb-capacity Yorum Yaz
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pastadanadam 4 yıl en beğenilen
Curimo
Ses konusunda herhangi bir iddiası artısı olmayan bir cihazı, telefonundan tek fark olarak telefon özelliğini çıkararak satışa sürmenin mantığı nedir Apple? Neden alalım bunu, biri bana bir sebep söylesin?(mantıklı olsun lütfen.)

Benim gibi, iPhone'a 2700 TL vermek istemeyen biri, 700 TL'ye iPod alabilir ve kalan 2000 TL ilede bir Android telefon alabilir. Mesela ben 1300 TL'ye HTC Desire 820'i tercih ettim. 700 TL'de bende kaldı. Yani 16 GB iPhone fiyatına 1 tane 5 inch telefon, 2 tanede iPod alabilirim :D
Böylelikle, Adroid'de IOS'da elimin altında olmuş oldu. İki tarafın uygulamalarına, servislerine, hizmetlerine erişebiliyorum. Müzik dinlemeyi ve oyun oynamayı iPod'dan yapıp telefonumun şarjını koruyorum.
Çok sınırlı, kalıp şekilde bakılıyor olaya. (Her zamanki gibi:)) iPod Touch'ın kullanım alanı oldukça fazla aslında. Ama çoğu insanda çakma iPhone gibi bir cihaza dikkatlerini vermiyorlar. Bu çakma iPhone gibi olan cihazla dolaşıp itibarlarını zedelemek istemiyorlar. "Para yetmemişde bunu almış" izlenimi oluşturmak istemiyorlar.
Zaten çoğu kullanıcının iPod Touch'ın varlığından haberi bile yok. Alacaklara uyarım olsun, "Aaaa ne bu, yeni iPhone mu?- Neden iki telefon kullanıyorsun?- Telefon değil mi bu yani şimdi? Neden aldın ki o zaman?" gibi sorulara her yerde maruz kalacaksınız.iPod Touch'ın ne olduğunu açıklamak zorunda kalacaksınız.
Burada, iPhone'a 2700 TL verip sadece Whatsapp kullanan, iPhone 4'ü "4" diye 4G sanan bir kitleden bahsediyoruz. Dediğim gibi sadece itibar meselesi.
CurimoSes konusunda herhangi bir iddiası artısı olmayan bir cihazı, telefonundan tek fark olarak telefon özelliğini çıkararak satışa sürmenin m...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Infinitum 4 yıl
Kullanıcı kitlesi çok sınırlı ancak benim gibi akıllı telefon taşımak istemeyen, onun yerine telefon özelliği olmayan bir cihaz isteyenler için biçilmiş kaftan.

Pek telefon görüşmesine ihtiyacım olmaz, hatta aylardır SIM kartım bozuk ama neredeyse eksikliğini hissetmiyorum :). Akılsız telefonumu buna rağmen müzik, podcast dinlemek, rehbere göz atmak ve el fenerini kullanmak için yanımda taşıyorum. Böyle bir cihazım olsa telefon özelliğine pek ihtiyaç duymadığım için sorun yaşamam. Gerekirse iPod'la birlikte akılsız telefon taşıyabilirim.

Yorumumun sonunda vereceğim videoda dendiği gibi acil bir durumda akıllı telefonlar en fazla 1-2 gün çalışabilirken akılsız telefonu modeline göre haftalarca kullanma olasılığınız var. Akıllı telefonlar her ne kadar işlevsel de olsa ekstrem durumlarda sizi yarı yolda bırakacaktır. Ben bir anda çok önemli bir iletişim cihazını kaybetmek istemem. Gerçi bir afet durumunda Türkiye'de mobil şebeke muhtemelen çökeceği için pek önemi yok ama ne olur ne olmaz
.

699 TL'ye son sürüm iOS'ta akıcı deneyim sunacak başka cihaz yok. Bununla da Apple Store'dan ve iTunes'tan olabildiğince faydalanabiliyorsunuz.

Benim için gayet önemli bir madde, Akıllı telefonlar günümüzde kullandığımız birçok ürünü bir araya getiriyor (Kamera, TV, Ses ve Video Oynatıcı, Çalar Saat, Modem, Not Defteri, PC vs.) ancak örnek verdiğim işlevler çoğu kullanıcı için yeterli olduğu halde bu ürünlerden birini olabildiğince iyi seviyede kullanmak isteyen birini tatmin etmez (Kamerası DSLR kalitesinde değildir, Ekranı TV'ye göre küçüktür, Ses Kalitesi yeterli değildir, Bir PC'de ürettiğiniz neredeyse hiçbir şeyi üretemezsiniz vs.). O yüzden örneğin profesyonel bir fotoğrafçının taşıdığı ekipmanları düşündüğümüzde bir iPod + Akılsız telefonun ağırlığı ne kadar fark yaratabilir ki? Ya da yanında dizüstü taşıyan birinin. Örnekler çoğaltılabilir.

Bu diyeceğim ekstra ama yeni iPhone çıkınca "elimdeki cihaz eskidi" sendromuna girenler de bu cihazla dertlerinden kurtulabilirler. iPod'lar her yıl yenilenmiyor çünkü.

Tüm maddeleri birleştirdiğimde benim kullanım senaryoma göre bu cihazı almak daha mantıklı.

Ses kalitesi konusunda denemediğim için birşey diyemem ama şu an kullandığım ekipmanlar bile beni tatmin ediyorsa sorun yaşamam diye tahmin ediyorum.

Bu video tamamen bahsettiğim konuyla alakalı. Mutlaka izleyin
.
teknoseyir.com/...

Edit: Yorumum haberden uzun olmuş
.
Kullanıcı kitlesi çok sınırlı ancak benim gibi akıllı telefon taşımak istemeyen, onun yerine telefon özelliği olmayan bir cihaz isteyenler için biçilmiş kaftan...
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Infinitum 4 yıl
Kullanıcı kitlesi çok sınırlı ancak benim gibi akıllı telefon taşımak istemeyen, onun yerine telefon özelliği olmayan bir cihaz isteyenler için biçilmiş kaftan.

Pek telefon görüşmesine ihtiyacım olmaz, hatta aylardır SIM kartım bozuk ama neredeyse eksikliğini hissetmiyorum :). Akılsız telefonumu buna rağmen müzik, podcast dinlemek, rehbere göz atmak ve el fenerini kullanmak için yanımda taşıyorum. Böyle bir cihazım olsa telefon özelliğine pek ihtiyaç duymadığım için sorun yaşamam. Gerekirse iPod'la birlikte akılsız telefon taşıyabilirim.

Yorumumun sonunda vereceğim videoda dendiği gibi acil bir durumda akıllı telefonlar en fazla 1-2 gün çalışabilirken akılsız telefonu modeline göre haftalarca kullanma olasılığınız var. Akıllı telefonlar her ne kadar işlevsel de olsa ekstrem durumlarda sizi yarı yolda bırakacaktır. Ben bir anda çok önemli bir iletişim cihazını kaybetmek istemem. Gerçi bir afet durumunda Türkiye'de mobil şebeke muhtemelen çökeceği için pek önemi yok ama ne olur ne olmaz
.

699 TL'ye son sürüm iOS'ta akıcı deneyim sunacak başka cihaz yok. Bununla da Apple Store'dan ve iTunes'tan olabildiğince faydalanabiliyorsunuz.

Benim için gayet önemli bir madde, Akıllı telefonlar günümüzde kullandığımız birçok ürünü bir araya getiriyor (Kamera, TV, Ses ve Video Oynatıcı, Çalar Saat, Modem, Not Defteri, PC vs.) ancak örnek verdiğim işlevler çoğu kullanıcı için yeterli olduğu halde bu ürünlerden birini olabildiğince iyi seviyede kullanmak isteyen birini tatmin etmez (Kamerası DSLR kalitesinde değildir, Ekranı TV'ye göre küçüktür, Ses Kalitesi yeterli değildir, Bir PC'de ürettiğiniz neredeyse hiçbir şeyi üretemezsiniz vs.). O yüzden örneğin profesyonel bir fotoğrafçının taşıdığı ekipmanları düşündüğümüzde bir iPod + Akılsız telefonun ağırlığı ne kadar fark yaratabilir ki? Ya da yanında dizüstü taşıyan birinin. Örnekler çoğaltılabilir.

Bu diyeceğim ekstra ama yeni iPhone çıkınca "elimdeki cihaz eskidi" sendromuna girenler de bu cihazla dertlerinden kurtulabilirler. iPod'lar her yıl yenilenmiyor çünkü.

Tüm maddeleri birleştirdiğimde benim kullanım senaryoma göre bu cihazı almak daha mantıklı.

Ses kalitesi konusunda denemediğim için birşey diyemem ama şu an kullandığım ekipmanlar bile beni tatmin ediyorsa sorun yaşamam diye tahmin ediyorum.

Bu video tamamen bahsettiğim konuyla alakalı. Mutlaka izleyin
.
teknoseyir.com/...

Edit: Yorumum haberden uzun olmuş
.
Kullanıcı kitlesi çok sınırlı ancak benim gibi akıllı telefon taşımak istemeyen, onun yerine telefon özelliği olmayan bir cihaz isteyenler için biçilmiş kaftan...
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greenk 4 yıl
Tablet ve telefonlardan sonra, mp3 playerların dönemi bitti gibi birşey.
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Nerevarine 4 yıl
4 inç büyük eksiklik. Android kullanan biri de bunun yerine iPad Air alır. Sırf iPod'da podyumda yer alsın diye çıkarılmış.
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m.hüseyin 4 yıl
youtu.be/... Ipod touch 6. Nesil değerlendirmesi (ıphonedo) Türkçe
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m.hüseyin 4 yıl
youtu.be/... ıpod touch 6. Nesil incelemesi (Iphonedo) Türkçe alt yazılı




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60kc3 4 yıl
Batarya çöküntü oldu benim için.
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lionhearts 4 yıl
Telefonu varken bunları alanlara hayret ediyorum gerçekten yada bende bir sıkıntı var
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wolfestein 4 yıl
Ekranı biraz daha büyük olabilirdi. Ama yok, Steve amcamıza para lazım, geniş ekranı da daha sonraki sürümde çıkarır parasına para katar.
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Guest-2D74C1BD6 4 yıl ekrem71
Kolay gelsin hocam bende şuan bu cihazı düşünüyorum da bu cihaza itunes olmadan direk kendi müziklerimi kaydedebilir miyim? Çünkü 7.46 gb müziğim var şimdi itunes gerekirse sorun olur benim için cevabınız için şimdiden teşekkürler...
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alptekin111 4 yıl Guest-2D74C1BD6
Hocam iyi günler , kendi Müziğinizi once iTunes a sonra ordan ipoda atabilirsiniz. Yok derseniz iTools Programını kurup ordan daha rahat ve özgürce müziklerinizi yine ipodunuza atabilirsiniz . Fakat su bir gerçek , kendi müziklerinizin mp3 halinin kalitesi ne kadarsa o kadarlık bir ses kalitesi alırsınız , netten en iyisini bulduğunuz takdirde ya da iTunes Müziğin kendi müziklerinden Dinlediğiniz takdirde size dahi bir ses kalitesi verebilecek müzik çalar bulamazsınız :)
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pasuedxzbl 4 yıl
Eğer iki cihaz taşımak zor gelmiyorsa, ios deneyimini yaşayabileceğiniz en optimum cihaz. Tabletler büyük. Ipod touch 4'ü rafa kaldırma vakti gelmiştir.
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Genç Düşünür 4 yıl
Biraz lükse kaçıyor.

Apple severlere farkeder mi bilmiyorum tabii.
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MadEagle06 4 yıl
Merhaba hali hazirda lg g2 16 gb kullaniyorum lakin ses cikis gucu iphone 5 ten sonra tatmin etmedi sizce 3 5 ay bekleyim faturaya ek yeni sene iphone 6 yada 6s mi alayim yoksa bu isimi gorurmu iki cihaz tasimak beni pisman eder mi
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