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Kaspersky, Adobe Flash temelli kötü amaçlı bir yazılım keşfetti

Kaspersky, Adobe Flash temelli Zero Day güvenlik açığı tespit etti. Bu açıktan dolayı hedeflenen bilgisayara FinSpy yazılımı yükleniyor ve gözlemleniyor. İşte detaylar:
1 yıl
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1
4
Anti Virus
Yusuf Akbaş
Yazar
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Kaspersky, Adobe Flash temelli kötü amaçlı bir yazılım keşfetti
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Kaspersky Lab, hacker grubu BlackOasis tarafından bir saldırıda kullanılan, Adobe Flash temelli yeni bir Zero Day güvenlik açığı tespit etti. Bu saldırı, bir Microsoft Word belgesi aracılığıyla FinSpy zararlı yazılımını çalıştırıyor.
Zero Day olarak bilinen CVE-2017-11292’yi saldırı esnasında tespit eden Kaspersky durumu Adobe’ye bildirdi ve konu ile ilgili olarak Adobe hem duyuru hem de güncelleştirme yayınladı. İşletmelerin ve devlet kurumlarının güncellemeyi yapması gerekiyor.

Saldırıya hedef olan bilgisayara FinSpy adlı kötü amaçlı yazılım yükleniyor. FinSpy, hedeflenen bilgisayarı gözetleyiliyor ve küresel istihbarat operasyonlarını besliyor.


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KaleyDeskop 1 yıl
yahu kendileri yapıyor sonra biz bulduk diyorlar, klasik kgb mantığı
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435 1 yıl KaleyDeskop
he kendileri yapıp daha ortaya çıkmadan ihbar ediyorlar. Banka soyduktan sonra hırsızın kendini ihbar etmesi gibi. komplo teorilerinden geçilmiyoruz
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shpynx 1 yıl KaleyDeskop
Orijinalden alıntı: KaleyDeskop

yahu kendileri yapıyor sonra biz bulduk diyorlar, klasik kgb mantığı


Orijinalden alıntı: 435

he kendileri yapıp daha ortaya çıkmadan ihbar ediyorlar. Banka soyduktan sonra hırsızın kendini ihbar etmesi gibi. komplo teorilerinden geçilmiyoruz
FinSpy FinFisher isimli ve bizim EGM nün aldığı HackingTeam firmasına ait RCS yazılımının alternatifi olan spyware türevidir ve Kaspersky ile pek de bağlantısı yoktur. FinFisher Almanya merkezli bir firma olup ülkeler ülkelere ait istihbarat kurumlarına yazılım çözümleri üreten bir firmadır.
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-Predestination- 1 yıl
Bu adobe flash player iyice saçmalıyor. Youtube dan bir video izliyoruz ram üzerinde 450 mb boyutunda işlem yapıyor.
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