Kaspersky, Adobe Flash temelli kötü amaçlı bir yazılım keşfetti

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Kaspersky Lab, hacker grubu BlackOasis tarafından bir saldırıda kullanılan, Adobe Flash temelli yeni bir Zero Day güvenlik açığı tespit etti. Bu saldırı, bir Microsoft Word belgesi aracılığıyla FinSpy zararlı yazılımını çalıştırıyor.

CVE-2017-11292’yi saldırı esnasında tespit eden Kaspersky durumu Adobe’ye bildirdi ve konu ile ilgili olarak Adobe hem duyuru hem de güncelleştirme Zero Day olarak bilinensaldırı esnasında tespit eden Kaspersky durumu Adobe’ye bildirdi ve konu ile ilgili olarak Adobe hem duyuru hem de güncelleştirme yayınladı . İşletmelerin ve devlet kurumlarının güncellemeyi yapması gerekiyor.

Saldırıya hedef olan bilgisayara FinSpy adlı kötü amaçlı yazılım yükleniyor. FinSpy, hedeflenen bilgisayarı gözetleyiliyor ve küresel istihbarat operasyonlarını besliyor.