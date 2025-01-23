Netflix'in Robert De Niro'lu yeni dizisi Zero Day'in fragmanı yayınlandı

Zero Day, ABD'yi Hedef Alan Bir Siber Saldırının Sonrasında Geçiyor
Adını çok geç olana kadar tespit edilemeyen güvenlik açığından alan dizi, böyle bir açığı kullanarak ABD genelinde bilgisayarları hedef alan bir siber saldırının sonrasında geçiyor. Ülkenin dört bir yanında teknolojik aletler bir anda hata verince, binlerce insanın hayatını kaybettiği bir felaket yaşanıyor.
Robert De Niro dizide eski bir ABD başkanı olan George Mullen karakterine hayat veriyor. Saldırı sonrası Beyaz Saray'a geri çağrılan Mullen, bu sıfır gün saldırısının arkasında kimin ya da kimlerin olduğunu bulmaya çalışan komisyonun başına getiriliyor. Benzer bir saldırı her an tekrar yaşanabileceği için Mullen ve ekibinin zamana karşı yarışması gerekiyor. Ancak bu arayış onları sadece saldırganlarla değil, Washington, Silikon Vadisi ve Wall Street'teki güç sahipleriyle de karşı karşıya getiriyor.
Yayınlanan ilk fragmanına bakılırsa Zero Day, son dönemde ABD'de yaşanan siyasi sorunlara da parmak basan, fazlasıyla politik bir dizi olacak.
Oyuncu kadrosunda Robert De Niro'ya Jesse Plemons, Lizzy Caplan, Connie Britton, Matthew Modine ve Angela Bassett eşlik ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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