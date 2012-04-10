Kaspersky : Flashback zararlısı Mac'lerin yüzde 2'sini etkiledi

Geçtiğimiz hafta en güvenli işletim sistemi olmakla ünlenen Mac bilgisayarlara bulaşmaya başlayan Flashback zararlı yazılımı tedirginliğe neden olmuştu.





Güvenlik yazılımı firması Dr. Web, Mac kullanıcılarına sunduğu bir tarayıcı araçla Mac sistemlerinin yaklaşık yüzde 2'sinin bu yazılımdan etkilendiğini ortaya koydu. Bu da yaklaşık 600 000 bilgisayarın botnet ağına dahil olması anlamına geliyor. 2008 yılındaki Conficker saldırısında da Windows sistemlerin yüzde 4-5'i bundan etkilenmişti.





Rus Kaspersky firması da bugün yaptığı açıklamada saldırıyı doğruladı. Flashback yazılımının bulaştığı Mac'ler kayıtlı bir alan adı ile iletişime geçiyor ve botnet ağının büyüklüğü ortaya çıkıyor.





Google geçen ay zararlı yazılım bulaştırabilecek 4 milyon web sitesi olduğunu tespit etmişti. Dlink.com gibi siteleri ziyaret eden kullanıcılar, yüklenmek istenen Java eklentisini kabul ettikleri takdirde arka planda Flashback indiriliyor ve bilgisayara bulaşıyor. Bu yazılımı içinde barındıran uygulamalar ise şöyle tespit edilmiş:





/Library/Little Snitch





/Developer/Applications/Xcode.app/Contents/MacOS/Xcode





/Applications/VirusBarrier X6.app





/Applications/iAntiVirus/iAntiVirus.app





/Applications/avast!.app





/Applications/ClamXav.app





/Applications/HTTPScoop.app





/Applications/Packet Peeper.app





Kaspersky yazılımın yüzde 98 oranında Mac sistemlerine, yüzde 2 oranında da diğer işletim sistemlerine bulaştığını belirtiyor. Sistemlerin yarısı ABD içerisinde bulunurken 274 tanesi bizzat Apple genel merkezinde tespit edilmiş. Ardından Kanada, İngiltere ve Avustralya geliyor.



