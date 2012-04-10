Kaspersky : Flashback zararlısı Mac'lerin yüzde 2'sini etkiledi

Haber Editörü
Geçtiğimiz hafta en güvenli işletim sistemi olmakla ünlenen Mac bilgisayarlara bulaşmaya başlayan Flashback zararlı yazılımı tedirginliğe neden olmuştu.
Güvenlik yazılımı firması Dr. Web, Mac kullanıcılarına sunduğu bir tarayıcı araçla Mac sistemlerinin yaklaşık yüzde 2'sinin bu yazılımdan etkilendiğini ortaya koydu. Bu da yaklaşık 600 000 bilgisayarın botnet ağına dahil olması anlamına geliyor. 2008 yılındaki Conficker saldırısında da Windows sistemlerin yüzde 4-5'i bundan etkilenmişti.
Rus Kaspersky firması da bugün yaptığı açıklamada saldırıyı doğruladı. Flashback yazılımının bulaştığı Mac'ler kayıtlı bir alan adı ile iletişime geçiyor ve botnet ağının büyüklüğü ortaya çıkıyor.
Google geçen ay zararlı yazılım bulaştırabilecek 4 milyon web sitesi olduğunu tespit etmişti. Dlink.com gibi siteleri ziyaret eden kullanıcılar, yüklenmek istenen Java eklentisini kabul ettikleri takdirde arka planda Flashback indiriliyor ve bilgisayara bulaşıyor. Bu yazılımı içinde barındıran uygulamalar ise şöyle tespit edilmiş:
/Library/Little Snitch
/Developer/Applications/Xcode.app/Contents/MacOS/Xcode
/Applications/VirusBarrier X6.app
/Applications/iAntiVirus/iAntiVirus.app
/Applications/avast!.app
/Applications/ClamXav.app
/Applications/HTTPScoop.app
/Applications/Packet Peeper.app
Kaspersky yazılımın yüzde 98 oranında Mac sistemlerine, yüzde 2 oranında da diğer işletim sistemlerine bulaştığını belirtiyor. Sistemlerin yarısı ABD içerisinde bulunurken 274 tanesi bizzat Apple genel merkezinde tespit edilmiş. Ardından Kanada, İngiltere ve Avustralya geliyor.
Yazılımın neden olduğu tehdit "emsali olmayan" ve "ortaya çıkması beklenen" şeklinde güvenlik otoriteleri tarafından sınıflandırılmış durumda. Apple, Java açığı ile ilgili bir yama yayınladı ancak geç kaldığı için eleştirildi. Oracle ise 7 hafta önce Windows ve Linux sistemleri için bir yama yayınlamıştı. Mac sistemleri için http://support.apple.com/kb/HT5228 adresini ziyaret etmekte fayda var.
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virüs bulaşmaz diye birşey yok, hackerlar windows daha yaygın diye Mac ile ilgilenmiyordu önceden.. Mac ler yaygınlaştıkça daha çok artacaktır bu haberler.