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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kaspersky : Flashback zararlısı Mac'lerin yüzde 2'sini etkiledi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta en güvenli işletim sistemi olmakla ünlenen Mac bilgisayarlara bulaşmaya başlayan Flashback zararlı yazılımı tedirginliğe neden olmuştu.

Güvenlik yazılımı firması Dr. Web, Mac kullanıcılarına sunduğu bir tarayıcı araçla Mac sistemlerinin yaklaşık yüzde 2'sinin bu yazılımdan etkilendiğini ortaya koydu. Bu da yaklaşık 600 000 bilgisayarın botnet ağına dahil olması anlamına geliyor. 2008 yılındaki Conficker saldırısında da Windows sistemlerin yüzde 4-5'i bundan etkilenmişti.

Rus Kaspersky firması da bugün yaptığı açıklamada saldırıyı doğruladı. Flashback yazılımının bulaştığı Mac'ler kayıtlı bir alan adı ile iletişime geçiyor ve botnet ağının büyüklüğü ortaya çıkıyor. 

Google geçen ay zararlı yazılım bulaştırabilecek 4 milyon web sitesi olduğunu tespit etmişti. Dlink.com gibi siteleri ziyaret eden kullanıcılar, yüklenmek istenen Java eklentisini kabul ettikleri takdirde arka planda Flashback indiriliyor ve bilgisayara bulaşıyor. Bu yazılımı içinde barındıran uygulamalar ise şöyle tespit edilmiş:

/Library/Little Snitch

/Developer/Applications/Xcode.app/Contents/MacOS/Xcode

/Applications/VirusBarrier X6.app

/Applications/iAntiVirus/iAntiVirus.app

/Applications/avast!.app

/Applications/ClamXav.app

/Applications/HTTPScoop.app

/Applications/Packet Peeper.app

Kaspersky yazılımın yüzde 98 oranında Mac sistemlerine, yüzde 2 oranında da diğer işletim sistemlerine bulaştığını belirtiyor. Sistemlerin yarısı ABD içerisinde bulunurken 274 tanesi bizzat Apple genel merkezinde tespit edilmiş. Ardından Kanada, İngiltere ve Avustralya geliyor. 

Yazılımın neden olduğu tehdit "emsali olmayan" ve "ortaya çıkması beklenen" şeklinde güvenlik otoriteleri tarafından sınıflandırılmış durumda. Apple, Java açığı ile ilgili bir yama yayınladı ancak geç kaldığı için eleştirildi. Oracle ise 7 hafta önce Windows ve Linux sistemleri için bir yama yayınlamıştı. Mac sistemleri için http://support.apple.com/kb/HT5228 adresini ziyaret etmekte fayda var.

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OverClocK1ng 7 yıl en beğenilen
Gördüğünüz gibi Elma'ya da kurt girebiliyormuş....
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TuffkiLLe 7 yıl
çok yaygınlaştı ve adından söz ettirir hale geldi Mac OS yüklü makineler.. kötü niyetli insanların hedefi olmaya başladılar yavaş yavaş..
virüs bulaşmaz diye birşey yok, hackerlar windows daha yaygın diye Mac ile ilgilenmiyordu önceden.. Mac ler yaygınlaştıkça daha çok artacaktır bu haberler.
çok yaygınlaştı ve adından söz ettirir hale geldi Mac OS yüklü makineler.. kötü niyetli insanların hedefi olmaya başladılar yavaş yavaş..virüs bulaşmaz di...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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murekkep yalamis 7 yıl
Kaspersky Mac kullanıcılarına antivirüs sattırmayı planlıyor anlaşılan
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Menow 7 yıl
Apple'da insan evladı işi değilmi arkadaşlar. Tamam belki daha özenilerek yazılmış bir işletim sistemidir. Ancak bu kadar güvenli olmasındaki asıl sebep halen daha saldırganları cezbedecek kullanım oranına erişmemesi.

Ama şunuda görmek de fayda var. PC pazarını bırakırsak ve telefon pazarına bakarsak ıPhone cep telefonu pazarının %30-40'ını oluşturuyor. Bu saldırganları cezbetmeye bence gayet yeterli bir oran. Buna rağmen Aplle güvenlik konusunda Google'dan çok daha başarılı...
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drorbital 7 yıl
Bu flashback olayı kesinlikle crack'li uygulama indirenlerin sonucu diye düşünüyorum. Birde orjinal Macintosh kullananlarda varmı böyle bir şey merak ediyorum zira Hackintosh kullananlarda güncellemelerden yararlanıyor diye biliyorum. İşte bu bilgi verilirse işte o zaman aaa Apple MacBook'larda flashback var diyebilirim.
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shimoda 7 yıl
Blokladığımız üyelerin iletileri anasayfa haberlerinde neden okunur durumda? Ayarlara biz göz atayım bari.

Evet ayarlara baktım. DH yönetici ahalisi bloklanan isimlerin iletilerinin anasayfada da okunamamması yönünde çözüm üretmeleri gerek.
Değiştirme: İlave metin.
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E_Aydin35 7 yıl
Büyük skandal! :p :) Açıkcası evet bu kadar popüler bir işletim sisteim ile, yüksek güvenlik vaad ediyorlardı tabi bu elbetde bazı grup insanları dürttü, kaşındırdı onlarda işe sırf Apple için çalışmaya başladı galiba.. Sonu ne olucak acaba..
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TorwaK 7 yıl
Sanırım anti-virus üreticileri Mac bilgisayarlar için yeterince anti-virus programı satamıyor. Konuya özel virus geliştirip Mac kullanıcılarına sözde anti-virus programı satın aldıracaklar.


Burdan ekmek çıkmaz sna hadi başka kapıya...
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darkaura 7 yıl
mac os nin windowsdan cok daha fazla guvenlik acigi var. simdiye kadar az sayida oldugundan saldirilara maruz kalmiyordur. ama yayginlastikca apple in daha cok basi agriyacak.
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erkan0075 7 yıl
onbeskarakterli



Kim ne zaman en güvenli işletim sistemi MAC OSXtir dedi? Ben mi kaçırdım yoksa?




Apple dedi. Türkiye'de reklamlarında da hala "virüs bulaşmaz" ibaresini kullanıyorlar. Aslında şikayet edeceksin bu reklamları, reklamda yanıltıcı ve yanlış ibare kullandıkları için.

En ilginci de Apple merkezinde yer alan bilgisayarların enfekte olması bence.
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onbeskarakterli 7 yıl
Kim ne zaman en güvenli işletim sistemi MAC OSX'tir dedi? Ben mi kaçırdım yoksa? Linux dağıtımlarına ne diyorlar o zaman?
Ayrıca önceden de MAC bilgisayarlarda yaşandı bu trojan, virüs olayları.Yeni bir şey değil. Hatta çok iyi hatırlıyorum MAC'lere özgü çıkan bir yazılımın internetten indirilebilir korsan kopyasından bulaşıyordu.
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murekkep yalamis 7 yıl
Kaspersky Mac kullanıcılarına antivirüs sattırmayı planlıyor anlaşılan
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TuffkiLLe 7 yıl
çok yaygınlaştı ve adından söz ettirir hale geldi Mac OS yüklü makineler.. kötü niyetli insanların hedefi olmaya başladılar yavaş yavaş..
virüs bulaşmaz diye birşey yok, hackerlar windows daha yaygın diye Mac ile ilgilenmiyordu önceden.. Mac ler yaygınlaştıkça daha çok artacaktır bu haberler.
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scutaro 7 yıl TuffkiLLe
TuffkiLLe

çok yaygınlaştı ve adından söz ettirir hale geldi Mac OS yüklü makineler.. kötü niyetli insanların hedefi olmaya başladılar yavaş yavaş..

virüs bulaşmaz diye birşey yok, hackerlar windows daha yaygın diye Mac ile ilgilenmiyordu önceden.. Mac ler yaygınlaştıkça daha çok artacaktır bu haberler.



+1 Kötü niyetli yazılımcılar Unix, Mac OS X farketmez, isterlerse her os için trojan yazabilir veya saldırı yapabilirler.
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createemir 7 yıl
Artık Mac işletim sistemine de bulaştılar. Devamı gelir bunların..
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OverClocK1ng 7 yıl en beğenilen
Gördüğünüz gibi Elma'ya da kurt girebiliyormuş....
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