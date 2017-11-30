Kaspersky: Gerekirse Rusya’dan çıkarız, algı operasyonu yapılıyor

Son dönemde Rus ajanlığı suçlaması ile zor günler geçiren anti-virüs devi Kaspersky, iddialara karşı hodri meydan diyerek her türlü riski göze aldı. Ne var ki adın çıkmış dokuza misali bir türlü sekize inmiyor.

Kaspersky zor durumda

Ajanlık suçlamaları gündeme geldiği günden bu yana her platformda şirketini savunan Eugene Kaspersky; Senato önünde ifade vermekten tutun da kaynak kodlarını güvenlik birimlerinin kontrolüne açmaya kadar farklı çözümler sundu ancak yine de yetkilileri tatmin edemedi.

Geçtiğimiz aylarda NSA çalışanının bilgisayarına Kaspersky yazılımı ile sızıldığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Kaspersky daha sonra çalışanın aslında güvenlik yazılımını kapattığı için saldırılara açık hale geldiğini ve sızıntının bundan kaynaklandığını açıklasa da kimseyi tatmin edemedi.

Bazı senatörlerin ısrarlı bir şekilde Kaspersky’yi suçlaması sonrasında ABD devlet kurumlarından Kaspersky ürünleri tamamen kaldırıldı. Aynı dönemde İngiltere istihbarat birimi de Kaspersky hakkındaki endişelerini dile getirdi.

Eugene Kaspersky katıldığı bir konferansta yine bu konuya değinerek kendisini savundu. Ünlü patron ABD politikacıları, FBI ve medyanın el ele vererek kendisine karşı bir karalama kampanyası yürüttüğünü ifade etti.

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Kaspersky kimsenin göremediği yazılımları tespit ederek en iyisi haline geldiklerini ve ABD’nin kendi markalarını öne çıkarabilmek adına kirli bir kampanya başlattığını belirtti. Eğer Rus hükümetinin müdahale etme teşebbüsü olursa kesinlikle Rusya’da durmayacağını ve şirketin merkezini taşıyacağını da özellikle vurguladı.

Yapılan karşı hamleler Kaspersky için ciddi bir kayıp anlamına geliyor zira kurumlar firma için çok önemli. Son kullanıcının bir tane aldığı yazılımı kurumlar on binlerce adet alıyor. ABD’de önemli sayıda bir kurum Kaspersky ile çalışmaktaydı ve bu yıl yüzde 5-8 arasında bir gelir düşüşü yaşanacak.

Kaspersky her ne kadar genel olarak büyüme yaşadıklarını belirtse de ajanlık suçlamalarının yayılması farklı ülkelerde de sıkıntı yaşamasına sebep olacak.