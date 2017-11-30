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Kaspersky: Gerekirse Rusya’dan çıkarız, algı operasyonu yapılıyor

Kaspersky firması üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmıyor. Firma ABD’de gelir düşüşü yaşamaya başladı. Eugene Kaspersky elindeki tüm kartları açmış durumda.
1 yıl
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Anti Virus
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde Rus ajanlığı suçlaması ile zor günler geçiren anti-virüs devi Kaspersky, iddialara karşı hodri meydan diyerek her türlü riski göze aldı. Ne var ki adın çıkmış dokuza misali bir türlü sekize inmiyor.

Kaspersky zor durumda

Ajanlık suçlamaları gündeme geldiği günden bu yana her platformda şirketini savunan Eugene Kaspersky; Senato önünde ifade vermekten tutun da kaynak kodlarını güvenlik birimlerinin kontrolüne açmaya kadar farklı çözümler sundu ancak yine de yetkilileri tatmin edemedi.

Geçtiğimiz aylarda NSA çalışanının bilgisayarına Kaspersky yazılımı ile sızıldığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Kaspersky daha sonra çalışanın aslında güvenlik yazılımını kapattığı için saldırılara açık hale geldiğini ve sızıntının bundan kaynaklandığını açıklasa da kimseyi tatmin edemedi.

Bazı senatörlerin ısrarlı bir şekilde Kaspersky’yi suçlaması sonrasında ABD devlet kurumlarından Kaspersky ürünleri tamamen kaldırıldı. Aynı dönemde İngiltere istihbarat birimi de Kaspersky hakkındaki endişelerini dile getirdi.

Eugene Kaspersky katıldığı bir konferansta yine bu konuya değinerek kendisini savundu. Ünlü patron ABD politikacıları, FBI ve medyanın el ele vererek kendisine karşı bir karalama kampanyası yürüttüğünü ifade etti.

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Kaspersky kimsenin göremediği yazılımları tespit ederek en iyisi haline geldiklerini ve ABD’nin kendi markalarını öne çıkarabilmek adına kirli bir kampanya başlattığını belirtti. Eğer Rus hükümetinin müdahale etme teşebbüsü olursa kesinlikle Rusya’da durmayacağını ve şirketin merkezini taşıyacağını da özellikle vurguladı.

Yapılan karşı hamleler Kaspersky için ciddi bir kayıp anlamına geliyor zira kurumlar firma için çok önemli. Son kullanıcının bir tane aldığı yazılımı kurumlar on binlerce adet alıyor. ABD’de önemli sayıda bir kurum Kaspersky ile çalışmaktaydı ve bu yıl yüzde 5-8 arasında bir gelir düşüşü yaşanacak.

Kaspersky her ne kadar genel olarak büyüme yaşadıklarını belirtse de ajanlık suçlamalarının yayılması farklı ülkelerde de sıkıntı yaşamasına sebep olacak. 

 

http://www.ibtimes.co.uk/eugene-kaspersky-says-he-would-abandon-moscow-before-spying- Yorum Yaz
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bahner 1 yıl en beğenilen
Eğer CIA için açık kapı bırakmazsan olacağı bu. abd'den atılırsın.
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kımyasal 1 yıl
Şirket her türlü soruşturmaya açığız ispatlarla konuşun diyor,Amerika'da senatoda ve medyada ise karalama kampanyası yapılıyor.Demek ki pisliği kimin yaptığı gün yüzü gibi ortada
Şirket her türlü soruşturmaya açığız ispatlarla konuşun diyor,Amerika'da senatoda ve medyada ise karalama kampanyası yapılıyor.Demek ki pisliği kimin yaptığı g...
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serafon 1 yıl
Ne kadar tanıdık değil mi?
1 Yanıt Yanıtla +12
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1 Avatar
kırılanhayaller 1 yıl
Var ya adamlar savaşın her türlüsünde itlik peşinde...
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sterig 1 yıl
Kaspersky adamdır. Telefonumdaki virüsü Avast bulamadı Kaspersky buldu, bundan sonra oyum sana kanka.
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Kerim5100 1 yıl
Bu haber bana bir yerden tanıdık geliyor :D
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ahmetay74 1 yıl
Tamamdır artık Kaspersky'a geçiyorum 😂
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FatihAsl 1 yıl
bu olay neden Windows kullanmamamız gerektiğini gösteriyor. Kamu kuruluşlarında Windows yasaklanmalı
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tarik1968 1 yıl
Kaspersky'nin bundan sonra işi zor kendilerinin suçsuz olduğunu ne kadar anlatsalar da yukarıdaki yazıda da belirtildiği gibi adı çıkmış bir kere 9'a artık inmez 8'e bence yazık oldu Kaspersky'e
2 Yanıt Yanıtla +1
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kımyasal 1 yıl tarik1968
tarik1968
Kaspersky'nin bundan sonra işi zor kendilerinin suçsuz olduğunu ne kadar anlatsalar da yukarıdaki yazıda da belirtildiği gibi adı çıkmış bir kere 9'a artık inmez 8'e bence yazık oldu Kaspersky'e

Batmaz ama küçülmeye gidecekler büyük ihtimalle,ABD kafaya taktığı zaman bırak şirketi devletler bile dayanamıyor karşılarında
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Kenan Memedov 1 yıl tarik1968
tarik1968
Kaspersky'nin bundan sonra işi zor kendilerinin suçsuz olduğunu ne kadar anlatsalar da yukarıdaki yazıda da belirtildiği gibi adı çıkmış bir kere 9'a artık inmez 8'e bence yazık oldu Kaspersky'e

En fazla ABD pazarında satamaz?
Kaspersky'nin kalitesi belli.
Karalama işe yaramaz.
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ALKaraca 1 yıl
ABD nin McAffe si unutulmasın
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Mianfei 1 yıl
Yine birilerinin kayinçosu antivirus sirketi kuruyor demekki ama karıştırmayın abd de x)
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kımyasal 1 yıl
Şirket her türlü soruşturmaya açığız ispatlarla konuşun diyor,Amerika'da senatoda ve medyada ise karalama kampanyası yapılıyor.Demek ki pisliği kimin yaptığı gün yüzü gibi ortada
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ARTHUR. 1 yıl
Herzaman oynanan ounlar, global çete iş başında. Kurtlar vadisi gibi adamlar .
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