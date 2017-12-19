Katar'ın tören geçişinde Türk yapımı zırhlı araçlar görüntülendi

Katar'ın 18 Aralık'ta gerçekleştirdiği askeri geçit töreninde Türk yapımı zırhlı kara araçları ilk kez görüntülendi. Katar Ordusu için 400 adet üretilmek üzere sözleşmesi imzalanan Ejder Yalçın II tipi zırhlı araçlardan üretilip teslim edilen bir miktar araç tören geçişinde boy gösterdi. Ayrıca yine Nurol Makina tarafından üretilen NMS 4X4 tipi araçlardan 2 adeti de tören geçişinde görüntülendi.
Tören geçişi gerçekleştiren Ejder Yalçın II ASELSAN üretimi SARP Dual uzaktan kumandali makineli tüfek sistemi ile görüntülenirken, NMS'lerden birinin ASELSAN antitank sistemi ve diğerinin ise IGLA fırlatma sistemi ile geçişini gerçekleştirdi.
Sosyal medyada bir kaç hafta kadar önce ortaya çıkan çöl kamuflajlı yerli araçların nereye gittiği konusundaki soru işaretleri de tören geçişi sayesinde ortadan kalkmış oldu.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
artı olareak; Geçenlerde de güzel, kimseye laf sokmayan yorum atmışsın like ladım geçtim.
Düşünemeyen kafalar belki çalışmaya başlar...
ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) nedir bir bakalım :
ekonomist.kim/...
Özel Tüketim Vergisi Kanunu Resmi Gazete
Kanun No : 4760
Kabul Tarihi : 06/06/2002
Resmi Gazete No : 24783
Resmi Gazete Tarihi : 12/06/2002
Resmi Kaynak : resmigazete.gov.tr/...
Peki ÖTV kanununu kim çıkartmıştır ?
28 Mayıs 1999 - 18 Kasım 2002 Ecevit Hükümeti
Umarım bundan sonraki tüm eleştirileri adresine (ilgili şahsa) gönderirsiniz...
NOT : Ayrıca Ecevit'in çıkarttığı ve kalıcı hale gelen "Deprem Vergisi" de vardır. Umarım bu konuyu da şimdiki hükümete yıkmaya çalışmazsınız...
---------
Gelelim araçlardaki ÖTV oranının neden bu kadar yüksek olduğuna.
Siz, ÖTV'den önce (ÖTV olmasa) araçlar 170 bin TL'den ülkemize giriyor mu sanıyorsunuz ?
Araçların üzerinde 8-10 tane vergi çeşidi vardı ve AB uyum yasaları sebebiyle bunlar ÖTV ile sadeleştirildi (bakınız ilk attığım link)
Türkiye'de fason araç üretimi yapılıyor ve İtalya'nın, Fransa'nın en dandik araçları "Türkiye'de üretiliyor" bahanesiyle Mercedes fiyatına satılıyordu. Eğer o bahsettiğiniz araçlar ülkeye vergisiz girebilse şahin alacağınız parayla Mecedes'e binebilirdiniz. Ülke içindeki üreticileri (!) koruma amacıyla araçlardaki vergi düzeyi tarihin her döneminde %100'ün üzerinde tutulmuştur.
Düşünebiliyor musunuz, ülkemizde askeri bir kurum araç üretiyor.
Resmi kaynak : oyak-renault.com/...
Vergiler bu kadar yüksek olmasa (askeri kaynaklı) bu şirket bu araçları bize satabilir miydi ?
(OYAK : Ordu Yardımlaşma Kurumu)
----------
Bu mesajda hemen hiç bir şahsi yorumum yoktur. Bir durum tespiti yaptım, "ne nedir" ortaya koydum.
Bazı beyinlerin çalışmaya ve interneti kullanmaya başlamasını tavsiye derim...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
9853 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
nms, nurol ve