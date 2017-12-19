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Katar'ın tören geçişinde Türk yapımı zırhlı araçlar görüntülendi

Katar'ın 18 Aralık'ta gerçekleştirdiği tören geçişinde Nurol Makina tarafından geliştirilen ve Katar'a satışı gerçekleştirilen Ejder Yalçın 4x4'ler ve NMS 4X4'ler ilk kez görüntülendi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Katar'ın 18 Aralık'ta gerçekleştirdiği askeri geçit töreninde Türk yapımı zırhlı kara araçları ilk kez görüntülendi. Katar Ordusu için 400 adet üretilmek üzere sözleşmesi imzalanan Ejder Yalçın II tipi zırhlı araçlardan üretilip teslim edilen bir miktar araç tören geçişinde boy gösterdi. Ayrıca yine Nurol Makina tarafından üretilen NMS 4X4 tipi araçlardan 2 adeti de tören geçişinde görüntülendi.
Tören geçişi gerçekleştiren Ejder Yalçın II ASELSAN üretimi SARP Dual uzaktan kumandali makineli tüfek sistemi ile görüntülenirken, NMS'lerden birinin ASELSAN antitank sistemi ve diğerinin ise IGLA fırlatma sistemi ile geçişini gerçekleştirdi.
Sosyal medyada bir kaç hafta kadar önce ortaya çıkan çöl kamuflajlı yerli araçların nereye gittiği konusundaki soru işaretleri de tören geçişi sayesinde ortadan kalkmış oldu. 

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GetSomeRest 1 yıl en beğenilen
Alman hayranlarına dert olmuş. Yok ipotek etmişiz yok bilmem daha neler neler. Varlık fonu daha ortaya çıkmamış ama nasıl oluyorsa ipotek olmuş bravo. Amerika arabistana 100 milyar $ lık silah satıyor biz satınca birileri kuduruyor. Acaba Amerika da da böyleleri var mı her haberin altında kendi yönetimini kötüleyenler.
Alman hayranlarına dert olmuş. Yok ipotek etmişiz yok bilmem daha neler neler. Varlık fonu daha ortaya çıkmamış ama nasıl oluyorsa ipotek olmuş bravo. Amerika ...
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2 Yanıt Yanıtla +87
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***Leopard*** 1 yıl
Sorun şu ki , Katar'lılara ülkemiz resmen varlık fonu ile ipotek edilmişken buna sevinmeye çalışmak veya gurur point kasmaya çalışmak fevkalade üzücü.
3 Yanıt Yanıtla +45
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Erwin-Rommel 1 yıl
Şu Katarlılarda olmasa ülkece açlıktan nefesimiz kokacak.
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YoldaşNapolyon 1 yıl
Konuda ad hominemden bol bol örnek görebilirsiniz. Konu ekonomik duruma, parti icraatlarına, siyasete, kişilerin siyasi tercihine gidip çöp olmuş.
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Ferucci 1 yıl
Çok güzel görünüyorlar hayırlı olsun.
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muroooo19 1 yıl
o zaman millete laf sokmadan beğenini belirt. BUrda ilk gördüğüm yorum kimindi biliyor musun Javaproof adında biri. Adam gelmiş ilk ettiği laf buna da bi kulp bulurlar tarzında. Senden onun çizgisindesin. Millete gereksiz laf sokmazsan kimse seni bu kadar ağır eleştirmez. Herkesin fikri var bi akıllı bilgili sen değilsin.
artı olareak; Geçenlerde de güzel, kimseye laf sokmayan yorum atmışsın like ladım geçtim.
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Magnetic Power 1 yıl
400 tane iyi rakam değil mi?
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x2yk 1 yıl
Dertleri AKP aga yoksa HDP gelse başa yapsa bunları kimsenin gıkı çıkmaz dertler tamamen AKP..
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Stannis Baratheon. 1 yıl
Daha da gelişmesi ümidiyle.
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xabc 1 yıl
hastalıklı kronikler doluşmuş yine. bu sefer de ihracat yapılmasını beğenmemişler. kötü bir şey olsaydı herkesin duyması için 365 gün bağırırlardı.
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1Teknik 1 yıl
Şu 170 binlik araca 450 bin TL ödemenin açıklamasını ben yapayım.
Düşünemeyen kafalar belki çalışmaya başlar...
ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) nedir bir bakalım :
ekonomist.kim/...
Özel Tüketim Vergisi Kanunu Resmi Gazete
Kanun No : 4760
Kabul Tarihi : 06/06/2002
Resmi Gazete No : 24783
Resmi Gazete Tarihi : 12/06/2002
Resmi Kaynak : resmigazete.gov.tr/...
Peki ÖTV kanununu kim çıkartmıştır ?
28 Mayıs 1999 - 18 Kasım 2002 Ecevit Hükümeti
Umarım bundan sonraki tüm eleştirileri adresine (ilgili şahsa) gönderirsiniz...
NOT : Ayrıca Ecevit'in çıkarttığı ve kalıcı hale gelen "Deprem Vergisi" de vardır. Umarım bu konuyu da şimdiki hükümete yıkmaya çalışmazsınız...
---------
Gelelim araçlardaki ÖTV oranının neden bu kadar yüksek olduğuna.
Siz, ÖTV'den önce (ÖTV olmasa) araçlar 170 bin TL'den ülkemize giriyor mu sanıyorsunuz ?
Araçların üzerinde 8-10 tane vergi çeşidi vardı ve AB uyum yasaları sebebiyle bunlar ÖTV ile sadeleştirildi (bakınız ilk attığım link)
Türkiye'de fason araç üretimi yapılıyor ve İtalya'nın, Fransa'nın en dandik araçları "Türkiye'de üretiliyor" bahanesiyle Mercedes fiyatına satılıyordu. Eğer o bahsettiğiniz araçlar ülkeye vergisiz girebilse şahin alacağınız parayla Mecedes'e binebilirdiniz. Ülke içindeki üreticileri (!) koruma amacıyla araçlardaki vergi düzeyi tarihin her döneminde %100'ün üzerinde tutulmuştur.
Düşünebiliyor musunuz, ülkemizde askeri bir kurum araç üretiyor.
Resmi kaynak : oyak-renault.com/...
Vergiler bu kadar yüksek olmasa (askeri kaynaklı) bu şirket bu araçları bize satabilir miydi ?
(OYAK : Ordu Yardımlaşma Kurumu)
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Bu mesajda hemen hiç bir şahsi yorumum yoktur. Bir durum tespiti yaptım, "ne nedir" ortaya koydum.
Bazı beyinlerin çalışmaya ve interneti kullanmaya başlamasını tavsiye derim...
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alito 1 yıl
Katarlılara saygı duyun lütfen. Onlar ki, cari açığın %15'ini kapatacaklar(!)
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benhuraxu 1 yıl
Site ile ilgilenen arkadaştan teknoloji ile alakası olmayan yorumları silmesini rica ediyorum. Bir tarafta muhalifler diğer tarafta hükümetçiler her haberin altını teknoloji ile alakasız yorumlar ile dolduruyorlar. Burası siyaset meydanı mı?
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