Katar'ın tören geçişinde Türk yapımı zırhlı araçlar görüntülendi

Katar'ın 18 Aralık'ta gerçekleştirdiği askeri geçit töreninde Türk yapımı zırhlı kara araçları ilk kez görüntülendi. Katar Ordusu için 400 adet üretilmek üzere sözleşmesi imzalanan Ejder Yalçın II tipi zırhlı araçlardan üretilip teslim edilen bir miktar araç tören geçişinde boy gösterdi. Ayrıca yine Nurol Makina tarafından üretilen NMS 4X4 tipi araçlardan 2 adeti de tören geçişinde görüntülendi.

Tören geçişi gerçekleştiren Ejder Yalçın II ASELSAN üretimi SARP Dual uzaktan kumandali makineli tüfek sistemi ile görüntülenirken, NMS'lerden birinin ASELSAN antitank sistemi ve diğerinin ise IGLA fırlatma sistemi ile geçişini gerçekleştirdi.

Sosyal medyada bir kaç hafta kadar önce ortaya çıkan çöl kamuflajlı yerli araçların nereye gittiği konusundaki soru işaretleri de tören geçişi sayesinde ortadan kalkmış oldu.