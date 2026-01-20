STM, Katar’da İHA ve insansız deniz sistemi üretecek

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Katar’da düzenlenen DIMDEX 2026’da (Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı) Türkiye ve Katar arasında savunma sanayii alanında kritik iş birliği anlaşması imzalandı. STM ve Katar merkezli Barzan Holding ile insansız hava ve deniz sistemlerinin Katar’da yerel üretimi ve geliştirilmesine yönelik bir mutabakat muhtırası (MoU) imzalandı.

Anlaşma neler içeriyor?

Anlaşma kapsamında STM’nin harp sahasında kendini kanıtlamış taktik İHA sistemlerinin Katar’da yerel üretimi, entegrasyonu ve geleceğe yönelik kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. İnsansız hava sistemleri başta olmak üzere, insansız deniz platformlarını da kapsayabilecek şekilde, yerel üretim ve ortak geliştirme modellerini değerlendirecek. Ayrıca STM’nin, BARZAN Holding’e mühendislik, sistem geliştirme ve teknoloji entegrasyonu alanlarında geliştirme ortağı olarak katkı sunması ve Katar’ın savunma teknolojileri ekosisteminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

STM’nin geliştirdiği taktik İHA sistemleri bugüne kadar 15’den fazla ülkede kullanılıyor. Taktik İHA’ların yeni durağı Katar olacak. Katar, STM İHA’larını üretmekle kalmayacak aynı zamanda kendi sistemlerine entegre edecek ve yeni kabiliyetler kazandıracak. Anlaşmanın maddi boyutu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

