Katlanabilir kask, Dyson yenilik ödülüne hak kazandı

Torbasız elektrik süpürgesinin mucidi James Dyson tarafından her yıl dikkat çekici yeniliklere verilen ve kendi ismini taşıyan ödül, bu yıl bir kask projesine gidiyor. EcoHelmet adındaki bisikletçi kaskı, katlanabilir yapısı ve doğa dostu bileşenleri ile dikkat çekiyor.

Yerden Tasarruf

New York’lu bir tasarım öğrencisi Isis Shiffer’ın projesi olan EcoHelmet, aslında geçim ihtiyacını karşılamak için ortaya çıkmış. Shiffer, bisiklet paylaşım alanlarında satabilmek amacıyla katlanabilir bir kask geliştirmeyi düşündüğünü belirtiyor. Londra’da eğitim görürken, bir devlet üniversitesinin kaza laboratuvarında incelemelerde bulunuyor ve oradaki örneklere bakarak kendi prototipini geliştiriyor. 4 Pound seviyesinden satmayı planladığı kaskı ile daha sonra James Dyson ödüllerine başvurmaya karar veriyor.

Tamamen geri dönüşümden elde edilmiş kağıtlarla yapılan EcoHelmet, bal peteği şeklinde bir yapıya sahip. Böylece kolay bir şekilde katlanarak çantanıza sığabiliyor. Kağıttan imal edilse de bisikletçinin kafasını her yönden gelebilecek darbelere karşı koruyor. Ayrıca özel bir nano kaplama sayesinde 3 saate kadar yağmura dayanıklı hale getirilmiş.

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James Dyson, EcoHelmet projesinin çok önemli bir sorunu çok akıllı bir yöntemle çözdüğünü ifade ediyor. Ayrıca bir o kadar da sade buluyor. Üniversite öğrencileri veya yeni mezunların katılabildiği bu yarışmada Schiffer toplam 30 000 Pound ödülü hak etmiş.