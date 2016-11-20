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Katlanabilir kask, Dyson yenilik ödülüne hak kazandı

Bisiklet sürmeyi seviyorsanız ve kaskınızı sığdıracak yer bulamıyorsanız iyi haberlerimiz var. Katlanabilir kask projesi EcoHelmet, bu sorunu kökten çözmeye geliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,3b
1
24
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Torbasız elektrik süpürgesinin mucidi James Dyson tarafından her yıl dikkat çekici yeniliklere verilen ve kendi ismini taşıyan ödül, bu yıl bir kask projesine gidiyor. EcoHelmet adındaki bisikletçi kaskı, katlanabilir yapısı ve doğa dostu bileşenleri ile dikkat çekiyor.

Yerden Tasarruf

New York’lu bir tasarım öğrencisi Isis Shiffer’ın projesi olan EcoHelmet, aslında geçim ihtiyacını karşılamak için ortaya çıkmış. Shiffer, bisiklet paylaşım alanlarında satabilmek amacıyla katlanabilir bir kask geliştirmeyi düşündüğünü belirtiyor. Londra’da eğitim görürken, bir devlet üniversitesinin kaza laboratuvarında incelemelerde bulunuyor ve oradaki örneklere bakarak kendi prototipini geliştiriyor. 4 Pound seviyesinden satmayı planladığı kaskı ile daha sonra James Dyson ödüllerine başvurmaya karar veriyor.

Tamamen geri dönüşümden elde edilmiş kağıtlarla yapılan EcoHelmet, bal peteği şeklinde bir yapıya sahip. Böylece kolay bir şekilde katlanarak çantanıza sığabiliyor. Kağıttan imal edilse de bisikletçinin kafasını her yönden gelebilecek darbelere karşı koruyor. Ayrıca özel bir nano kaplama sayesinde 3 saate kadar yağmura dayanıklı hale getirilmiş.

Ayrıca Bkz. "OLED ekranlı iPhone ile ilgili yeni bilgiler"

James Dyson, EcoHelmet projesinin çok önemli bir sorunu çok akıllı bir yöntemle çözdüğünü ifade ediyor. Ayrıca bir o kadar da sade buluyor. Üniversite öğrencileri veya yeni mezunların katılabildiği bu yarışmada Schiffer toplam 30 000 Pound ödülü hak etmiş. 

 

http://news.sky.com/story/folding-ecohelmet-for-cyclists-wins-dyson-inventor-award-10660205 Yorum Yaz
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Silent Guardian 3 yıl en beğenilen
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Captain_Ivy 3 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit
Orijinalden alıntı: kucukyenici
Orijinalden alıntı: Tugrul_512bit

buna katlanabilir güneş pili, pedala da elektrik motoru eklesinler. pedal çevirmeyelim. hatta katlanabilir exoskeleton da olsun böylece beden gücü kullanmadan da bisiklet üzerinde dik konumda kalabilelim. hatta en son gidonu tesla kontrol etsin biz sadece bakalım. hatta yerimize robot koysunlar o sürsün bisikleti biz kaskındaki kamerayla izleyelim. Yok yok onu da robot izlesin. Ekranın başına robot koyalım kaydetsin sonra izleriz gerekirse. O sırada biz de yemek yeriz oyun oynarız. Ya yok la, yemeği de robotlar yedirsin biz bakalım. olmadı yemeği de robotlar yesin. biz ne işe yararızki?

sonra savaş nedeniyle taş devrine geri dönüldüğünde arkamızdan söylenecek sözlerden biri:

"onların teknolojileri galaksilere kadar uzanıyordu ama dış dünyayla tek bağlantıları, göz bebeklerindeki hareketlilikti"

Kaska haksızlık etmişsin. Bisiklet, tüm bu sandıklarına muhalif bir icat!

Kaskın açık halindeki "bal peteği tasarımı" güzel olmuş. Özellikle doğadan örnek almaları iyi olmuş. Doğayı koruyalım, onu örnek alalım. İnsanın yaşaması için gerekli herşey doğa tarafından inşa edilmiştir milyonlarca yıl önce. Değerini bilelim, başka dünya yok.
Bunun yanına bir adet kanatlı sincap giysisi iyi giderdi. Bisiklet uçuruma yuvarlanacak olursa süzülerek yumuşak iniş yapabilirdik.

Kafan mı güzel?
Tugrul_512bitOrijinalden alıntı: kucukyeniciOrijinalden alıntı: Tugrul_512bitbuna katlanabilir güneş pili, pedala...
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Yanıtla +9
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Abdülhak Hamit Tarhan 3 yıl
Ortada bir emek var, tebrik etmek gerekir bizim klavye delikanlısı aklı sıra dalga geçiyor.
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sdc55 3 yıl
abi çok iyi ya
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Umutcan 3 yıl
Kadının adı çok sakatmış, ABD zaten paranoyak
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DH Misafiri 3 yıl
Cok guzel bir dusunce, umarim bizde de satarlar. Turkiye'de kask almaya kalktiginda minimum 70100 TL yi gozden cikarman gerekiyor ve kaski olur da bir kaza gecirirsen bir daha kullanmaman lazim. Fiyatinin uygun olmasi yaninda ikinci bir tane tasimani saglayabilir. Teker takildi kaydi dustun, kafandaki kaskin 2. defa ayni sekilde darbeyi engellememe ihtimali var her zaman. BU sayede 2. kask tasiyabilecegiz. Fiyat ve geri donusturulebilir olmasi da avantaj.
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Eeltorm 3 yıl
Çok iyiymiş.
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gxhero 3 yıl
Hava yastığı gibi olan kask vardı çarpma anında umuzlar üstünde otomatik şişip başınızı sarıp koruyordu bence o çok daha havalı ve günümüze uygun teknolojik bir şeydi.
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DH Misafiri 3 yıl
Ortada bir emek var, tebrik etmek gerekir bizim klavye delikanlısı aklı sıra dalga geçiyor.
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veteriner69 3 yıl
Tabii bunu motorsiklet kaskı gibi görmemek lazım. Sonuçta bu bisikletçiler için geliştirilmiş, ve daha hafif olaylar için yapılmış. Geri dönüşüm kağıtlarından yapılması ve fiyatının sadece 4 pound olması ayrıca güzel.
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gael 3 yıl
sahilde bisikletle aheste aheste takılırken giyilebilinir,bence buna ödül vermekle ve bukadar dünya basınında haber olması abartı olmuş,yarısmaya 3,5 kisi katilmis heralde..
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cheelik 3 yıl
çocukların içine mum koyup fener alayında ellerinde dolaştırdıkları icat değil mi bu bilmesek yedirecekler :)
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veteriner69 3 yıl
İyi güzelde sivri bir şeye kafanız denk gelirse o petek aralarından beyninize kadar girer.
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