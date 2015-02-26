Katlanabilir sanal gerçeklik gözlüğü Moggles, Indiegogo üstünde destek aramaya başladı





Üzerinde akıllı telefon taşıyan ya da direkt olarak kendi ekranı bulunan sanal gerçeklik gözlükleri, daha çok mobil kullanım (Örneğin otobüs yolculuğu sırasında) için hazırlanmış olmalarına rağmen çok da portatif bir gövdeye sahip değiller. Bu soruna bir nebze olsun çözüm getirmek için hazırlanan Moggles, katlanabilir yapısıyla dikkat çekiyor ve bağış platformu Indiegogo üzerinde destek arıyor.





5.7-inç ekran büyüklüğüne sahip akıllı telefonlarla kullanılabilen ve kendi LCD ekranı bulunmayan Moggles, gözü kapatan bölümünün içe doğru katlanmasıyla oldukça ufalıyor ve böylece basit çantalar ya da ceket cebinde taşınabilecek bir alternatif haline geliyor. Barındırdığı optikler ile kişilere 200 inçlik bir ekranı izliyormuşçasına 3D görüntü sunabilen sanal gerçeklik gözlüğü, 360 derece kafa takibiyle de benzerleri gibi son derece etkili bir deneyim ortaya koyabiliyor. Beraberinde 6 eksenli jiroskop ve ivme ölçer taşıyan Bluetooth LE destekli kablosuz oyun kontrolcüsü gelen Moggles, iOS ile Android destekli özel uygulamasıyla da isteğe bağlı olarak kişiselleştirilebiliyor.





Site üzerinden konan 60,000$ hedefin 12,000$'lık kısmını toplamayı başaran Moggles, yapılacak en az 79$ bağış ile elde edilebiliyor. Ürünün tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.





https://www.indiegogo.com/projects/moggles-virtual-reality-in-your-pocket