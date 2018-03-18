Kayıp Malezya uçağı MH370, Google Earth'de ortaya çıktı

Malezya Havayolları'na ait Boeing 777 tipi uçak, 8 Mart 2014'te 239 yolcu ve mürettabatla Kuala Lumpur'dan Pekin'e gitmek için havalandıktan bir süre sonra esrarengiz bir şekilde radarlardan kayboldu. Avustralya, Çin ve Malezya öncülüğünde yaklaşık 160 milyon dolar harcanan arama çalışmaları ise bir netice alınamayınca Ocak 2017'de sonlandırılmıştı.

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Malezya bu yılın başlarında ise Haziran ayından önce uçağı bulması halinde ABD'li şiret Ocean Infinity'ye 70 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti. 25 yıldan uzun bir süredir kaza soruşturmalarında çalıştığını iddia eden Avustralya'lı makine mühendisi olan Peter McMahon, uçağın yerini bulduğunu iddia ediyor. NASA ve Google Earth aracılığıyla uydu görüntülerini incelediğini belirten 64 yaşındaki McMahon, kayıp uçak MH370'in Mauritius'un kuzeyindeki Round Adası yakınlarında olduğunu öne sürdü.

Deneyimli mühendise göre uçak, arama çalışmalarının yapılmadığı adacığın 16 km güneyinde. Yayınlanan görüntülerde su yüzeyinin altında uçak enkazı gibi görünen kalıntılar göze çarpıyor. McMahon bulgularını Avustralya Ulaştırma ve Güvenlik Bürosu'na gönderdiğini ancak ABD'li yetkililerin Avustralya'lı devlet kurumuna Hint Okyanusu'nun kendilerine ayrılmış bölgelerine bağlı kalmaları için talimat verdiğini belirtti.

Uçak mermi delikleriyle dolu

McMahon konuyla ilgili basına verdiği demeçte "MH370'in bulgularını denetlemek için Avustralya'ya dört Amerikalı gönderildi. Alınan tüm bilgilerin halktan, hatta hükümetimizden gizlendiğinden emininiz ama neden?" dedi. Uçağın mermi delikleriyle dolu olması nedeniyle yetkililerin özellikle bulunmasını istemediğini belirten McMahon, bunun başka bir soruşturmaya neden olacağının altını çizdi.

Kaza araştırmacısı ana bölümle birlikte ön kabinin bir parçasını Mauritius yakınlarındaki Rodrigues Adası'nın güneyinde bulduğunu iddia ediyor. Karısı ve iki çocuğunu bu trajediyle kaybeden Ghyslain Wattrelos isimli bir vatandaş da uçağın vurulduğuna inananlardan. Kendisi Vietnam, Malezya ve Tayland'ın hayati bilgiler sakladığını ve konuyla ilgili neden sessiz kaldıklarını çözemediğini söyledi.

https://www.thesun.co.uk/news/5839167/missing-flight-mh370-found-on-google-earth-riddled-with-bullet-holes-crash-investigation-expert-claims/