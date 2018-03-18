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Kayıp Malezya uçağı MH370, Google Earth'de ortaya çıktı

Avustralya'lı bir mühendis 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolan Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağını bulduğunu, yetkililerin ise mermi delikleriyle dolu uçağın bulunmasını istemediğini söyledi.
1 yıl
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havacılık
Onur Seven
Haber Editörü
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Kayıp Malezya uçağı MH370, Google Earth'de ortaya çıktı
Malezya Havayolları'na ait Boeing 777 tipi uçak, 8 Mart 2014'te 239 yolcu ve mürettabatla Kuala Lumpur'dan Pekin'e gitmek için havalandıktan bir süre sonra esrarengiz bir şekilde radarlardan kayboldu. Avustralya, Çin ve Malezya öncülüğünde yaklaşık 160 milyon dolar harcanan arama çalışmaları ise bir netice alınamayınca Ocak 2017'de sonlandırılmıştı.
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Malezya bu yılın başlarında ise Haziran ayından önce uçağı bulması halinde ABD'li şiret Ocean Infinity'ye 70 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti. 25 yıldan uzun bir süredir kaza soruşturmalarında çalıştığını iddia eden Avustralya'lı makine mühendisi olan Peter McMahon, uçağın yerini bulduğunu iddia ediyor. NASA ve Google Earth aracılığıyla uydu görüntülerini incelediğini belirten 64 yaşındaki McMahon, kayıp uçak MH370'in Mauritius'un kuzeyindeki Round Adası yakınlarında olduğunu öne sürdü.
Kayıp Malezya uçağı MH370, Google Earth'de ortaya çıktı
Deneyimli mühendise göre uçak, arama çalışmalarının yapılmadığı adacığın 16 km güneyinde. Yayınlanan görüntülerde su yüzeyinin altında uçak enkazı gibi görünen kalıntılar göze çarpıyor. McMahon bulgularını Avustralya Ulaştırma ve Güvenlik Bürosu'na gönderdiğini ancak ABD'li yetkililerin Avustralya'lı devlet kurumuna Hint Okyanusu'nun kendilerine ayrılmış bölgelerine bağlı kalmaları için talimat verdiğini belirtti.
Kayıp Malezya uçağı MH370, Google Earth'de ortaya çıktı

Uçak mermi delikleriyle dolu

McMahon konuyla ilgili basına verdiği demeçte "MH370'in bulgularını denetlemek için Avustralya'ya dört Amerikalı gönderildi. Alınan tüm bilgilerin halktan, hatta hükümetimizden gizlendiğinden emininiz ama neden?" dedi. Uçağın mermi delikleriyle dolu olması nedeniyle yetkililerin özellikle bulunmasını istemediğini belirten McMahon, bunun başka bir soruşturmaya neden olacağının altını çizdi.
Kaza araştırmacısı ana bölümle birlikte ön kabinin bir parçasını Mauritius yakınlarındaki Rodrigues Adası'nın güneyinde bulduğunu iddia ediyor. Karısı ve iki çocuğunu bu trajediyle kaybeden Ghyslain Wattrelos isimli bir vatandaş da uçağın vurulduğuna inananlardan. Kendisi Vietnam, Malezya ve Tayland'ın hayati bilgiler sakladığını ve konuyla ilgili neden sessiz kaldıklarını çözemediğini söyledi.

https://www.thesun.co.uk/news/5839167/missing-flight-mh370-found-on-google-earth-riddled-with-bullet-holes-crash-investigation-expert-claims/ Yorum Yaz
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Biyturs_OnSr 1 yıl en beğenilen evil2302
evil2302
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evil2302Hayret!İçinde AKP ve RTE geçmeyince yorum ve küfürler yok!Haber yayımlanma : 18:00Sizin yorumunuz : 18:05
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evil2302 1 yıl
Hayret!
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ztalan 1 yıl
Deniz altındaki bir uçak enkazını uydu görüntüsü ile görüp mermi delikleriyle dolu olduğunu nasıl anlamış acep?
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DH Misafiri 7 ay
dikkat edersen orda 27.10.14 yazıyor
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McLaren64 1 yıl
Milleti trollemiş resmen. 2009'daki dalga görüntülerini uçak diye paylaşmış. Uçak 2014'te kayboldu.
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interwap 1 yıl
Uçağa ait olduğu iddia edilen uydu görüntüleri 2009 yılına ait. Oysa uçak 2014 yılında kayboldu.
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yakuzza0092 1 yıl
o resimlerin google earth un 2009 resimleri olduğu ispat edildi Malezya uçağı 2014 de kayboldu okey :=)
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hakemzsr 1 yıl
Oo süper beyler aranızda yine büyük resmi görüp oyunu bozanlar var (:
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sakulta8585 1 yıl
Yalniz koordinatlari verip Maps üzeri baktim, fakat birsey göremedim. Bu olayi bende merak ediyorum acikcasi. Bakalim ne cikacak.
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crazywinner3 1 yıl
Başlık yanlış ortaya çıkmadı, ortaya çıktığı iddia ediliyor
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AlicanNalbat 1 yıl
Olay entirika ile dolu. Bakalım neler çıkacak...
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serserim06 1 yıl
İlginç.
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