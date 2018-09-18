Güncelleme: 18.09.2018 17.15

Londra'da yapılacak olan yeni Huawei Mate serisi telefon lansmanına bizimle gelecek kullanıcımız ve yedek liste belli oldu.

Seçilen kişilerin en az 6 ay geçerli pasaportları olması, 18 yaşını doldurmuş olmaları ve seyahat için herhangi bir engellerinin bulunmaması gerekiyor.

Kazanan ve yedek listede yer alan kişilerin, Donanım Haber üyeliklerinde kullandıkları eposta adresi üzerinden mesutcevik@donanimhaber.com adresine iletişim bilgilerini içeren epostayı en az 24 saat içinde göndermeleri gerekiyor

Kazanan kişi

Gökseler

Yedekler sıra ile;

1. uqurb2

2. Aprincurr

3. kymelria

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Bizlerle birlikte Londra'da düzenlenecek olan Yeni Huawei Mate serisi cep telefonu lansmanına katılmak ister misiniz? Eğer cevabınız evet ise katılım şartlarını ve yapmanız gerekenleri aşağıda sıraladık. Londra'da yeni Huawei Mate serisi cep telefonu lansmanında görüşmek üzere!

Katılım Şartları;

18 yaşını doldurmuş olmanız

En az 6 ay geçerli pasaportunuz olması

15 - 17 Ekim tarihleri arasında seyahat engelinizin bulunmaması

* Vize, ulaşım, yemek ve konaklama gibi giderler Huawei tarafından karşılanacaktır.

Yapmanız gereken;

1. Sahip olduğunuz cep telefonu ile #SeninleMümkün temasına uygun olduğunu düşündüğünüz bir fotoğraf çekmelisiniz.

2. Çektiğiniz bu fotoğrafı, 15 Eylül Cumartesi gününe kadar bu haberin yorumlar kısmında Donanım Haber üyeliğiniz ile giriş yaparak paylaşmalısınız. Üyeliğiniz ile giriş yapmanız çok önemli zira isimsiz gönderiler dikkate alınmayacak.

3. Çektiğiniz fotoğrafı yarışma bitene kadar cep telefonunuzda saklamalı ve jüri talep ettiğinde cep telefonunuzla birlikte gelerek incelemesi için jüriye gösterebiliyor olmalısınız.

4. Gönderiler, 15 Eylül Cumartesi Huawei tarafından kurulacak bir jüri tarafından değerlendirildikten sonra kazanan açıklanacak.

5. Yarışmayı kazanan kişinin duyurusunu 15 Eylül'de Donanım Haber üzerinde paylaşacağız.