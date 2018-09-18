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Kazananlar belli oldu | 1 takipçimizle Londra'ya yeni Huawei Mate Serisi lansmanına gidiyoruz!

Londra'da düzenlenecek Yeni Huawei Mate serisi cep telefonu lansmanına bizlerle birlikte katılmak ister misiniz? Cevabınız evetse detayları öğrenmek için haberimize bekliyoruz.
8 ay
12,8b
1
297
Cep Telefonları
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Güncelleme: 18.09.2018 17.15
Londra'da yapılacak olan yeni Huawei Mate serisi telefon lansmanına bizimle gelecek kullanıcımız ve yedek liste belli oldu.
Seçilen kişilerin en az 6 ay geçerli pasaportları olması, 18 yaşını doldurmuş olmaları ve seyahat için herhangi bir engellerinin bulunmaması gerekiyor.
Kazanan ve yedek listede yer alan kişilerin, Donanım Haber üyeliklerinde kullandıkları eposta adresi üzerinden mesutcevik@donanimhaber.com adresine iletişim bilgilerini içeren epostayı en az 24 saat içinde göndermeleri gerekiyor
Kazanan kişi
Gökseler
Yedekler sıra ile;
1. uqurb2
2. Aprincurr
3. kymelria 
------------------------ 
Bizlerle birlikte Londra'da düzenlenecek olan Yeni Huawei Mate serisi cep telefonu lansmanına katılmak ister misiniz? Eğer cevabınız evet ise katılım şartlarını ve yapmanız gerekenleri aşağıda sıraladık. Londra'da yeni Huawei Mate serisi cep telefonu lansmanında görüşmek üzere!
Katılım Şartları;
18 yaşını doldurmuş olmanız 
En az 6 ay geçerli pasaportunuz olması
15 - 17 Ekim tarihleri arasında seyahat engelinizin bulunmaması 
* Vize, ulaşım, yemek ve konaklama gibi giderler Huawei tarafından karşılanacaktır.
Yapmanız gereken; 
1. Sahip olduğunuz cep telefonu ile #SeninleMümkün temasına uygun olduğunu düşündüğünüz bir fotoğraf çekmelisiniz.
2. Çektiğiniz bu fotoğrafı, 15 Eylül Cumartesi gününe kadar bu haberin yorumlar kısmında Donanım Haber üyeliğiniz ile giriş yaparak paylaşmalısınız. Üyeliğiniz ile giriş yapmanız çok önemli zira isimsiz gönderiler dikkate alınmayacak.
3. Çektiğiniz fotoğrafı yarışma bitene kadar cep telefonunuzda saklamalı ve jüri talep ettiğinde cep telefonunuzla birlikte gelerek incelemesi için jüriye gösterebiliyor olmalısınız.
4. Gönderiler, 15 Eylül Cumartesi Huawei tarafından kurulacak bir jüri tarafından değerlendirildikten sonra kazanan açıklanacak. 
5. Yarışmayı kazanan kişinin duyurusunu 15 Eylül'de Donanım Haber üzerinde paylaşacağız. 

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turyunus 8 ay en beğenilen
#SeninleMümkün
Xiaomi Mi 5S (12MP, f/2.0, ISO 800, HHT MODE)
26 Ağustos 2018 Saat 4.01, Zafer Anıtı, Afyonkarahisar

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
#SeninleMümkünXiaomi Mi 5S (12MP, f/2.0, ISO 800, HHT MODE)26 Ağustos 2018 Saat 4.01, Zafer Anıtı, Afyonkarahisar
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2 Yanıt Yanıtla +95
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WinterSoldier10 8 ay
Kazanan arkadaşı tebrik ederim. Yalnız kafamı kurcalayan bir durum ile karşı karşıyayım. Yazmadan geçmek istemedim. Yanlış anlaşılmasın.
Gökseler = Huawei P20 Pro kullanıyor
uqurb2 = Huawei Mate 10 Pro kullanıyor
rincurr = Huawei P20 Pro kullanıyor
kymelria = Huawei Mate 10 Pro kullanıyor
Kazanan arkadaşı tebrik ederim. Yalnız kafamı kurcalayan bir durum ile karşı karşıyayım. Yazmadan geçmek istemedim. Yanlış anlaşılmasın.Gökseler = Huawei...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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caneycaney 8 ay
Açık ve net şike olduğu belli.
Bu yüzden böyle abidik gubidik yarışmalara katılmıyorum.
-Kazanılan fotoğrafların tema ile hiçbir alakası yok.
-Kazananların tamamı Huawei ile çekmiş.
Tesadüf olacağını sanmıyorum ve Huawei'ye reklam yapmaya çalışırken nasıl daha da aşağıya düşdüklerini bildirmek istiyorum.
Açık ve net şike olduğu belli.Bu yüzden böyle abidik gubidik yarışmalara katılmıyorum.-Kazanılan fotoğrafların tema ile hiçbir alakası yok.-Kazana...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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12 Avatar Avatar Avatar
gacvokem 8 ay
ÇEKİLİŞ BÖYLE OLUR ÖYLE BEN YAPTIM KAZANDINIZ OLMAZ .öNCE YASAL DAYANAĞIN OLACAK YOKSA AĞZI OLAN KONUŞUR LİNKE TIKLA kimkazandi.com/... çekiliş nasıl yapılırmış vs vs öğrenin
1 Yanıt Yanıtla +1
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Speed-Step 8 ay gacvokem
Hala çekiliş diyor :) Okumamakta ve konu neymiş anlamamakta ısrarlı ama yorum yazmaya gelince sorun yok.
Siz okuyup anlama konusunda inatçısınız bu yüzden ben özet geçeyim;
Çekiliş yapılmadı. Kazananı jüri seçti. Çekiliş değil bir fotoğraf yarışmasıydı.
Sevgiler,
Mesut Çevik
Yanıtla +3
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kymelria 8 ay
Yedeklere teselli ikramiyesi olarak freebuds 2 pro verseler tadından yenmez
Yanıtla +1
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RavenoLL 8 ay
Hepsi huawei ile çekilen fotoğraflar.Gerçekten çok adil bir seçim olmuş.
Performans hilesi yapan firmadan da bu beklenirdi.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Speed-Step 8 ay RavenoLL
Kazanan kişinin fotoğrafı Samsung telefon ile çekilmiş bir fotoğraf. Siz nereden hepsinin Huawei marka olduğu kararına vardınız? Durun tahmin edeyim :) Araştırma yok, öylesine bir mesaj okudunuz ve hop doğru diye kabul ettiniz değil mi? Ne güzel böyle devam :)
1 Yanıt Yanıtla +4
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kymelria 8 ay
Huaweilere öncelik verme kısmını geçtim 2015 te üye olup yarışmaya kadar bir tane bile mesaj atmamış bir üye



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1 Yanıt Yanıtla +7
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Yılan Serdar 8 ay kymelria
üstad ilk sen birinci olmuşsun daha ne kurcalıyon xd adamlar şike yapacak olsa ilk onu seçerlerdi.
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gacvokem 8 ay
noter huzurundamı yapılmış çekiliş noter yoksa tırt.. yasal geçerliliği yoktur.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Speed-Step 8 ay gacvokem
Merhaba,
Önce okusak, sonra bilgi sahibi olup yazsak da böyle durumlara düşmesek olmuyor mu? Ne çekilişinden ne noterinden söz ediyorsunuz siz hangi konuya mesaj attığınızı biliyor musunuz?
Yanıtla +2
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cumur 8 ay
arkadaşlar etkinlik Huawei etkinliği tabiki kendi cihazlarına öncelik verilecek, her firma aynısını yapardı tutupta iphone ile yada samsung ile çekilen mi gitseydi
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a_y_k_u_t 8 ay
Ülkenin durumunu dh'den bile anlayabilirsiniz :/
Yanıtla +5
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cabriyo 8 ay
dilenci kendisine para veren zengini değil yanındaki dilenciyi kıskanırmış. okuduğum mesajlarda üyelerin kazanan üyeyi kıskanma duyguları var hep.
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BekirHan 8 ay
Keşke kazanlar ile birlikte kazandığı fotoğrafı da ekleseydiniz,biz de nasıl bir fotoğraf sayesinde kazanmışlar görebilseydik... Tebrikler, iyi eğlenceler şimdiden.
Neyse kendi paylaştığım fotoğrafları patates ile değiştirdim nasıl olsa

Bu arada tarafıma ait fotoğrafları serverinizden silmenizi rica ediyorum.
.
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Vega 8 ay
.
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