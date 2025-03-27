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    POCO F7 Pro ve F7 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Poco F7 Pro ve F7 Ultra uzun süren bir bekleyişin ardından bugün düzenlenen etkinlikle resmen tanıtıldı. İşte Poco F7 Pro ve Poco F7 Ultra özellikleri ve fiyatı...
    POCO F7 Pro ve F7 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Bu yılın en çok merak edilen akıllı telefonlarından biri olan Poco F7 Pro ve F7 Ultra resmiyet kazandı. Fiyat-performans dengesini koruyarak güçlü donanım sunan Poco, yeni modelleriyle rekabete tekrar katılıyor. Gelin Poco F7 Pro ve F7 Ultra'nın özellikleri ve fiyatına hep birlikte bakalım.

    POCO F7 Pro özellikleri

    Poco'nun en güçlü cihazlarından biri olan Poco F7 Pro, 6,67 inç büyüklüğünde, 3200x1440 piksel çözünürlüklü OLED ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı, 68 milyar renk desteği ve 3200 nit parlaklığı ile göz dolduran bu panel, Dolby Vision ve HDR10+ destekli. Ayrıca Gorilla Glass 7i koruması sayesinde dayanıklılığı da artırılmış ve %89,3 ekran-gövde oranı sunuyor. 

    POCO F7 Pro ve F7 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Performans tarafında Poco F7 Pro, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 platformundan gücünü alıyor. 4nm fabrikasyon süreciyle üretilen bu çip, 12GB LPDDR5X RAM ve 256GB ile 512GB UFS 4.1 depolama seçenekleriyle destekleniyor. Bu noktada 8 Gen 3'ün mevcut amiral gemisi Snapdragon 8 Elite'in selefi olduğunu söyleyelim. 

    Kamera tarafında POCO F7 Pro, 50 MP f/1.6 OIS destekli ana kamera, 8 MP ultra genis açı kamerası ile destekleniyor. Ön tarafta ise 20 MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor. Gücünü ise 6000 mAh kapasiteli pilden alan telefona 90W HyperCharge teknolojisi konumlandırılmış. Son olarak telefon, Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile kutudan çıkıyor.

    Ayrıca IP68 sertifikası ile suya ve toza dayanıklılık sunan cihaz, Ultrasonik parmak izi sensörü, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC gibi modern bağlantı seçeneklerine sahip.

    • Ekran: 6,67 inç OLED, 3200x1440 piksel, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nit parlaklık
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
    • RAM: 12GB LPDDR5X
    • Depolama: 256GB / 512GB UFS 4.1
    • Arka Kamera: 50 MP (OIS, f/1.6) + 8 MP (ultra genis)
    • Ön Kamera: 20 MP
    • Pil: 6000 mAh, 90W HyperCharge
    • İşletim Sistemi: Android 15 HyperOS 2.0
    • Diğer: IP68, Çift SIM 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, Ultrasonik parmak izi sensörü

    POCO F7 Pro fiyatı

    POCO F7 Ultra özellikleri

    Poco F7 Ultra Serinin en üst modeli olan Poco F7 Ultra, markanın şimdiye kadarki en güçlü telefonu konumunda. Cihaz, tıpkı F7 Pro'da olduğu gibi 6,67 inç büyüklüğünde 3200x1440 piksel OLED ekranla geliyor. Dolby Vision, HDR10+ desteği ve 3200 nit parlaklıkla güçlendirilmiş bu ekran, Poco Shield Glass koruması ile darbelerden korunuyor.

    POCO F7 Pro ve F7 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    F7 Ultra, ilk kez amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 8 Elite platformundan gücünü alıyor. 12GB ve 16GB LPDDR5X RAM seçenekleri sunan cihaz, 256GB ve 512GB UFS 4.1 depolama seçenekleri ile geliyor. Ayrıca WildBoost 4.0 soğutma teknolojisi ve VisionBoost D7 görüntü çipi ile desteklendiğini söyleyelim. 

    Kamera tarafında ise F7 Ultra, 50 MP OIS destekli ana sensörün yanı sıra, 50 MP OIS destekli 2.5x optik zoom sunan bir telefoto lens ve 32 MP ultra genis açı sensör ile geliyor. Ön tarafta ise 32 MP kamera bulunuyor.

    POCO F7 Pro ve F7 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Batarya tarafında Poco F7 Ultra, 5.300 mAh kapasite ile geliyor. 120W ultra hızlı kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj desteği sunan bu model, pil kapasitesi konusunda biraz zayıflıyor. Yazılım tarafında Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 kullanılıyor ve 5 yıla kadar güncelleme desteği sunuluyor. IP68 sertifikası, çift SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü gibi ekstra özellikleriyle öne çıkıyor.
    • Ekran: 6,67 inç OLED, 3200x1440 piksel, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nit parlaklık
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
    • RAM: 12GB / 16GB LPDDR5X
    • Depolama: 256GB / 512GB UFS 4.1
    • Arka Kamera: 50 MP (OIS, f/1.6) + 50 MP (telefoto, 2.5x optik zoom, OIS) + 32 MP (geniş açı)
    • Ön Kamera: 16 MP
    • Pil: 5300 mAh, 120W ultra hızlı şarj, 50W kablosuz şarj
    • İşletim Sistemi: Android 15 HyperOS
    • Diğer: IP68, Çift SIM 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, Ultrasonik parmak izi sensörü

    POCO F7 Ultra fiyatı

    • POCO F7 Ultra 16 GB+512 GB 43.999TL + 400 TL indirim
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