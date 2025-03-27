POCO F7 Pro ve F7 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

POCO F7 Pro özellikleri
Poco'nun en güçlü cihazlarından biri olan Poco F7 Pro, 6,67 inç büyüklüğünde, 3200x1440 piksel çözünürlüklü OLED ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı, 68 milyar renk desteği ve 3200 nit parlaklığı ile göz dolduran bu panel, Dolby Vision ve HDR10+ destekli. Ayrıca Gorilla Glass 7i koruması sayesinde dayanıklılığı da artırılmış ve %89,3 ekran-gövde oranı sunuyor.
Kamera tarafında POCO F7 Pro, 50 MP f/1.6 OIS destekli ana kamera, 8 MP ultra genis açı kamerası ile destekleniyor. Ön tarafta ise 20 MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor. Gücünü ise 6000 mAh kapasiteli pilden alan telefona 90W HyperCharge teknolojisi konumlandırılmış. Son olarak telefon, Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile kutudan çıkıyor.
Ayrıca IP68 sertifikası ile suya ve toza dayanıklılık sunan cihaz, Ultrasonik parmak izi sensörü, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC gibi modern bağlantı seçeneklerine sahip.
- Ekran: 6,67 inç OLED, 3200x1440 piksel, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nit parlaklık
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
- RAM: 12GB LPDDR5X
- Depolama: 256GB / 512GB UFS 4.1
- Arka Kamera: 50 MP (OIS, f/1.6) + 8 MP (ultra genis)
- Ön Kamera: 20 MP
- Pil: 6000 mAh, 90W HyperCharge
- İşletim Sistemi: Android 15 HyperOS 2.0
- Diğer: IP68, Çift SIM 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, Ultrasonik parmak izi sensörü
POCO F7 Pro fiyatı
- POCO F7 Pro 12 GB + 256 GB: 29.999 TL + 400 TL indirim
- POCO F7 Pro 12 GB + 512 GB: 31.999 TL + 400 TL indirim
POCO F7 Ultra özellikleri
Poco F7 Ultra Serinin en üst modeli olan Poco F7 Ultra, markanın şimdiye kadarki en güçlü telefonu konumunda. Cihaz, tıpkı F7 Pro'da olduğu gibi 6,67 inç büyüklüğünde 3200x1440 piksel OLED ekranla geliyor. Dolby Vision, HDR10+ desteği ve 3200 nit parlaklıkla güçlendirilmiş bu ekran, Poco Shield Glass koruması ile darbelerden korunuyor.
Kamera tarafında ise F7 Ultra, 50 MP OIS destekli ana sensörün yanı sıra, 50 MP OIS destekli 2.5x optik zoom sunan bir telefoto lens ve 32 MP ultra genis açı sensör ile geliyor. Ön tarafta ise 32 MP kamera bulunuyor.
- Ekran: 6,67 inç OLED, 3200x1440 piksel, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nit parlaklık
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- RAM: 12GB / 16GB LPDDR5X
- Depolama: 256GB / 512GB UFS 4.1
- Arka Kamera: 50 MP (OIS, f/1.6) + 50 MP (telefoto, 2.5x optik zoom, OIS) + 32 MP (geniş açı)
- Ön Kamera: 16 MP
- Pil: 5300 mAh, 120W ultra hızlı şarj, 50W kablosuz şarj
- İşletim Sistemi: Android 15 HyperOS
- Diğer: IP68, Çift SIM 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, Ultrasonik parmak izi sensörü
POCO F7 Ultra fiyatı
- POCO F7 Ultra 16 GB+512 GB 43.999TL + 400 TL indirim
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi
35 Kişi Okuyor (2 Üye, 33 Misafir) 7 Masaüstü 28 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
1498 kez okundu.
13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Poco f7 pro, Poco F7 Ultra ve