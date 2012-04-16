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Keito Üniversitesi mühendisleri eğlence amaçlı robotlar üzerinde çalışıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,9b
1
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Önemli robotik çalışmaların gerçekleştirildiği Japon Keito Üniversitesi, eğlence amaçlı olarak üzerinde çalıştıkları yeni bir teknolojiyi tanıttı.

Proje parmağa takılabilen yüzük robotlardan oluşuyor. Robotlar göz ve ağız şeklinde. Robotların arka kısmında ise batarya ve mikro kontrolcü bulunuyor. Uzaktan yönetilen robotlar temel yüz mimiklerini yansıtabiliyor. Özellikle eğlence amaçlı ve oyuncak sektörüne hitap etmesi planlanan teknolojinin ilerleyen yıllarda farklı amaçlar için de geliştirilebileceği düşünülüyor.

Robotlar takıldığı parmağın hareketlerine göre uzaktan kumandasıyla yönlendirilebiliyor. Bu açıdan tamamen kullanıcıya bağlı bir sistem.

Araştırmacılar ilerleyen safhalarda giyen veya yakında bulunan kişinin hislerini algılayarak buna göre mimikler yansıtabilecek şekilde bu robotları geliştirmeyi planlıyor.



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Son of Hades 7 yıl en beğenilen
00:23 cCc Keito Ülkü Ocakları cCc
2 Yanıt Yanıtla +8
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xLmNt13 7 yıl
ne kadar gereksiz bir buluş :)
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E_Aydin35 7 yıl
Güzel bir proje, ancak adamlar neye çözüm getirmek istemiş anlamadım eğlence olsun falan demişlersede zaten hayatımızda eğlenicek o kadar çok sey varken?
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wıtchkıng 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Güzel bir proje, ancak adamlar neye çözüm getirmek istemiş anlamadım eğlence olsun falan demişlersede zaten hayatımızda eğlenicek o kadar çok sey varken?

Sen kafana takma bro, senin gibiler için değil zaten.
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alpa07 7 yıl
takaşi ülkü ocakları :D :D
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kingx1212 7 yıl
Hasanious
Einheitsfront 00:23 cCc Keito Ülkü Ocakları cCc


Kırıldım yorumuna sağlık
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Vash The Stampede 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


u know what i mean...
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attakkann1 7 yıl
SS10
bu japonlarda kafa sağlam çalışıyo eyvallah ama sen o robotu ver bakalım bizimkilere ne yaratıcı şeyler koyarlar. her türlü el hareketine özel yüz ifadeleri mesela

yapsınlar ozaman ellerinden alan mı var !
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Son of Hades 7 yıl en beğenilen
00:23 cCc Keito Ülkü Ocakları cCc
1 Yanıt Yanıtla +8
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SS10 7 yıl
bu japonlarda kafa sağlam çalışıyo eyvallah ama sen o robotu ver bakalım bizimkilere ne yaratıcı şeyler koyarlar. her türlü el hareketine özel yüz ifadeleri mesela
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Hasanyus 7 yıl Son of Hades
Einheitsfront
00:23 cCc Keito Ülkü Ocakları cCc


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Alkolog 7 yıl
buradan bakınca boş iş gibi ama adamlar uğraşmış geliştirmiş bize takdir etmek düşer
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