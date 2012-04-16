Keito Üniversitesi mühendisleri eğlence amaçlı robotlar üzerinde çalışıyor

Önemli robotik çalışmaların gerçekleştirildiği Japon Keito Üniversitesi, eğlence amaçlı olarak üzerinde çalıştıkları yeni bir teknolojiyi tanıttı.





Proje parmağa takılabilen yüzük robotlardan oluşuyor. Robotlar göz ve ağız şeklinde. Robotların arka kısmında ise batarya ve mikro kontrolcü bulunuyor. Uzaktan yönetilen robotlar temel yüz mimiklerini yansıtabiliyor. Özellikle eğlence amaçlı ve oyuncak sektörüne hitap etmesi planlanan teknolojinin ilerleyen yıllarda farklı amaçlar için de geliştirilebileceği düşünülüyor.





Robotlar takıldığı parmağın hareketlerine göre uzaktan kumandasıyla yönlendirilebiliyor. Bu açıdan tamamen kullanıcıya bağlı bir sistem.





Araştırmacılar ilerleyen safhalarda giyen veya yakında bulunan kişinin hislerini algılayarak buna göre mimikler yansıtabilecek şekilde bu robotları geliştirmeyi planlıyor.