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Kendi kendini onarabilen ve elektrikli otomobilleri şarj eden yol

Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesi'ndeki araştırmacılar geliştirmek için kolları sıvadığı yeni yol elektrikli otomobilleri doğrudan şarj edebilirken kendi kendini de onarabiliyor.
2 yıl
3,3b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Kendi kendini onarabilen ve elektrikli otomobilleri şarj eden yol
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Yollardaki çatlaklıklar, çukurlar ve diğer bozukluklar çoğu zaman sürücülerin canını sıksa da sonrasında bu yollarda çalışmaların yapılması ve yolun kullanıma kapatılması sürücüler için işlerin daha kötü bir hale gelmesine neden olur. Gözenekli yapısıyla gürültüyü engelleyen asfalt aynı zamanda yine bu gözenekli yapı yüzünden dayanıksız olduğu için bu problemlerle ne yazık ki sürücülerin sık sık karşılaşıyor ancak Hollandalı araştırmacıların geliştirdiği yeni teknoloji ise hem yolların kendi kendini onarmasını hem de elektrikli otomobilleri şarj etmesine olanak sağlıyor.


Aslında kendi kendini onaran asfalt ve elektrikli otomobilleri şarj eden yol konseptlerini daha önce görmüştük ancak Delft Teknoloji Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bu iki teknolojiyi farklı yollarla ilk kez bir araya getirdi. Ekip, yolun kendi kendini onarması için çatlakları doldurmak amacıyla kalsiyum karbonat üreten bakterilerden faydalanmayı planlarken yolun elektrikli otomobilleri şarj edebilmesi için ise iletken çelik lifler kullanarak yolun güneşten topladığı enerjiyi dağıtmasını hedefliyor. 


Yol bakteriler sayesinde uzun ömürlü olurken elektrikli otomobilleri de hem sürüş esnasında hem de ışıklarda durdukları zaman şarj edebilecek ve böylece elektrikli otomobiller için en önemli sorunlardan birisi olan menzil problemi ortadan kalacak ancak güzel yanlarının yanı sıra bu yolun olumsuz yanları ve hayata geçirilmesi için önünde önemli engeller var.


Enerji Transferi Hala Soru İşareti

İlk olarak yolun topladığı enerjiyi otomobillere nasıl aktaracağı konusunda ekibin kafasında hala bazı soru işaretleri bulunuyor zira tekerlekten doğrudan enerji transferi yapılabilen bir teknolojinin kullanılması için sürücülerin elektrikli otomobillerinin lastiklerini değiştirmesi gerekecek ancak bütün sürücülerin buna yanaşması pek kolay görünmüyor. Yolun topladığı enerjiyi yol üzerinde bazı noktalarda bulunacak olan şarj dolum merkezlerine aktarması halinde de istenilen düşünce tam olarak hayata geçmiş olmayacak.


Bir diğer sorun ise üzerinde böylesine ciddi bir çalışma yapılan yolun mevcut yollardan yüzde 25 daha pahalı olması bekleniyor. Tabi yolun uzun ömürlü olduğunu ve rahat bir sürüş sağlayacağını düşünürsek bu ücreti hak ediyor olabilir ancak sürücülerin bunu nasıl karşılayacağı merak konusu.


Henüz çözülemeyen tüm bu sorunlara rağmen ekip kendi kendini onaran ve elektrikli otomobilleri şarj eden ilk yolu bir an önce test etmek istiyor. 2010 Yılından beri çeşitli asfalt teknolojilerinin denendiği ülkede bu yolların ne zaman tam anlamıyla kullanılacağı ve kullanıcıların nasıl tepkiler vereceği ise bu yolların dünya genelinde yayılması için en önemli noktalardan olacak.

https://www.engadget.com/2017/05/07/self-repairing-roads/ Yorum Yaz
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Spider_hip 2 yıl en beğenilen
Olur mu böyle saçma şey. Yollar, kaldırımlar kendi kendilerini onarırsa, yol, kaldırım ihalelerinden nasıl milyonlarca lira aktarılır. Belediyeler ne yapar? Başka sokağın kaldırımları sökülüp ters çevrilip diğer tarafa takılmazsa, bu 20-30 binlik söküp takma işine nasıl 500.000 lik fatura kesilir?
Hımm tamam gerçi düşününce, sağlam parkın 40 kere sökülüp ihale ile baştan yapıldığını gördüm. Parkın girişine konulan su fiskiyeleri 40 kere şekil değiştirdi.
Olur mu böyle saçma şey. Yollar, kaldırımlar kendi kendilerini onarırsa, yol, kaldırım ihalelerinden nasıl milyonlarca lira aktarılır. Belediyeler ne yapar? Baş...
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Seko92 2 yıl
Bir duble yol değildir. Hem Hollanda kim oluyor ? Biz onların lalelerini sökmedik mi ?
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zingfth 2 yıl
yok ebesinin .... daha neler..
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interwap 2 yıl
Bizde de çukura girince araç zıplayınca amortisörlere bağlanan bobinler aracı şarj edebilir. Nasıl olsa olur olmaz çukurdan, kasisten geçilmiyor.
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kadirirdem 2 yıl
Bizde bu işlerden para yendiği için en son bize gelir belki de hiç gelmez.
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artenis 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
Bizde bu işlerden para yendiği için en son bize gelir belki de hiç gelmez.

Eğer avatarlarını karıştırmıyorsam sen aşırı hükümet yanlısıydın bu yorumla gönülleri fethetme konusunda ilerliyorsun :D
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mementopolis 2 yıl
Dert ettiginiz seye bak.
"...kullanıcıların nasıl tepkiler vereceği ise bu yolların dünya genelinde yayılması için en önemli noktalardan olacak."
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12 Angry Men 2 yıl
Yol yaptık batı bizi kıskanıyor goygoyu yapanlar, görün yol nasıl yapılır işte bu yol kıskanılır.
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Spider_hip 2 yıl en beğenilen
Olur mu böyle saçma şey. Yollar, kaldırımlar kendi kendilerini onarırsa, yol, kaldırım ihalelerinden nasıl milyonlarca lira aktarılır. Belediyeler ne yapar? Başka sokağın kaldırımları sökülüp ters çevrilip diğer tarafa takılmazsa, bu 20-30 binlik söküp takma işine nasıl 500.000 lik fatura kesilir?
Hımm tamam gerçi düşününce, sağlam parkın 40 kere sökülüp ihale ile baştan yapıldığını gördüm. Parkın girişine konulan su fiskiyeleri 40 kere şekil değiştirdi.
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