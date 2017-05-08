Tesla’nın yapay zeka teknolojileri, araçları bazen kısıtlıyor

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Tesla’nın araçlarında kullandığı yeni nesil teknolojiler, elektrikli otomobiller dünyasının belki de geleceğine yön verecek önemli kilometre taşları anlamına geliyor olabilir. Son günlerde Tesla sahiplerinin araçlarıyla ilgili olarak dile getirdiği hatta servis noktalarına yöneldiği bazı soru işaretleri ortaya çıkmaya başladı.

Söylenenlere göre araçlar belirli bir noktadan sonra nedensiz bir şekilde daha yavaş şarj olmaya başlıyordu. Bazı kullanıcılarda daha kısa bazılarında ise daha uzun periyotlar halinde yaşanan bu duruma Tesla bir açıklık getirdi. Buna göre şirket, bataryaları korumak adına sürekli olarak otomobillerin hızlı şarj ile bataryaların doldurulmasını engelledi.

Pilin kimyasında bozulmalara yol açan ve pillerin ömrünü çok hızlı bir şekilde tüketen bu duruma karşılık araç, pili sürekli olarak kontrol altında tutuyor ve zaman zaman hızlı şarj istasyonuna bağlanmış olsa bile 90kW’in üzerinde bir hızda pillerin şarj olmasını engelliyor. Bir veya birkaç kez normal şarja taktıktan sonra araç bu korumayı kaldırıyor. Tesla, bu durumun bugüne kadar %1’den daha az Tesla sahibinde yaşandığını belirtiyor.

Bu durum pillerde yaşanmış olsa da Tesla araçtaki birçok donanım için buna benzer tedbirler almış durumda. Özellikle pilin şarj edilmesi ve tüketilmesiyle ilgili önemli düzenlemeler yapılmış. Mesela aracı sürekli olarak yüksek performanslı kullanırsanız otomobil kendini korumaya alıyor ve gaz tepkileri daha hissizleşmeye başlıyormuş.