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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla’nın yapay zeka teknolojileri, araçları bazen kısıtlıyor

Tesla’nın araçların daha güvenli kullanımı ve uzun ömürlü olması adına bazı alanlarda yapay zekaya başvuruyor ve araçların sahip olduğu yetenekleri bazı ölçütler kapsamında kısıtlıyor.
2 yıl
3,5b
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tesla’nın yapay zeka teknolojileri, araçları bazen kısıtlıyor
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Tesla’nın araçlarında kullandığı yeni nesil teknolojiler, elektrikli otomobiller dünyasının belki de geleceğine yön verecek önemli kilometre taşları anlamına geliyor olabilir. Son günlerde Tesla sahiplerinin araçlarıyla ilgili olarak dile getirdiği hatta servis noktalarına yöneldiği bazı soru işaretleri ortaya çıkmaya başladı.

Söylenenlere göre araçlar belirli bir noktadan sonra nedensiz bir şekilde daha yavaş şarj olmaya başlıyordu. Bazı kullanıcılarda daha kısa bazılarında ise daha uzun periyotlar halinde yaşanan bu duruma Tesla bir açıklık getirdi. Buna göre şirket, bataryaları korumak adına sürekli olarak otomobillerin hızlı şarj ile bataryaların doldurulmasını engelledi.

Pilin kimyasında bozulmalara yol açan ve pillerin ömrünü çok hızlı bir şekilde tüketen bu duruma karşılık araç, pili sürekli olarak kontrol altında tutuyor ve zaman zaman hızlı şarj istasyonuna bağlanmış olsa bile 90kW’in üzerinde bir hızda pillerin şarj olmasını engelliyor. Bir veya birkaç kez normal şarja taktıktan sonra araç bu korumayı kaldırıyor. Tesla, bu durumun bugüne kadar %1’den daha az Tesla sahibinde yaşandığını belirtiyor.

Bu durum pillerde yaşanmış olsa da Tesla araçtaki birçok donanım için buna benzer tedbirler almış durumda. Özellikle pilin şarj edilmesi ve tüketilmesiyle ilgili önemli düzenlemeler yapılmış. Mesela aracı sürekli olarak yüksek performanslı kullanırsanız otomobil kendini korumaya alıyor ve gaz tepkileri daha hissizleşmeye başlıyormuş.


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Silent Guardian 2 yıl en beğenilen faniseyler
faniseyler
Tabi tabi kesin yapay zeka yapıyordur
Araba kaza yapınca yananlarda araçlar nasıl olsa pert oldu doğaya zarar vermesin diye yapay zeka imha ediyor. Adamlar herşeyi düşünmüşler.

Elon Musk'ın abartılmış olduğunu düşünsem de Teslayı firma olarak ele alırsak yorumunuzun yanlış olduğunu düşünüyorum.

Tesla'nın güvenlik için çalışmaları, otomatik pilotun insiyatif kullanıp kaza önlemesi falan yadsınamaz gerçek. Her gün bir sürü araç yanıyor Tesla gündemde diye haberini görmeniz tüm yanan araçların Tesla olduğu anlamına gelmez.

Tesla'nın ölümlü kaza oranlarına bakmak lazım.
faniseylerTabi tabi kesin yapay zeka yapıyordurAraba kaza yapınca yananlarda araçlar nasıl olsa pert oldu doğaya zarar vermesin diye yapay...
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axaxa 2 yıl
muhakkak ömrünü kılsatacaktır
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1ses1 2 yıl
o zaman telefonumdaki hızlı şarj pili öldürüyormu.
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Fashionality 2 yıl
Kisitlama gibi dusunulebilir ama aciklamadan yola cikarak pilin zarar gormesini engellemek adina boyle bir kisitlamaya gidildigi dusunulurse cok abartilmasi gereken bir kisitlama degil bence...
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There goes your life 2 yıl
Batarya teknolojisi değişmeli, ileride çok fazla sıkıntı olacak diye düşünüyorum.
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faniseyler 2 yıl
Tabi tabi kesin yapay zeka yapıyordur
Araba kaza yapınca yananlarda araçlar nasıl olsa pert oldu doğaya zarar vermesin diye yapay zeka imha ediyor. Adamlar herşeyi düşünmüşler.
1 Yanıt Yanıtla
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Silent Guardian 2 yıl faniseyler
faniseyler
Tabi tabi kesin yapay zeka yapıyordur
Araba kaza yapınca yananlarda araçlar nasıl olsa pert oldu doğaya zarar vermesin diye yapay zeka imha ediyor. Adamlar herşeyi düşünmüşler.

Elon Musk'ın abartılmış olduğunu düşünsem de Teslayı firma olarak ele alırsak yorumunuzun yanlış olduğunu düşünüyorum.

Tesla'nın güvenlik için çalışmaları, otomatik pilotun insiyatif kullanıp kaza önlemesi falan yadsınamaz gerçek. Her gün bir sürü araç yanıyor Tesla gündemde diye haberini görmeniz tüm yanan araçların Tesla olduğu anlamına gelmez.

Tesla'nın ölümlü kaza oranlarına bakmak lazım.
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