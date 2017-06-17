Kendi müziğini besteleyip çalan robot

Bugüne kadar keman, piyano veya farklı enstrümanları çalan robotlarla karşılaşmıştık ancak bu robotların ortak özelliği sadece ellerini belli doğrultularda hareket ettirerek enstrümana dokunmalarıydı. Yani müziği seçilmesinde ve çalınma şeklinde herhangi bir etkileri olmuyordu. Georgia Teknoloji Enstitüsü’ndeki araştırmacıların geliştirdiği robot Shimon ise yapay zekayla insanları farklı bir alanda karşı karşıya getirebilir. Yapay zeka ve derin öğrenme teknolojilerine sahip olan Shimon, müzik bestesi hazırlayıp marimbada bu besteyi çalabiliyor.

Yaklaşık 7 yıl boyunca Beethoven’dan Beatles’e, Miles Davis’ten Lady Gaga’ya kadar yüzlerce müzisyen ve şarkıcıya ait 5000 müzik eserini dinledi ve sahip olduğu derin öğrenme teknolojisiyle kendi müzik eserini ortaya koymak için çalıştı ve sonunda geçtiğimiz günlerde bunu başardı. Tamamen özgün ve kendisine ait bir beste ile marimbada eserini çalan Shimon böylece kendi müziğini oluşturup çalan ilk robot oldu.

İnsan Gibi Düşünüyor

Shimon’un geliştiricisi olan doktora öğrencisi Mason Bretan, insanların müzik dinlerken veya enstrüman çalarken nota nota olarak değil de müziği bir bütün olarak düşündüğünü ve Shimon’un da böyle yaptığını ve başarılı bir müzisyen olduğunu dile getirdi. Araştırmacılar Shimon’u farklı bir amaç için kullanmadığı sürece Shimon, kendi geliştiricilerinin bile tahmin edemeyeceği yeni müzikler üretmeye ve çalmaya devam edecek.

İlk kez bu yılın başında Las Vegas’ta gerçekleşen CES2017’de bir videoda tanıtılan Shimon’un Haziran sonunda Aspen Fikir Festivali'nde ilk canlı performansını sergilemesi bekleniyor.

Shimon'un ilk eserini aşağıdan izleyebilirsiniz:

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4607572/Marimba-playing-robot-compose-music.html