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Otonom market Moby Mart Çin'de test edilecek

Hefei Üniversitesi ve Wheelys isimli bir şirketin ortaklaşa geliştirdiği otonom marketin prototipi tanıtıldı. Yapay zeka ile ile hareket eden market , testlerin ardından 2018'de kullanıma sunulacak.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Dün, Amazon ABD’nin önde gelen gıda şirketlerinden Whole Foods’u satın aldığını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından Amazon’un kasiyer ve satış görevlisinin bulunmadığı mağazacılık anlayışı olan Amazon Go’yu, Whole Foods mağazalarında kullanarak dev bir otonom mağaza ağı oluşturacağı iddiaları yayılmıştı.  Amazon bu yolda önemli bir satın almaya imza atmış olsa da Çin’in Hefei Üniversitesi ve İsveç merkezli Wheelys isimli startup otonom hareket eden market prototipiyle Amazon’a rakip bir mağazacılık anlayışı tanıttı.

Otonom market Moby Mart Çin'de test edilecek
 

Moby Mart olarak adlandırılan tekerlekli mağaza küçük bir otobüs boyutunda ve sokaklarda dolaşmak için yapay zeka ve bilgisayarla görme teknolojilerinden faydalanacak. Taze yiyecekler, hazır gıda ürünleri gibi küçük bir markette bulunacak pek çok şeyi içinde barındıran Moby Mart ayrıca dergi, ayakkabı, kıyafet gibi farklı ürünleri de müşterilerle buluşturacak. Sistemde tıpkı Amazon Go’daki gibi kasiyer ve kuyruk bekleme yok. Müşteriler telefonlarındaki Moby Mart uygulamasındaki kodu okutarak mağazaya girecek ve yine uygulama üzerinden tarayarak aldıkları ürünleri uygulamada görebilecekler. Kodu tekrar okutarak mağazadan çıkış yapan müşteriler aldıkları ürünlerin ücretini de uygulama üzerinden ödeyecek.

Wheelys sistemin teknoloji açısından desteklenmesi için Hefei Üniversitesi’nden destek alıyor ve marketin ürün azaldığı zaman otomatik olarak depoya gitmesi ya da bir drone desteğiyle marketten ürün tedariki sağlanması gibi fikirleri de var ancak şu an için bunlar uygulamaya konmuş değil. Henüz otonom sürüş kabiliyetine sahip olmayan Moby Mart, Şanghay sokaklarında test edilecek ve 2018’te otonom sürüş ile birlikte kullanıma sunulacak.

Moby Mart'ın tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:
 

https://www.theverge.com/2017/6/15/15809972/self-driving-store-shanghai-wheelys-amazon Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fuckulteli 1 yıl
Üşengeçlerin dikkatine!
Otonom market ayağınıza geldi,
çay kahve bisküvi satılır,
iki dakikada hazırlanır,
hemen teslim edilir..
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kadirirdem 1 yıl
Bir bu eksikti :D illa suyunu çıkaracaklar.
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sniper23 1 yıl
Artık market çalışanları da tedavülden kalkmaya başladı...
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arel.gr 1 yıl
bill robotlarin vergiye tâbi olmalari fikrini ortaya atiyor, cevaben kacak, seri numarasiz robotlar kullanima girecektir.
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Kefelon 1 yıl
Çok saçma bir sistem. Mağazanın gelmesini bekleyeceğimde, aldığım ürünleri telefonla okutucam falan uzun iş.
Amazon Go çok daha sağlıklı bir sistem. Markete gir, almak isteğini al ve çık. Bu kadar. Gerisini kendi hallediyor.
Öylesine bir şey yapmışlar sanki bu otonom saçamlıkla. Oyun oynuyorlar aralarında herhalde...
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WarSaw 1 yıl
insan tamamiyle gereksiz olmuş. insanıda çıkarsalardı keşke sadece para olsaydı çalışanı dünyasından kaldıran zihniyeti müşterisinede sadece parası olduğu için değer verecektir. karşısındakinin kim olduğu ne olduğunun o anki durumuyla ilgilenmeyecektir sadece parası varsa vardır onun için. bunun bir sonraki evresinde insanlarda olmayacaktır çünkü monopol son evresine ulaşacaktır. tüm kaynaklar ve imkanlar tek bir gücün elinde toplanacaktır başkalarının köleleştirilmesine bile ihtiyaçları kalmayacaktır. tüm herşeylerini robotlara yaptıracaklardır.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
zaten herkes merakından ötürü bir kere alış veriş yapayım dese
diğer tüm insan maliyeti olan ticari işletmeler anında zarar edecektir!
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SEO-Uzmanı 1 yıl
Bim, A101, migros ve hepi market çalışanları için kötü bir haber !
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firat_kilic 1 yıl
1 patron 1 makina sömürmeye yetecek o zamana kadar yapay zekanın oluşmasına katkıda bulunan insanlar da güme gitmiş olacak... artık patron elinde olsa insan işçi yerine robot işçi alır.. o kadar nefret ediyor.. hepimiz kullanılıyoruz... insanla robotu yarıştıranlar utansın... robot tüm insanlık demek... tüm insanlığın bilgisiyle robot üret sonra onlada insanı yoket..
hadi bakalım kanlar un oldu biri kan-un koysun... ileriyi düşünüp kanun koyabilen bir devlet var mı?
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