Otonom market Moby Mart Çin'de test edilecek

Dün, Amazon ABD’nin önde gelen gıda şirketlerinden Whole Foods’u satın aldığını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından Amazon’un kasiyer ve satış görevlisinin bulunmadığı mağazacılık anlayışı olan Amazon Go’yu, Whole Foods mağazalarında kullanarak dev bir otonom mağaza ağı oluşturacağı iddiaları yayılmıştı. Amazon bu yolda önemli bir satın almaya imza atmış olsa da Çin’in Hefei Üniversitesi ve İsveç merkezli Wheelys isimli startup otonom hareket eden market prototipiyle Amazon’a rakip bir mağazacılık anlayışı tanıttı.

Moby Mart olarak adlandırılan tekerlekli mağaza küçük bir otobüs boyutunda ve sokaklarda dolaşmak için yapay zeka ve bilgisayarla görme teknolojilerinden faydalanacak. Taze yiyecekler, hazır gıda ürünleri gibi küçük bir markette bulunacak pek çok şeyi içinde barındıran Moby Mart ayrıca dergi, ayakkabı, kıyafet gibi farklı ürünleri de müşterilerle buluşturacak. Sistemde tıpkı Amazon Go’daki gibi kasiyer ve kuyruk bekleme yok. Müşteriler telefonlarındaki Moby Mart uygulamasındaki kodu okutarak mağazaya girecek ve yine uygulama üzerinden tarayarak aldıkları ürünleri uygulamada görebilecekler. Kodu tekrar okutarak mağazadan çıkış yapan müşteriler aldıkları ürünlerin ücretini de uygulama üzerinden ödeyecek.

Wheelys sistemin teknoloji açısından desteklenmesi için Hefei Üniversitesi’nden destek alıyor ve marketin ürün azaldığı zaman otomatik olarak depoya gitmesi ya da bir drone desteğiyle marketten ürün tedariki sağlanması gibi fikirleri de var ancak şu an için bunlar uygulamaya konmuş değil. Henüz otonom sürüş kabiliyetine sahip olmayan Moby Mart, Şanghay sokaklarında test edilecek ve 2018’te otonom sürüş ile birlikte kullanıma sunulacak.

Moby Mart'ın tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

https://www.theverge.com/2017/6/15/15809972/self-driving-store-shanghai-wheelys-amazon