Kendisi küçük fiyatı büyük! Palm Phone Türkiye’de

Çinli TCL firmasının marka haklarını satın aldıktan sonra piyasaya sürdüğü ve küçük ekran boyutları ile adeta avucunuzda kaybolan Palm Phone ülkemizde de satışa çıktı. Boyutları küçük telefonun fiyatı ise büyük olmuş.

Palm Phone özellikleri ve fiyatı

3.3 inçlik LCD ekranında 720p çözünürlük sunan telefon Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Bu denli küçük ekranda bazı uygulamaların optimize olmadığını belirtmek gerek. Gövde IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı. 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 435 yonga setinin güç verdiği cihaza 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

Ayrıca Bkz.

"Sony Xperia 8 yüksek fiyat etiketiyle duyuruldu"

Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde kamera mevcut. Parmak izi okuyucu olmadığı için yüz tanıma ile biyometrik güvenlik sağlanıyor. Sadece 800mAh kapasiteli batarya 28nm işlemciyi de düşündüğümüzde yoğun kullanıma izin vermeyebilir. Android 8.1 işletim sistemi ile çalışan Palm Phone modeli 2999TL gibi yüksek bir fiyat etiketine sahip.