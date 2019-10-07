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    Kendisi küçük fiyatı büyük! Palm Phone Türkiye’de

    Neredeyse avucunuzda kaybolan akıllı telefon Palm Phone ülkemizde satışa çıktı. Bu kez küçük ekranı nedeniyle kullanmakta zorlanabileceğiniz telefon üst seviye fiyat etiketine sahip.
    4 gün
    11,5b
    3
    39
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Çinli TCL firmasının marka haklarını satın aldıktan sonra piyasaya sürdüğü ve küçük ekran boyutları ile adeta avucunuzda kaybolan Palm Phone ülkemizde de satışa çıktı. Boyutları küçük telefonun fiyatı ise büyük olmuş.

    Palm Phone özellikleri ve fiyatı

    3.3 inçlik LCD ekranında 720p çözünürlük sunan telefon Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Bu denli küçük ekranda bazı uygulamaların optimize olmadığını belirtmek gerek. Gövde IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı. 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 435 yonga setinin güç verdiği cihaza 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Sony Xperia 8 yüksek fiyat etiketiyle duyuruldu"

    Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde kamera mevcut. Parmak izi okuyucu olmadığı için yüz tanıma ile biyometrik güvenlik sağlanıyor. Sadece 800mAh kapasiteli batarya 28nm işlemciyi de düşündüğümüzde yoğun kullanıma izin vermeyebilir. Android 8.1 işletim sistemi ile çalışan Palm Phone modeli 2999TL gibi yüksek bir fiyat etiketine sahip.

     


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    SergeantMajorT 4 gün en beğenilen
    Bu fiyata boşuna geldi
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    esmerbuyucu 4 gün
    Apple Watch Series 5 alınır bu fiyata.
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    AFV 4 gün yeni yorumcu
    Bu kadar küçükte mantıklı değil. Ama ne olur , lütfen galaxy s3 boyunda telefonları geri getirin kardeşimmm !! Baklava tepsisi gibi oldu bütün telefonlar.
    Yanıtla +12
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    1 Avatar
    sankii 1 gün
    Fiyat pahalı bu fiyatlara satması zor Türkiye de
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    dostum kertenkele 1 gün
    Bir Türk ata sözü "boy önemli değil işlev önemlidir der" ama bu fiyata bu cıhaz bildiğin saçmalık
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    Opt1mystiq 2 gün
    Askerde kullanmalık olmuş tam ama bu fiyat'a kimse yüzüne bakmaz
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    sericik 2 gün
    apple ın yüksek fiyatdan bu kadar cihaz satması
    bu dandik firmaların bu dandik cihazlara bu kadar para isteme cüretini
    göstermelerine sebep oluyor
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    interwap 2 gün
    Boyutu ufak, alo demek için ve mecburiyetten bazı uygulamalar kullananlar için gayet iyi duruyor. Ama bu parayı verirler mi muamma
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    grafman09 3 gün
    Bu tip boyutta, akıllı olmayan cihazlarda var.. Ama türkiyeye gelmiyor nedense.. Palm bu telefondaki özelliklere yakın.. 3 de biri fiyata satılan, türkiyeye gelmeyen cinli üreticilerin modelleri var.. Tabi aynı kalitede kameraya sahip değil.. Çeşitlilik iyidir.. küçük ekranlı modelleri de görelim.
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    Guaddro 3 gün
    Apple watch alırım daha iyi :))
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    FatihAsl 3 gün
    Telefonda aradığım özellikler,
    3.5 inç ekran,
    yoğun kullanımda 2 gün giden batarya,
    yüksek çekim gücü,
    iyi bir ses kalitesi,
    hızlı bir modem,
    internet paylaşımı için hotspot özelliği.
    bunun haricinde özelliklere bana gelmeyin
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    Ulan Musk 3 gün
    4.5" - 5" çerçevesiz telefon yapsalar ölürler mi? Bir yıldır Mi6 kullanıyorum hala büyük geliyor.
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    volga tuygun 3 gün
    Zamanında (10 sene önce ) Neonode N2 kullanıyordum, efsaneydi diyebilirim. O yıllarda 32 gb hafıza kartı destekleyebilen ilk telefondu yanlış hatırlamıyorsam. 2,0 inç'ti ekran :) Dokunmatiği mükemmeldi. Ama simdi muhtemelen kullanamazdım çünkü gözler eskisi kadar iyi değil :))) gsmarena.com/...
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