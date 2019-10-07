Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony Xperia 8 yüksek fiyat etiketiyle duyuruldu

    Sony’nin yeni Xperia 8 akıllı telefonu optik yakınlaştırma gibi farklılaşacak özellikler sunuyor ancak üst seviye fiyat etiketi nedeniyle tüketicilerin uzak durmasına neden olabilir.
    4 gün
    6b
    2
    28
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yeni amiral gemisi telefonların hazırlığını yapan Sony zaman zaman alt seviye piyasayı yoklamaya devam ediyor. Sony Xperia 10 modelini tasarım anlamında temel alan Sony Xperia 8 donanım olarak ise bir miktar farklılaşıyor.

    Sony Xperia 8 özellikleri ve fiyatı

    6 inçlik 1080 x 2520 piksel çözünürlüğünde IPS LCD Triluminous ekrana sahip olan Sony Xperia 8 modeli Gorilla Glass 6 ile korunuyor. 21:9 görüntü oranı nedeniyle telefonun biraz uzun olduğunu söylemek gerek. Uzun ekran ise daha çok sinematik tecrübe ve birden fazla uygulamayı aynı anda kullanma durumlarında işe yarıyor.

    Ayrıca Bkz. "Overwatch temalı yemekler bu kitapta sizi bekliyor"

    IPX8 ve IPX6 sertifikaları sayesinde suya, toza dayanıklılık sunan Sony Xperia 8 modeli 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 630 yonga setinden gücünü alıyor. Sisteme 4GB RAM ve 64GB dahili depolama yer alıyor.

    Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde ana kamera EIS destekli ve 4K çekim yapabiliyor. Ayrıca 2x optik yakınlaştırma özelliği de var. 8MP çözünürlüğündeki yardımcı kamera da derinlik algılıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. 2760mAh kapasiteli batarya ise biraz hayal kırıklığı oluşturacak. Sony Xperia 8 modeli 505$ fiyat etiketi ile Japonya’da satışa çıkacak.

     


    https://www.gizmochina.com/2019/10/07/sony-xperia-8-launched-with-219-display-sd630-and-12mp-dual-cameras-in-japan/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    eP_362 4 gün en beğenilen
    Snapdragon 630 ve 505$
    Yanıtla +26
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Orodruin 4 gün
    Fiyat ve tasarım anlayışının yıllardır böyle olmasının nedeni tepedeki yönetici grubu değil japon bakış açısı ve inadı. Bunu çoğu insan bilmiyor. Japonlar kuralcı inatçı ve şirket kültürünü kolay değiştirmezler. Şirketlerinde alt pozisyonlar yukarıdakilere öneri vermekten çekinir. Bu onların toplum yapısı disiplini ve anlayışı ile ilgili bir sorun.
    Fiyat ve tasarım anlayışının yıllardır böyle olmasının nedeni tepedeki yönetici grubu değil japon bakış açısı ve inadı. Bunu çoğu insan bilmiyor. Japonlar kural...
    Devamını Gör
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    babapars 1 gün
    Pile bak pile
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Reborned 2 gün
    Acaba kim bunları çıkartalım diyor, tasarım harikası olarak mı görüyorlar?
    Tam bir facia.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    muratkaya 2 gün
    3 yıl öncesinin tasarımına ulaştıkları için tebrik ediyorum. Sony'den beklenmeyecek kadar iyi bir cihaz olmuş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mesutzgvn 2 gün
    Sadece 505$ mı? Bunun neyi pahalı?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 2 gün
    japonlar neyın kafasını yasıyor cok merak edıyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    texas_selim 2 gün
    bir kere sony m5 alma hatası yaptım 2 sene sonra telefon çöp oldu ve 3 kere servise gittigi halde aldıgımın 2 günü gönderdim almam aldırmam rezilllik
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    -MoDeStUs- 3 gün
    Anlamıyorum bu telefon departmanı resmen artık kapatın lan şu bölümü dercesine saçmalıklara devam ediyor yok inatla sony kapatmıyor :D
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    esmerbuyucu 3 gün
    1-5-8-10 sallamasyon rakamlar. Şirazeleri kaymış 😂
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mr. Jingles 3 gün
    200 dolar fazlasına A13 çipsetli iPhone 11 var. Sony kafayı yemiş.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    pasa king 3 gün
    reklam kokusu olsa gerek 630 işlemci ve 505$ fiyat etiketi .
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    bluemoon +141 Morphinz +111 Akasha_Ether +90 White Water +90 StaatSanWalt +68 Ölüyen Yürüler +66 SC0RPI0N +64 mpolat35 +61 alemburda34 +61 TherafluForte +60
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Üye, 1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    5990 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    sony, sony xperia 8 ve
    5 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler Popüler
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili76b
    YouTube Kanalı247b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Samsung Galaxy S11 spektrometreli kamera sistemi ile gelecek 3 gün PS4 Remote Play bu hafta tüm Android telefonlar tarafından desteklenecek 3 gün BİM'de 1150TL'ye satılan telefon | Meizu Note 8 incelemesi 3 gün Interceptor dronu, düşman İHA’larını kaba kuvvetle imha ediyor 3 gün Samsung farklı elektrik iletimi ile DRAM belleklerde daha fazla alan kazanıyor 3 gün Kuşlara hafızasal bilgiler öğretildi 4 gün HTC yeniden amiral gemisi üretecek 4 gün 120 FPS'lik film Gemini Man, Türkiye'de 60 FPS izlenebilecek 4 gün iPhone 11 kullanıcıları ekran camının kolay çizilmesinden şikayetçi 4 gün Rick and Morty: 4. sezonun ilk fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı 4 gün Volkswagen, performans modellerinde kullandığı R logosunu yeniledi 4 gün 16 inç MacBook Pro, Apple'ın bugüne kadarki en hızlı şarj edilen laptopu olabilir 4 gün TCL, 5G destekli bir BlackBerry telefon planlarının olmadığını açıkladı 4 gün Galaxy Fold 2, S Pen desteğiyle gelebilir 4 gün 2 bin Tesla otomobil batarya problemi yüzünden geri çağrılabilir 4 gün Garmin yeni Star Wars temalı akıllı saatlerini duyurdu 4 gün Kendisi küçük fiyatı büyük! Palm Phone Türkiye’de 4 gün Yeni BMW 1 Serisi Türkiye fiyatı belli oldu 4 gün Tesla, pil üretimi alanında uzman bir şirketi daha saflarına kattı 4 gün Galaxy S11 serisi, 18 Şubat 2020 tarihinde tanıtılabilir 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Sony Xperia 8 yüksek fiyat etiketiyle duyuruldu Sonraki Chrome'un mobil versiyonuna, web sayfalarını bilgisayarınıza gönderme özelliği geldi 4 gün Northrop Grumman’ın uydulara yakıt ikmali yapacak uzay aracı 9 Ekim’de fırlatılıyor 4 gün Joker, birden fazla rekorla gişelere inanılmaz bir giriş yaptı 4 gün Opioid kullanımını tespit eden nefes testi geliştirildi 4 gün Pixel 4 Kanada fiyatına göre cihazlar daha pahalı hâle geliyor 4 gün Genetiği değiştirilmiş sivrisinek çalışması olumsuz sonuçlandı 4 gün Star Trek: Picard'ın yayın tarihi belli oldu: İşte yeni fragman 4 gün Honor V30 ve V30 Pro'nun teknik özelliklerinden bir kısmı ortaya çıktı 4 gün Firefox'un yeni güncellemesi, indirme işlemlerinin gerçekleşmemesine neden oluyor 4 gün Huawei Mate 30 Pro'dan üzen haber | Mobilite 4 gün ABD Adalet Bakanlığı, Facebook'tan uçtan uca şifreleme özelliğini kaldırmasını istiyor 4 gün AMD’den Ryzen işlemcili dizüstü bilgisayar hediye 4 gün Corsair Virtuoso RGB oyuncu kulaklığı inceleme (PC/PS4/XBox One/Switch/Mobil) 5 gün Intel, yapay zeka ile felçli hastaların tekrar yürüyebilmesini sağlayabilir 5 gün Xiaomi Mi 9 Lite Türkiye'de: Xiaomi Mi 9 Lite fiyatı ve özellikleri 5 gün Samsung yepyeni tasarıma sahip bir katlanabilir telefon geliştiriyor 5 gün Microsoft Excel, Play Store'da 1 milyar indirme sayısına ulaştı 5 gün Otomobillerdeki yaya algılama sistemlerinin durumu içler acısı 5 gün Realme X2 Pro, 35 dakikada tamamen şarj edilebilecek 5 gün Binlerce liralık Mandalorian replica kaskı karşınızda Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Galaxy Watch Active 2 Kullanıcılar Kulübu
    DH Forum
    Araplara Karşı Duyulan Anlamsız Nefret
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim