Sony Xperia 8 yüksek fiyat etiketiyle duyuruldu

Yeni amiral gemisi telefonların hazırlığını yapan Sony zaman zaman alt seviye piyasayı yoklamaya devam ediyor. Sony Xperia 10 modelini tasarım anlamında temel alan Sony Xperia 8 donanım olarak ise bir miktar farklılaşıyor.

Sony Xperia 8 özellikleri ve fiyatı

6 inçlik 1080 x 2520 piksel çözünürlüğünde IPS LCD Triluminous ekrana sahip olan Sony Xperia 8 modeli Gorilla Glass 6 ile korunuyor. 21:9 görüntü oranı nedeniyle telefonun biraz uzun olduğunu söylemek gerek. Uzun ekran ise daha çok sinematik tecrübe ve birden fazla uygulamayı aynı anda kullanma durumlarında işe yarıyor.

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IPX8 ve IPX6 sertifikaları sayesinde suya, toza dayanıklılık sunan Sony Xperia 8 modeli 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 630 yonga setinden gücünü alıyor. Sisteme 4GB RAM ve 64GB dahili depolama yer alıyor.

Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde ana kamera EIS destekli ve 4K çekim yapabiliyor. Ayrıca 2x optik yakınlaştırma özelliği de var. 8MP çözünürlüğündeki yardımcı kamera da derinlik algılıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. 2760mAh kapasiteli batarya ise biraz hayal kırıklığı oluşturacak. Sony Xperia 8 modeli 505$ fiyat etiketi ile Japonya’da satışa çıkacak.