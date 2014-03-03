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Kickstarter, 1 milyar dolar bağış seviyesine ulaştı

5 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Kickstarter, 1 milyar dolar bağış seviyesine ulaştı
Sinema, müzik, spor, tiyatro, moda, fotoğraf, sanat ve özellikle Oculust Rift, Pebble ve Ouya gibi teknoloji tarafında yer alan ürünlerin hayat geçmesine yardımcı olan popüler internet platformu Kickstarter, 2014 Mart ayı itibariyle 1 milyar dolar bağış seviyesine ulaştığını açıkladı.
Resmi olarak açıklandığı kadarıyla kurulduğu 2009 yılında 2.5 milyon dolar bağış toplayan site, bu rakamı 2010 yılında 30 milyon dolar, 2011 yılında 130 milyon dolar, 2012 yılında 450 milyon dolar, 2013 yılında 931 milyon dolar, 2014 yılının Mart ayı itibariyle ise 1 milyar dolar gibi oldukça yüksek bir seviyeye getirmeyi başarmış durumda. Bu rakamın 224 ülkeden 5,708,578 kişinin yaptığı bağışlarla gerçekleştirildiğini belirten Kickstarter, ayrıca en çok bağış yapılan günün 4 milyon dolar (54,187 kişi tarafından 1,985 projeye) ile 13 Mart 2013 olduğunu, şuan ulaştıkları 1 milyar dolarla ise 1.25 milyon adet iPhone 5S alınabileceğini ya da 44,555 adet Robocop heykelinin dikilebileceğini ilginç istatistikler olarak hazırladığı özel sayfaya ekledi.
2014 yılı için büyümeye devam eden bağış temelli destek platformu Kickstarter, kısa süre önce önemli bir saldırıya uğramış ve kullanıcı adları, e-posta adresleri, normal adresler, telefon numaraları ve şifreli parola gibi diğer birçok bilginin internet korsanlarının eline geçmesine engel olamamıştı. Bu konu hakkında devlet görevlileri ile yasal takipte olan site, kullanıcılarına ise şifrelerini değiştirme tavsiyesinde bulunmuştu.

http://mashable.com/2014/03/03/kickstarter-1-billion/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedly&utm_reader=feedly Yorum Yaz
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aspirin_00 5 yıl
2 katrilyonu afrikadaki aç insanlara adasalar aç insan kalmaz. Onca çocuk açlıktan ölmez.
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pixelliumdh90 5 yıl
bu site kredi kartı numaraları hacklenen site degilmiydi
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atillagoguslu 5 yıl
Oran mı, miktar mı?
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aspirin_00 5 yıl
2 katrilyonu afrikadaki aç insanlara adasalar aç insan kalmaz. Onca çocuk açlıktan ölmez.
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| OMG! | 5 yıl
patent davası açacam
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