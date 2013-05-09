Kickstarter üzerinde, 200 yıllık geçmişi olan bir icadın yeni versiyonuna destek aranıyor





Son zamanlarda hep güncel teknolojik ürünler ile gündeme gelen Kickstarter, bu sefer oldukça eski bir icadın yeni versiyonu ile gündeme geldi.

Kickstarter üzerinde Pablo Garcia & Golan Levin başlatılmış NeoLucida projesi, 1806 yılında William Hyde Wollaston tarafından patenti alınmış bir çizim aracının yeni versiyonu olarak karışımıza çıkıyor. Temel olarak çizim yapmak isteyen kişilere üzerinde yer alan optik sistem sayesinde yardımcı olan Lucida, bu sayede çok daha rahat çizimler yapılmasına yardımcı olabiliyor. Aynı mantık üzerinde geliştirilen NeoLucida projesi de, daha modern görünümü ile kullanıcıların hem çizeceklerini hem de çizdiklerini aynı anda görebilmelerine imkan verebiliyor.

Eski versiyonları açık arttırma siteleri üzerinde 300-350$ civarında satılan, ancak Kickstarter üzerinde yapılacak 30$ bağış ile Eylül ayında elde edilebilen ürün, site üzerinde başlatılırken konan 15,000$'lık hedefini sadece 2 güç içerisinde 94,502$ seviyeye 2,639 gibi oldukça yüksek bir bağış oranı ile taşımış ve başarıya ulaşmış durumda. Özellikle sanatçılar ve çizim öğrencileri hedef alınarak geliştirilen NeoLucida projesi hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/neolucida/neolucida-a-portable-camera-lucida-for-the-21st-ce?ref=live