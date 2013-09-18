Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kickstarter üzerinde destek arayan portatif duş ünitesi: Road Shower

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,5b
1
9
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kickstarter üzerinde destek arayan portatif duş ünitesi: Road Shower

Her türlü farklı teknoloji yanında hayatımızı kolaylaştıracak faydalı ürünlere de destek arayan Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden Road Shower, arazide çok fazla vakit geçiren kişilere duş imkanı sağlıyor.
Kickstarter üzerinde Joel Cotton tarafından başlatılan Road Shower projesi, içerisinde 19 litre su taşıyabilen alüminyum bir tank ünitesinden oluşuyor. Araç üstü taşıma aparatlarına bağlanarak kullanılabilen ve CO2 bisiklet pompaları ile yıkanmak için gereken hava basıncını (15 PSI) depolayabilen ürün, içerisinde yer alan suyu yaklaşık 100-115 derece sıcaklığa kadar ısıtabiliyor. Uzun süreli arazi turlarında esas amacı yıkanmayı sağlamak yanında farklı temizlik işlemleri için de rahatlıkla kullanılabilen Road Shower, kompakt yapısıyla hem kötü görünmüyor hem de araçların üzerinde fazla yer kaplamıyor. 
Sunduğu bu faydalı yapısıyla başlatılırken konan 15,000$ hedefin bitimine daha 39 gün kala 33 bağış ile 5,651$'lık kısmını toplayan Road Shower, yapılacak 210$ bağış ile 2014 Mart ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
(KS) / (RS)
 
Kickstarter üzerinde destek arayan portatif duş ünitesi: Road Shower
Kickstarter üzerinde destek arayan portatif duş ünitesi: Road Shower

http://www.kickstarter.com/projects/1199868030/rack-mounted-solar-shower-pressurized-hot-water-on?ref=category Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ciginix 6 yıl en beğenilen
Çölde kutup ayısına rastlayanlara
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muhamnet 6 yıl
Bu Türkler e icat göstermeye gör.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intikam91 6 yıl
basınçlandırma işi biraz sıkıntı gibi. Sürekli basınç tüpüne para vermek var bide.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesincır 6 yıl
Güzel alev makinası olur bundan. Yakıt maliyetine değer mi bilmem yalnız

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DemirAtlı 6 yıl
O işin seneler evvel patentini biz almıştık



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Steve Meade 6 yıl
masculine
Güzel düşünülmüş yabancıların ilgisini daha çok çekicektir.Genelde kamp yaparken insanlar çadır kurar yada karavan kullanırlar.19 litre su fazla değil ama azda olsa arabada ağırlık yapacaktır.Buda sarfiyata etkisi azda olsa olacaktır.Bu ülkede olsa apaçiler denizdeki su savaşını yollara taşırlar.Sonrada artsın kaza haberleri.Asker uğurlarken böyle pervasızca trafikte manyaklıklar yapanların elinde atom bombası olur bu icat.Hatta içine kimyasal koyanlar olacaktır zararlı zararsız artık bilemiyorum.Kullanım amacı temizlik gibi görünen bir icattan bomba bile yaparlar.Komplo teorisi gibi görünsede kullanım senaryoları bana bomba yüklü katliam için dizayn edilmiş araçları hatırlattı.

Abi kiralık katil misin ?
2 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omeryasin 6 yıl Steve Meade
Steve Meade
masculine
Güzel düşünülmüş yabancıların ilgisini daha çok çekicektir.Genelde kamp yaparken insanlar çadır kurar yada karavan kullanırlar.19 litre su fazla değil ama azda olsa arabada ağırlık yapacaktır.Buda sarfiyata etkisi azda olsa olacaktır.Bu ülkede olsa apaçiler denizdeki su savaşını yollara taşırlar.Sonrada artsın kaza haberleri.Asker uğurlarken böyle pervasızca trafikte manyaklıklar yapanların elinde atom bombası olur bu icat.Hatta içine kimyasal koyanlar olacaktır zararlı zararsız artık bilemiyorum.Kullanım amacı temizlik gibi görünen bir icattan bomba bile yaparlar.Komplo teorisi gibi görünsede kullanım senaryoları bana bomba yüklü katliam için dizayn edilmiş araçları hatırlattı.

Abi kiralık katil misin ?

:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
víkingr 6 yıl Steve Meade
Steve Meade
masculine
Güzel düşünülmüş yabancıların ilgisini daha çok çekicektir.Genelde kamp yaparken insanlar çadır kurar yada karavan kullanırlar.19 litre su fazla değil ama azda olsa arabada ağırlık yapacaktır.Buda sarfiyata etkisi azda olsa olacaktır.Bu ülkede olsa apaçiler denizdeki su savaşını yollara taşırlar.Sonrada artsın kaza haberleri.Asker uğurlarken böyle pervasızca trafikte manyaklıklar yapanların elinde atom bombası olur bu icat.Hatta içine kimyasal koyanlar olacaktır zararlı zararsız artık bilemiyorum.Kullanım amacı temizlik gibi görünen bir icattan bomba bile yaparlar.Komplo teorisi gibi görünsede kullanım senaryoları bana bomba yüklü katliam için dizayn edilmiş araçları hatırlattı.

Abi kiralık katil misin ?


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciginix 6 yıl en beğenilen
Çölde kutup ayısına rastlayanlara
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Microsoft Türkiye gençlere programlama öğretiyor: Açık Akademi'yi konuştuk 6 yıl EMC ile yeni nesil bulut depolama sistemlerini konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim