Kickstarter üzerinde destek arayan portatif duş ünitesi: Road Shower









Her türlü farklı teknoloji yanında hayatımızı kolaylaştıracak faydalı ürünlere de destek arayan Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden Road Shower, arazide çok fazla vakit geçiren kişilere duş imkanı sağlıyor.

Kickstarter üzerinde Joel Cotton tarafından başlatılan Road Shower projesi, içerisinde 19 litre su taşıyabilen alüminyum bir tank ünitesinden oluşuyor. Araç üstü taşıma aparatlarına bağlanarak kullanılabilen ve CO2 bisiklet pompaları ile yıkanmak için gereken hava basıncını (15 PSI) depolayabilen ürün, içerisinde yer alan suyu yaklaşık 100-115 derece sıcaklığa kadar ısıtabiliyor. Uzun süreli arazi turlarında esas amacı yıkanmayı sağlamak yanında farklı temizlik işlemleri için de rahatlıkla kullanılabilen Road Shower, kompakt yapısıyla hem kötü görünmüyor hem de araçların üzerinde fazla yer kaplamıyor.

Sunduğu bu faydalı yapısıyla başlatılırken konan 15,000$ hedefin bitimine daha 39 gün kala 33 bağış ile 5,651$'lık kısmını toplayan Road Shower, yapılacak 210$ bağış ile 2014 Mart ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/1199868030/rack-mounted-solar-shower-pressurized-hot-water-on?ref=category