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Kinetik enerjiyle şarj olan akıllı saat

İsviçreli Squent şirketi kinetik enerjiyi elektriğe çevirip kendi kendini şarj edebilen akıllı saat ile akıllı saatlerin batarya sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Akıllı saatlerin batarya kullanım süresinin, akıllı telefonlara benzer şekilde kısa olması bu saatleri kullanan kişilerin en çok şikayet ettiği konulardan biri. Kickstarter’da yer alan ve halihazırda hedeflenen bağış miktarına ulaşan bir proje ise geleneksel otomatik saatlerden ilham alarak dünyanın ilk kinetik enerji ile kendi kendini şarj edebilen akıllı saatini kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor.


 

Üç yıl önce kurulan İsviçreli bir startup olan Sequent tarafından geliştirilen ve şirketin adını taşıyan saat, kinetik enerjiyi elektriğe dönüştürebilen bir sisteme sahip. Böylece hareket edildiğinde kendiliğinden şarj olabilen saatte, şarj etmek için ekstra bir bağlantı noktası ya da değiştirilebilir pil haznesi bulunmuyor. Sequent, batarya alanında getirdiği yenilik dışında standart bir akıllı saatte bulunan; kalp atışı sensörü, aktivite takibi, 50 metreye kadar suya dayanıklılık, GPS, Bluetooth ve bildirim sistemi gibi özelliklere de sahip.

 

Sequent’in Kickstarter’da yer alan açıklamasına göre şirket kinetik enerjiyi elektriğe dönüştüren batarya sisteminin patentini almış durumda ancak projenin ne zaman kullanıcıya ulaşacağı henüz bilinmiyor. Squent, saatin başlangıç fiyatını ise 149 euro olarak belirlemiş durumda. 


https://www.kickstarter.com/projects/1608034664/sequent-the-worlds-first-kinetic-self-charging-sma Yorum Yaz
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SigSauer6 1 yıl
Sağ el olayı olan mı bunlar?
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mokinto 1 yıl
Kickstarter bir daha imkansız.
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eulogy 1 yıl
Ya ben bir şeyi gözden mi kaçırıyorum ?
Kinetik enerji ile çalışan saatler 90'lardan beri vardı zaten. Onlar farklı bir şeymiydi?
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Grkwnxs 1 yıl eulogy
eulogy
Ya ben bir şeyi gözden mi kaçırıyorum ?
Kinetik enerji ile çalışan saatler 90'lardan beri vardı zaten. Onlar farklı bir şeymiydi?

Onlar normal saat bu ise akıllı.
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itachi237 1 yıl
2-3 sene önce aliexpressten kurmalı saat almıştım 10-15 dolara, tüm hareketi de görünüyor canımdan bakınca, pil derdi de yok, 2 günde 1 kurmak lazım sadece. tavsiye ederim. tabiki kinetik enerjiyle de şarj oluyor
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