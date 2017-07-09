Kinetik enerjiyle şarj olan akıllı saat

Akıllı saatlerin batarya kullanım süresinin, akıllı telefonlara benzer şekilde kısa olması bu saatleri kullanan kişilerin en çok şikayet ettiği konulardan biri. Kickstarter’da yer alan ve halihazırda hedeflenen bağış miktarına ulaşan bir proje ise geleneksel otomatik saatlerden ilham alarak dünyanın ilk kinetik enerji ile kendi kendini şarj edebilen akıllı saatini kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor.





Üç yıl önce kurulan İsviçreli bir startup olan Sequent tarafından geliştirilen ve şirketin adını taşıyan saat, kinetik enerjiyi elektriğe dönüştürebilen bir sisteme sahip. Böylece hareket edildiğinde kendiliğinden şarj olabilen saatte, şarj etmek için ekstra bir bağlantı noktası ya da değiştirilebilir pil haznesi bulunmuyor. Sequent, batarya alanında getirdiği yenilik dışında standart bir akıllı saatte bulunan; kalp atışı sensörü, aktivite takibi, 50 metreye kadar suya dayanıklılık, GPS, Bluetooth ve bildirim sistemi gibi özelliklere de sahip.

Sequent’in Kickstarter’da yer alan açıklamasına göre şirket kinetik enerjiyi elektriğe dönüştüren batarya sisteminin patentini almış durumda ancak projenin ne zaman kullanıcıya ulaşacağı henüz bilinmiyor. Squent, saatin başlangıç fiyatını ise 149 euro olarak belirlemiş durumda.

https://www.kickstarter.com/projects/1608034664/sequent-the-worlds-first-kinetic-self-charging-sma