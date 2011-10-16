Kingmax 1TB kapasiteli yeni SSD modelini duyurdu

Tayvan merkezli depolama çözümleri üreticisi Kingmax, 1TB kapasiteli SSD sürücüsünü duyurdu. Yoğun rekabetin yaşandığı SSD pazarında iddialı olmayı hedefleyen Kingmax, 2.5-inç boyutundaki yeni sürücüsünde SATA-II (SATAS 3Gbps) arayüzüne destek sunuyor.

NCQ ve TRIM desteği de sunan sürücü, 260MB/saniye okuma ve 210MB/saniye yazma hızlarını destekleyiyor yani SATA-III desteği ile birlikte 500MB/ın üzeri hızlarda okuyup yazabilen sürücüler ile kıyaslanıldığında yavaş kaldığını söylenebilir.

1TB depolama kapasitesi ile öne çıkan yeni SSD'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı. Bu arada merak edenler için aynı sürücünün daha düşük kapasiteli versiyonlarının olduğunu da not düşelim.