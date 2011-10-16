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Kingmax 1TB kapasiteli yeni SSD modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
23,5b
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28
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingmax 1TB kapasiteli yeni SSD modelini duyurdu
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Tayvan merkezli depolama çözümleri üreticisi Kingmax, 1TB kapasiteli SSD sürücüsünü duyurdu. Yoğun rekabetin yaşandığı SSD pazarında iddialı olmayı hedefleyen Kingmax, 2.5-inç boyutundaki yeni sürücüsünde SATA-II  (SATAS 3Gbps) arayüzüne destek sunuyor.
NCQ ve TRIM desteği de sunan sürücü, 260MB/saniye okuma ve 210MB/saniye yazma hızlarını destekleyiyor yani SATA-III desteği ile birlikte 500MB/ın üzeri hızlarda okuyup yazabilen sürücüler ile kıyaslanıldığında yavaş kaldığını söylenebilir.
1TB depolama kapasitesi ile öne çıkan yeni SSD'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı. Bu arada merak edenler için aynı sürücünün daha düşük kapasiteli versiyonlarının olduğunu da not düşelim.
Kingmax 1TB kapasiteli yeni SSD modelini duyurdu
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punchpranha 8 yıl en beğenilen
ben herşeyden geçtimde şu fiyatların acilen ciddi düşüşlere geçmesi şart biz devlet ajanı değiliz ki o otomobil fiyatlarında bir ssd alırken parayı sorun etmeyelim bizim ayırabileceğimiz bütçe belli daha neyi zorluyorlar fiyat konusunda 3-5 tane satıp 400-500 dolar kazanacağına 3-4 dolar kazan 100000-1000000 tane sat emin olsunlar çok daha fazla kazanırlar herkestende hayır duası alırlar başkada bişey demiyorum....
ben herşeyden geçtimde şu fiyatların acilen ciddi düşüşlere geçmesi şart biz devlet ajanı değiliz ki o otomobil fiyatlarında bir ssd alırken parayı sorun etmeye...
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__Tyler Durden__ 8 yıl
1 TB olması çok güzel ama gerçekten okuma ve yazma hızları sata III SSD'lerin yarı hızında. Fiyatı uygun olursa düşünülebilir yine de.
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tarkolar 8 yıl
buna türkiye de bu fiyat verilmez bunların fiyatına 5 tane veloci raptor 600gb sata 3 raid yapılır. tekinin okuma yazma hızı ssd yi geçiyor dosya bulma hızı da 3 te 1 i 5 tanesi aynı fiyata kısaca:
3 kat fazla kapasite
5/3 kat hızlı dosya bulma
5 kat fazla okuma yazma hızı.
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Gerginix 8 yıl
Çok üzülüyorum. Bu fiyatları ne yazık ki talep değil, tüketiciyi bir şekilde ikna etmeyi başaran üretici belirliyor. Bizim elimizdeki tek kıyaslama aracı, diğer seçenekler. Gerçek maliyeti ve tüketiciye ulaşmaya çalışan iyi niyetli fakat üreticisine de kazandıran kar marjının ne olduğunu sonsuza dek öğrenemeyeceğiz sanırım. bakar mısınız disk TB olmuş fakat hızını düşürmüşler "Bu tüketiciyi havaya sokarsan bunlara mal falan satamazsın, birşey verirken birşey almayı asla unutma!" dercesine...
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Rustoocas 8 yıl
İşte burada hızdan ziyade kapasiteyi ön plana çıkararak bu plana göre reklam yapmak istemiş Kingmax.
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abdulmusavvir 8 yıl
Abi cümlende düşüklük olmuş, "OCZ marka 2.5' SSD 290 dolarken" kısmında kastettiğin SSD 256 GB, o kapasitede şu an piyasanın en ucuz modeli.
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1963bursa 8 yıl
OCZ Colossus SSD'lerinde 1TB modeli yaklaşık 2 yıldır vardı, malesef 1TBlar uçuk fiyatlarda, yine OCZ marka 2.5" SSD 290 dolarken 1TB OCZ marka SSD 2500$, optimum f/p 256GB'lerde, yarım ve 1 TB modeller için biraz daha beklemek lazım, yarım TB OCZ marka SSD 690$. Bunlar amazon fiyatları.
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berkkarabacak 8 yıl
teknoloji ne kadar hızlı ilerlio ya?gçn sene 128 lik almıştım
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kadirkayik 8 yıl
yurtdışı fiyatlar fazla birde sanki kendi ülkemizde üretiliyor da almıyormuşuz gibi devletin koyduğu saçma sapan vergiler yüzüne fiyatı iyicene artıyor ya .. resmen kaçakçılık yapın deniyor olay o yani.
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eric13 8 yıl
okuma yazma 500 olsa ne yazar kapasite 1 oyun veya filmi bile zor kaldırıyorken
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spaydix 8 yıl
ssd fiyatları düşmez hdd üreticileri tükkanları kapatmadıktan sonra. buda 1200$ civarı olur :D
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busuzima 8 yıl
1tb mi :O
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mavizaman 8 yıl
hayır duası ile karın doymuyor seninki iyimser bir temmenni olmuş:)
heleki bahse konu olan yabancı bir şirketse..
Bne ssdlerin önümüzdeki yıl en geç 2013te evlere gireceğini düşünyorum gidişat o yönde.
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