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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kingmax su geçirmez özellikteki 64GB SDXC bellek kartını tanıttı

8 yıl
5,7b
1
4
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yaygın olarak kullanılan SDHC bellek kartı formatı ile kıyaslandığında daha yüksek depolama kapasitesi ve daha yüksek veri transfer hızları sunan SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) standardı için marka ve model bazında çeşitli hızlı bir şekilde artıyor. Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Kingmax, su geçirmez özellikteki 64GB kapasiteli SDXC bellek kartını duyurdu. Aynı zamanda toza karşı dayanıklı olan bellek kartı, bu formatla uyumlu olan ve açık hava kullanımı için hazırlanan dijital kameraları hedef alıyor. Kingmax tarafından açıklanan teknik özellik bilgilerine göre, okuma hızı 65MB/saniye, yazma hızı ise 40MB/saniye olan kart, Class 10 performans derecelendirmesine sahip.

exFAT (Extended File Allocation Table) dosya sistemiyle gelen ve CPRM (Content Protection for Recordable Media) çoklu ortam içerik koruma desteği ile gelen kartın, ECC yani hata doğrulama kodu özelliğine sahip olduğunu da görüyoruz. Kingmax tarafından yakında satışa sunulması beklenen 64GB kapasiteli SDXC kartının fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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Manero 7 yıl
Daha normal 64 lüğü görmedim.Su geçirmezi eksik kalsın.Fiyatları nedir acaba?
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mehmet_f 8 yıl

fx57




Yaygın olarak kullanılan SDHC bellek kartı formatı ile kıyaslandığında daha yüksek depolama kapasitesi ve daha yüksek veri transfer hızları sunan SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) standardı için marka ve model bazında çeşitli hızlı bir şekilde artıyor. Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Kingmax, su geçirmez özellikteki 64GB kapasiteli SDXC bellek kartını duyurdu. Aynı zamanda toza karşı dayanıklı olan bellek kartı, bu formatla uyumlu olan ve açık hava kullanımı için hazırlanan dijital kameraları hedef alıyor. Kingmax tarafından açıklanan teknik özellik bilgilerine göre, okuma hızı 65MB/saniye, yazma hızı ise 40MB/saniye olan kart, Class 10 performans derecelendirmesine sahip.


exFAT (Extended File Allocation Table) dosya sistemiyle gelen ve CPRM (Content Protection for Recordable Media) çoklu ortam içerik koruma desteği ile gelen kartın, ECC yani hata doğrulama kodu özelliğine sahip olduğunu da görüyoruz. Kingmax tarafından yakında satışa sunulması beklenen 64GB kapasiteli SDXC kartının fiyatı ise henüz açıklanmadı.



GAFAYI YEMILER BU HERIFLER


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butchertheidiot 8 yıl
ya bu sd kartları açıp inceledimde bu micro sdler nasıl oluyo ya
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umutarslan.com 8 yıl
galiba insanlarla kafa yapıyorlar :D foto makinesi bozulduktan sonra bu bozulmasa ne olacak :D ki zaten bu tür kartlar suya sokun çıkarın kurutun zaten bişi olmaz.Mesela ben gigabyt ana kartımı her 2 ayda bir banyoda çıkıyorum sonra kurutup kullanmaya devam. :D
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