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Kingston FCR HS3 kart okuyucu video inceleme

4 yıl
38,4b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda Kingston'ın USB 3.0 desteği ve çok sayıda hafıza kartı ile uyumlu çalışan kart okuyucusu FSR HS3'ü inceliyoruz.
Bu videomuzda Kingston'ın USB 3.0 desteği ve çok sayıda hafıza kartı ile uyumlu çalışan kart okuyucusu FSR HS3'ü inceliyoruz.
 

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benkimim50 4 yıl en beğenilen
kart okuyucu gibi ekstra bileşenleri incelediğinizi görmezdik pek gerçekten bunu görmek beni şaşırttı.
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ziper_gazi_ 4 yıl
sandiskinki bulamadığım için almıştım, iyi cihaz güzel cihaz.
fotoğrafçılardan başkası almaz bunu buda bir gerçek..
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orhanyıldız 4 yıl
Kart okuyucu nedir la
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SEO-Uzmanı 4 yıl
bana da beleşe verseler bende anlata anlata bitiremezdim her halde :D
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ONIONBUD 4 yıl
Volk ML-G-C3304 60 IN 1 USB 3.0 Kart Okuyucu

Bu müthiş performanslı.Kesinlikle tavsiye ederim.
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keskin53 4 yıl
üzerine usb portuda olsa iyiydi
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adam olun 4 yıl
fotoğraf makinesini aldığımda heveslenip bunu da almıştım ve işe yarasın diye yanında hızlı sd kart aldım şimdi hiçbirini kullanmıyorum :)
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ecs_elite_group 4 yıl
micro sd kartın adoptörsüz takılabilmesi çok iyi olmuş.
fakat fiyatı bir kart okucuyucu için biraz yüksek geldi bana
usb 2 destekli kart okuyucumu usb 3 destekli bir modelle değiştirmeyi düşünüyordum. ama fiyatlar beni vazgeçirdi.
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benkimim50 4 yıl en beğenilen
kart okuyucu gibi ekstra bileşenleri incelediğinizi görmezdik pek gerçekten bunu görmek beni şaşırttı.
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