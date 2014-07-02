Kingston FCR HS3 kart okuyucu video inceleme

Bu videomuzda Kingston'ın USB 3.0 desteği ve çok sayıda hafıza kartı ile uyumlu çalışan kart okuyucusu FSR HS3'ü inceliyoruz.

Bu videomuzda Kingston'ın USB 3.0 desteği ve çok sayıda hafıza kartı ile uyumlu çalışan kart okuyucusu FSR HS3'ü inceliyoruz.