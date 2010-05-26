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Kingston, HyperX blu serisi DDR2 ve DDR3 belleklerini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston, yüksek performans tutkunları ve oyuncular için hazırladığı HyperX serisi bellek çözümlerine HyperX blu serisi altında daha düşük maliyetli çözümler eklemeye hazırlanıyor. Yeni bellek ailesi ile HyperX serisinin hız, kalite ve tasarım özelliklerini düşük fiyatlandırma ve daha yüksek satın alınabilirlikle sunacaklarını açıklayan HyperX ürün müdürü Vincent Kim, blu ile HyperX serisi ürünleri farklı segmentlere yayma politikasını sürdürdüklerini belirtti.

Hem DDR2 hem de DDR3 bellek kitlerinden oluşan HyperX blu serisi bellek kitleri modeline göre 1GB ya da 2GB modül ve 2GB ya da 4GB olmak üzere kapasite anlamında dört farklı seçenek ile kullanıma sunuluyorlar. Yine modeline göre değişmekle birlikte 800MHz ile 1600MHz arası değişen çalışma frekanslarına sahip bellek kitleri, diğer Kingston ürünlerinde olduğu gibi ömür boyu garanti ile satışa sunulacaklar.

İşte Kingston'ın HyperX blu serisi DDR2 ve DDR3 bellekleri;

DDR3

KHX1600C9D3B1K2/4GX - 4GB kit (2 x 2GB) | 1600 MHz | CL 9-9-9-27 | 1.65V | XMP | 132$/p>

KHX1600C9D3B1K2/4G - 4GB kit (2 x 2GB) | 1600 MHz | CL 9-9-9-27 | 1.7V | 132$

KHX1600C9D3B1K2/2G - 2GB kit (2 x 1GB) | 1600 MHz | CL 9-9-9-27 | 1.7V | 71$

KHX1333C7D3B1K2/4GX - 4GB kit (2 x 2GB) | 1333 MHz | CL 7-7-7-20 | 1.65V | XMP | 143$

HX1333C7D3B1K2/4G - 4GB kit (2 x 2GB) | 1333 MHz | CL 7-7-7-20 | 1.65V | 143$

HX1333C7D3B1K2/2G - 2GB kit (2 x 1GB) | 1333 MHz | CL 7-7-7-20 | 1.65V | $76

DDR2

HX6400D2B1K2/4G - 4GB kit (2 x 2GB) | 800 MHz | CL 5-5-5-15 | 1.8V | 116$

KHX6400D2B1K2/2G - 2GB kit (2 x 1GB) | 800 MHz | CL 5-5-5-15 | 1.8V | $62$

HX6400D2B1/2G - 2GB modül |800 MHz | CL 5-5-5-15 | 1.8V | 58$

KHX6400D2B1/1G - 1GB modül |800 MHz | CL 5-5-5-15 | 1.8V | 31$


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desert@eagle 6 yıl
biostan biraz karistirdim.şimdi 555.5x2=1111 mhz de çalisiyor.fsb 333mhz oldu.
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KUBN 6 yıl
soğutucuları çıkartabiliyor muyuz?
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desert@eagle 6 yıl
evet soğutucular çıkıyor.Bende 2x2GB 1066 mhz hiperix ram almıştım Gigabyte EP45 UD3LR ile 800mhzde çalışıyor.Bir türlü normal değerlerde çalışmadı.
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rcelik21 9 yıl
Kingston out OCZ in
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Batuist 9 yıl
o kadarda kötü değil.. sistem üreticileri genelde tercih edicektir bunları..
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carloska 9 yıl
3*1 crucial ballistix 1333 mhz ram kullanıyorum... ilk dokunduğumda elim üşüdü nası bi soğutucu yapmışlarsa... şu anda 1.7v da 1633 mhz kullanıyorum yani +300 mhz işelmciye takıldığım için daha fazla zorlamadım...
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Denubis 9 yıl
value ramlere soğutucu takmışlar :)
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abdulmusavvir 9 yıl
Bu ne ya, birileri yönetime el falan koydu da haberimiz mi yok, 3-4 kat pahalı fiyatlar, Kinstone yeniden RAM bellek falan mı keşfetmiş, gözü doymaz herifler...
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muaz1984 9 yıl
zaten bu seri ramlar kullanılmıyormuydu..ben hyprex 1066 mhz cl5 modelini kullanıyorum.hiçbir değişiklik göremedim..yanlışım varsa düzeltin......
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tarkancek 9 yıl
hazır sistemlerde daha çok kullanılacağa benziyorr...
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