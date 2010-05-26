Kingston, HyperX blu serisi DDR2 ve DDR3 belleklerini tanıttı

Kingston, yüksek performans tutkunları ve oyuncular için hazırladığı HyperX serisi bellek çözümlerine HyperX blu serisi altında daha düşük maliyetli çözümler eklemeye hazırlanıyor. Yeni bellek ailesi ile HyperX serisinin hız, kalite ve tasarım özelliklerini düşük fiyatlandırma ve daha yüksek satın alınabilirlikle sunacaklarını açıklayan HyperX ürün müdürü Vincent Kim, blu ile HyperX serisi ürünleri farklı segmentlere yayma politikasını sürdürdüklerini belirtti.

Hem DDR2 hem de DDR3 bellek kitlerinden oluşan HyperX blu serisi bellek kitleri modeline göre 1GB ya da 2GB modül ve 2GB ya da 4GB olmak üzere kapasite anlamında dört farklı seçenek ile kullanıma sunuluyorlar. Yine modeline göre değişmekle birlikte 800MHz ile 1600MHz arası değişen çalışma frekanslarına sahip bellek kitleri, diğer Kingston ürünlerinde olduğu gibi ömür boyu garanti ile satışa sunulacaklar.

İşte Kingston'ın HyperX blu serisi DDR2 ve DDR3 bellekleri;

DDR3

KHX1600C9D3B1K2/4GX - 4GB kit (2 x 2GB) | 1600 MHz | CL 9-9-9-27 | 1.65V | XMP | 132$/p>

KHX1600C9D3B1K2/4G - 4GB kit (2 x 2GB) | 1600 MHz | CL 9-9-9-27 | 1.7V | 132$

KHX1600C9D3B1K2/2G - 2GB kit (2 x 1GB) | 1600 MHz | CL 9-9-9-27 | 1.7V | 71$

KHX1333C7D3B1K2/4GX - 4GB kit (2 x 2GB) | 1333 MHz | CL 7-7-7-20 | 1.65V | XMP | 143$

HX1333C7D3B1K2/4G - 4GB kit (2 x 2GB) | 1333 MHz | CL 7-7-7-20 | 1.65V | 143$

HX1333C7D3B1K2/2G - 2GB kit (2 x 1GB) | 1333 MHz | CL 7-7-7-20 | 1.65V | $76

DDR2

HX6400D2B1K2/4G - 4GB kit (2 x 2GB) | 800 MHz | CL 5-5-5-15 | 1.8V | 116$

KHX6400D2B1K2/2G - 2GB kit (2 x 1GB) | 800 MHz | CL 5-5-5-15 | 1.8V | $62$

HX6400D2B1/2G - 2GB modül |800 MHz | CL 5-5-5-15 | 1.8V | 58$

KHX6400D2B1/1G - 1GB modül |800 MHz | CL 5-5-5-15 | 1.8V | 31$