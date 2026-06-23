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    Bellek fiyatlarında yeni zam kapıda: 2028'e kadar sürecek

    Yeni bir yatırım bankası raporuna göre küresel bellek çipi fiyatları 2026'nın ikinci yarısında sert yükselişini sürdürecek. Piyasadaki ilk ciddi rahatlama ise 2028'e kalabilir.

    Bellek fiyatlarında yeni zam kapıda: 2028'e kadar sürecek Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ odaklı veri merkezi yatırımları, bellek pazarındaki fiyat baskısını artırmaya devam ediyor. Jefferies tarafından paylaşılan yeni rapora göre küresel bellek çipi fiyatlarında yükseliş 2026'nın ikinci yarısında da sürecek ve bu tablo 2027 boyunca yüksek seviyelerin korunmasına yol açabilir.

    2027 de zam yılı olabilir

    Raporda, 2026'nın üçüncü çeyreğinde küresel bellek fiyatlarının bir önceki çeyreğe göre yüzde 40 ila 50 arasında artabileceği belirtiliyor. Daha da dikkat çekici olan ise dördüncü çeyrek beklentisi. Buna göre fiyatların yılın son çeyreğinde de yüzde 30 ila 40 aralığında yeniden yükselmesi bekleniyor. Kısacası sektör, arka arkaya iki çeyrek boyunca oldukça sert fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalabilir.

    Ayrıca bu tahminler, yalnızca 2026 ile sınırlı değil. Rapora göre 2027 boyunca da bellek fiyatları yüksek seviyesini koruyacak. Hatta yıl genelindeki ortalama fiyatların, 2026’ya kıyasla yüzde 40 ila 45 daha yüksek gerçekleşebileceği tahmin ediliyor. Bu da hem tüketici elektroniği tarafında hem de sunucu, veri merkezi ve yapay zekâ donanımlarında maliyet baskısının devam edeceği anlamına geliyor.

    Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise fiyatların ne zaman gevşemeye başlayacağı sorusuna verilen yanıt. Jefferies, piyasadaki ilk ciddi rahatlamanın 2028 yılında görülebileceğini düşünüyor. Bu dönemde yeni kapasitenin devreye girmesi ve arz tarafının güçlenmesiyle birlikte bellek çiplerinin ortalama satış fiyatında yüzde 15 ila 20 seviyesinde düşüş yaşanabileceği belirtiliyor.

    Bu tahmin, son dönemde farklı kurumların paylaştığı projeksiyonlarla da büyük ölçüde örtüşüyor. Yani tabloya genel olarak bakıldığında, sektörün kısa vadede ucuz bellek dönemine dönmesi pek olası görünmüyor. Özellikle AI sunucularına yönelik yüksek bant genişlikli bellek ve genel DRAM talebi, 2027 sonuna kadar pazardaki dengeyi yukarı yönlü tutabilir.

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    H
    hasandemirrr 5 gün önce

    çok güzel

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