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    Güney Kore'nin en değerli şirketi artık Samsung değil: 26 yıllık liderlik bitti

    Yapay zeka çiplerindeki yükseliş Güney Kore'de yıllardır değişmeyen liderliği sona erdirdi. SK Hynix, Samsung'u geride bırakarak ülkenin piyasa değeri en yüksek şirketi olmayı başardı.

    Güney Kore'nin en değerli şirketi artık Samsung değil Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka odaklı çiplere yönelik küresel talep, yarı iletken sektöründeki güç dengelerini değiştirmeye devam ediyor. SK Hynix, tarihinde ilk kez Samsung Electronics'i geride bırakarak Güney Kore'nin piyasa değeri en yüksek şirketi oldu. Bir dönem borç yükü nedeniyle iflasın eşiğine gelen şirket, bugün özellikle yapay zeka sistemlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çipleri sayesinde sektörün zirvesine yerleşmiş durumda.

    Yapay zeka SK Hynix'i zirveye taşıdı

    22 Haziran itibarıyla SK Hynix hisseleri günü yüzde 5,6 yükselişle kapattı. Bu artışla şirketin piyasa değeri 2.080,4 trilyon wona (yaklaşık 1,35 trilyon dolar) ulaştı. Aynı gün Samsung Electronics hisseleri ise yüzde 0,14 gerileyerek şirketin piyasa değerini 2.066,7 trilyon wona (yaklaşık 1,34 trilyon dolar) taşıdı. Böylece Samsung, 2000 yılından bu yana koruduğu liderlik koltuğunu ilk kez kaybetmiş oldu.

    Güney Kore'nin en değerli şirketi artık Samsung değil Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Samsung ise hesaplamalarda imtiyazlı hisselerin de dikkate alınması gerektiğini belirtiyor. Şirket, bu hisseler dahil edildiğinde toplam piyasa değerinin 2.246,4 trilyon won (yaklaşık 1,46 trilyon dolar) seviyesinde olduğunu açıkladı.

    HBM çiplerinde açık ara lider konumda

    SK Hynix'in yükselişindeki en büyük etken ise HBM teknolojisine yaptığı erken ve istikrarlı yatırımlar oldu. Bellek sektörünün daralma yaşadığı dönemde bile HBM geliştirmeye devam eden SK Hynix, bugün Nvidia ve Google gibi dev teknoloji şirketlerine yapay zeka sistemlerinde kullanılan bellek çözümleri sağlıyor.

    Güney Kore'nin en değerli şirketi artık Samsung değil Tam Boyutta Gör
    2025 yılı itibarıyla küresel HBM pazarında SK Hynix yüzde 61 payla lider durumda. Şirketi yüzde 21 ile Micron, yüzde 17 ile Samsung takip ediyor.

    İflasın eşiğine gelmişti

    SK Hynix’in başarısını daha da dikkat çekici kılan ise bir zamanlar şirketin iflasın eşiğine gelmiş olması. 2002 yılında o dönemki adıyla Hynix Semiconductor, agresif büyüme stratejisinin oluşturduğu ağır borç yükü nedeniyle Micron'a satılmanın eşiğine geldi. Bu satın alım gerçekleşmedi ama 2003 yılında hisse fiyatı 135 wona kadar gerileyen şirket, Güney Kore'de "kuruş hissesi" olarak anılmaya başlamıştı.

    Şirketin zorlu dönemleri yakın geçmişte de yaşadı. 2023 yılında yaşanan sert bellek krizi, SK Hynix'in 7,73 trilyon won faaliyet zararı açıklamasına neden oldu. Ancak yapay zeka yatırımlarının hız kazanmasıyla tablo kısa sürede değişti. Microsoft, Google ve Meta gibi şirketlerin büyük ölçekli yatırımları sayesinde talep hızla arttı ve SK Hynix, 2024 yılında 23,5 trilyon won faaliyet kârı elde ederek tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

    Analistler, SK Hynix'in yalnızca HBM pazarında değil, geleneksel DRAM üretiminde de Samsung'a hızla yaklaştığını belirtiyor. Bank of America'nın tahminlerine göre Samsung'un aylık DRAM üretimi bu yıl yaklaşık 691 bin wafer seviyesinde olacak. SK Hynix'in üretiminin ise 589 bin wafera ulaşması bekleniyor. Ancak 2025-2028 döneminde SK Hynix'in DRAM üretimini yaklaşık yüzde 38 artıracağı, Samsung'un büyümesinin ise yüzde 17,5 seviyesinde kalacağı öngörülüyor.

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    H
    hasandemirrr 4 gün önce

    çok güzel

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