DRAM krizi derinleşiyor: Fiyat artışı şimdi de DDR2 ve DDR3'e sıçradı

DDR4'ten DDR3'e, şimdi de DDR2'ye dönüş
Rapora göre DDR2 sözleşme fiyatları 2026'nın ilk çeyreğinde güçlü artış göstermesinin ardından ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 55-60, üçüncü çeyrekte ise yüzde 35-40 daha artacak. Yani DDR2 tarafındaki fiyat baskısı kısa vadede hafifleyecek gibi görünmüyor. Bunun temel nedeni, büyük DRAM üreticilerinin üretim kapasitesini giderek daha fazla HBM ve sunucu belleği gibi yüksek marjlı alanlara kaydırması.
Yapay zekâ yatırımları nedeniyle gelişmiş üretim hatları bu ürünlere ayrılırken, DDR4 ve diğer eski nesiller için ayrılan wafer kapasitesi düşüyor. Bu da özellikle tüketici elektroniği tarafındaki üreticileri alternatif tedarikçilere yöneltiyor.
Tedarik tarafında ise nispeten eski bellekler için Winbond ve ESMT gibi üreticiler öne çıkıyor. Ancak Winbond'un DDR2 üretiminden kademeli çıkış yaparak kapasiteyi DDR3, DDR4 ve LPDDR4 gibi daha kârlı ürünlere kaydırması, DDR2 arzını daha da sıkıştırabilir. Buna karşılık ESMT'nin PSMC üzerinden mevcut kapasitesiyle DDR2 üretimini artırarak oluşan boşluğu bir miktar doldurmaya çalıştığı belirtiliyor.
Bu baskı nedeniyle DDR4'ten DDR3'e, DDR3'ten DDR2'ye doğru alışılmadık bir geri dönüş yaşanırken, fiyat artışlarının önümüzdeki çeyrekte de devam etmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel