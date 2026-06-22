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    DRAM krizi derinleşiyor: Fiyat artışı şimdi de DDR2 ve DDR3'e sıçradı

    Tüketici DRAM pazarındaki arz sıkıntısı bu kez DDR2 ve DDR3'e kadar uzandı. TrendForce'a göre üretim daralırken, eski nesil belleklerde fiyat artışı üçüncü çeyrekte de sürecek.

    DRAM krizi derinleşiyor: Fiyat artışı DDR2 ve DDR3'e sıçradı! Tam Boyutta Gör
    Tüketici DRAM pazarında uzun süredir hissedilen arz sıkışıklığı, artık daha eski bellek nesillerine de yayılmış durumda. TrendForce'un son raporuna göre olgun üretim süreçlerindeki daralma, alıcıları yalnızca DDR4 değil, DDR3 ve hatta DDR2 çözümlerine yöneltmeye başladı. Bunun sonucu olarak da eski nesil DRAM ürünlerinde fiyatlar sert şekilde yükseliyor.

    DDR4'ten DDR3'e, şimdi de DDR2'ye dönüş

    Rapora göre DDR2 sözleşme fiyatları 2026'nın ilk çeyreğinde güçlü artış göstermesinin ardından ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 55-60, üçüncü çeyrekte ise yüzde 35-40 daha artacak. Yani DDR2 tarafındaki fiyat baskısı kısa vadede hafifleyecek gibi görünmüyor. Bunun temel nedeni, büyük DRAM üreticilerinin üretim kapasitesini giderek daha fazla HBM ve sunucu belleği gibi yüksek marjlı alanlara kaydırması.

    Yapay zekâ yatırımları nedeniyle gelişmiş üretim hatları bu ürünlere ayrılırken, DDR4 ve diğer eski nesiller için ayrılan wafer kapasitesi düşüyor. Bu da özellikle tüketici elektroniği tarafındaki üreticileri alternatif tedarikçilere yöneltiyor.

    DRAM krizi derinleşiyor: Fiyat artışı DDR2 ve DDR3'e sıçradı! Tam Boyutta Gör
    TrendForce'a göre bazı OEM ve ODM üreticileri sistem maliyetini kontrol altında tutmak için bellek yapılarını aşağı çekmeye başladı. Bazı DDR4 tasarımları DDR3'e çevrilirken, kimi DDR3 tabanlı ürünlerde ise DDR2 kullanımı gündeme geliyor. Kısacası pazardaki arz sorunu, teknoloji nesilleri arasında aşağı doğru zincirleme bir etki yaratıyor.

    Tedarik tarafında ise nispeten eski bellekler için Winbond ve ESMT gibi üreticiler öne çıkıyor. Ancak Winbond'un DDR2 üretiminden kademeli çıkış yaparak kapasiteyi DDR3, DDR4 ve LPDDR4 gibi daha kârlı ürünlere kaydırması, DDR2 arzını daha da sıkıştırabilir. Buna karşılık ESMT'nin PSMC üzerinden mevcut kapasitesiyle DDR2 üretimini artırarak oluşan boşluğu bir miktar doldurmaya çalıştığı belirtiliyor.

    Bu baskı nedeniyle DDR4'ten DDR3'e, DDR3'ten DDR2'ye doğru alışılmadık bir geri dönüş yaşanırken, fiyat artışlarının önümüzdeki çeyrekte de devam etmesi bekleniyor.

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    H
    hasandemirrr 4 gün önce

    çok güzel

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