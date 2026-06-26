Lenovo'dan korkutan uyarı: Yüksek bellek fiyatları yeni “normal” olacak

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka odaklı talep nedeniyle küresel bellek pazarındaki arz sıkıntısı derinleşirken Lenovo, DRAM ve NAND fiyatlarının 2025'in başındaki seviyelere bir daha dönmeyebileceği uyarısında bulundu. Şirkete göre yüksek bellek maliyetleri önümüzdeki yıllarda sektörün yeni standardı haline gelebilir.

Yüksek fiyatlar kalıcı hale geliyor

ISC 2026 etkinliğinde konuşan Lenovo yetkilileri, DRAM ve NAND bellek fiyatlarının mevcut seyrine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Sunumda yer alan verilere göre fiyat artışları 2025'in üçüncü çeyreğinin sonu ile dördüncü çeyreğinin başında hız kazanırken bugün ulaşılan seviyelerin geçmişte öngörülenden çok daha yüksek olduğu ifade edildi.

Lenovo'ya göre bellek üreticileri yeni üretim hatları kurarak ve fabrika yatırımlarını artırarak arzı yükseltmeye çalışsa da arz-talep dengesizliğini gidermek için bunun yeterli olmayacağı değerlendiriliyor. Çünkü mevcut yapay zeka mimarisinde daha güçlü model=daha fazla hesaplama gücü denkleminden geçiyor. En güçlü model yarışı bitmeyeceği için bellek ve diğer bileşenlere yönelik talep de beklendiği gibi azalmıyor.

Bu bağlamda Lenovo, bu nedenle DRAM ve NAND fiyatlarının 2025'in başındaki düşük seviyelere geri dönmesinin beklenmediğini belirtiyor.

Micron, Samsung ve SK Hynix de benzer mesajlar veriyor

Tam Boyutta Gör Lenovo'nun değerlendirmesi, sektörün önde gelen üreticilerinin son dönemde yaptığı açıklamalarla da örtüşüyor. Micron kısa süre önce stratejik ve en büyük müşterilerinin taleplerini dahi tam olarak karşılayamadığını açıklamıştı. Samsung ve SK Hynix de benzer şekilde yapay zeka kaynaklı talebin üretim kapasitesini zorladığına dikkat çekmişti.

Lenovo'nun sunumunda yapılan değerlendirmeye göre yüksek bellek maliyetleri yalnızca RAM modülleri ve SSD fiyatlarını değil, bu bileşenleri kullanan tüm elektronik ürünleri etkileyecek. Zaten bunun etkilerini çoktan görmeye başladık. Hem Sony hem de Xbox tarafı konsollarına büyük zamlar yaptı. Piyasaya çıkan yeni donanımların bellek primiyle çıktığını görüyoruz.

Xbox konsollarına küresel çapta zam geldi! İşte yeni fiyatlar 1 gün önce eklendi

Bu trendi gelecek yeni iPhone modellerinde ve yeni nesil konsollarda da göreceğiz. Bugün PS5 Pro ve Xbox Series X fiyatları sırasıyla 900 dolar ve 800 dolar noktasına yükselmiş durumda. Haliyle yeni neslin 1000 dolar bandını aşması artık çok güçlü bir olasılık.

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Lenovo: Yüksek bellek fiyatları yeni “normal” olacak

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