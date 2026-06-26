Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lenovo'dan korkutan uyarı: Yüksek bellek fiyatları yeni “normal” olacak

    Lenovo, yapay zekanın körüklediği DRAM ve NAND fiyatlarının 2025 başındaki seviyelere dönmeyebileceğini, yüksek maliyetlerin 2030 sonrasında da sürebileceğini belirtti.

    Lenovo: Yüksek bellek fiyatları yeni “normal” olacak Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka odaklı talep nedeniyle küresel bellek pazarındaki arz sıkıntısı derinleşirken Lenovo, DRAM ve NAND fiyatlarının 2025'in başındaki seviyelere bir daha dönmeyebileceği uyarısında bulundu. Şirkete göre yüksek bellek maliyetleri önümüzdeki yıllarda sektörün yeni standardı haline gelebilir.

    Yüksek fiyatlar kalıcı hale geliyor

    ISC 2026 etkinliğinde konuşan Lenovo yetkilileri, DRAM ve NAND bellek fiyatlarının mevcut seyrine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Sunumda yer alan verilere göre fiyat artışları 2025'in üçüncü çeyreğinin sonu ile dördüncü çeyreğinin başında hız kazanırken bugün ulaşılan seviyelerin geçmişte öngörülenden çok daha yüksek olduğu ifade edildi.

    Lenovo'ya göre bellek üreticileri yeni üretim hatları kurarak ve fabrika yatırımlarını artırarak arzı yükseltmeye çalışsa da arz-talep dengesizliğini gidermek için bunun yeterli olmayacağı değerlendiriliyor. Çünkü mevcut yapay zeka mimarisinde daha güçlü model=daha fazla hesaplama gücü denkleminden geçiyor. En güçlü model yarışı bitmeyeceği için bellek ve diğer bileşenlere yönelik talep de beklendiği gibi azalmıyor.

    Bu bağlamda Lenovo, bu nedenle DRAM ve NAND fiyatlarının 2025'in başındaki düşük seviyelere geri dönmesinin beklenmediğini belirtiyor.

    Micron, Samsung ve SK Hynix de benzer mesajlar veriyor

    Lenovo: Yüksek bellek fiyatları yeni “normal” olacak Tam Boyutta Gör
    Lenovo'nun değerlendirmesi, sektörün önde gelen üreticilerinin son dönemde yaptığı açıklamalarla da örtüşüyor. Micron kısa süre önce stratejik ve en büyük müşterilerinin taleplerini dahi tam olarak karşılayamadığını açıklamıştı. Samsung ve SK Hynix de benzer şekilde yapay zeka kaynaklı talebin üretim kapasitesini zorladığına dikkat çekmişti.

    Lenovo'nun sunumunda yapılan değerlendirmeye göre yüksek bellek maliyetleri yalnızca RAM modülleri ve SSD fiyatlarını değil, bu bileşenleri kullanan tüm elektronik ürünleri etkileyecek. Zaten bunun etkilerini çoktan görmeye başladık. Hem Sony hem de Xbox tarafı konsollarına büyük zamlar yaptı. Piyasaya çıkan yeni donanımların bellek primiyle çıktığını görüyoruz.

    Bu trendi gelecek yeni iPhone modellerinde ve yeni nesil konsollarda da göreceğiz. Bugün PS5 Pro ve Xbox Series X fiyatları sırasıyla 900 dolar ve 800 dolar noktasına yükselmiş durumda. Haliyle yeni neslin 1000 dolar bandını aşması artık çok güçlü bir olasılık.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

    Profil resmi
    enreka_tr 22 saat önce

    On bildiğin Kia olmuş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    millenicom hizmet numarası öğrenme uçağa deodorant alınır mı golden virginia tütün dizel arabada buji olur mu zte zxhn h1601-p wi-fi 6 ax3000 premium vdsl modem

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP OmniBook 5 Flip
    HP OmniBook 5 Flip
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum