Samsung ve SK Hynix’ten rekor yapay zeka yatırımı: 1.350 trilyon won!

Güneybatı bölgesi yeni çip üssü olacak
Programın merkezinde Samsung Electronics ve SK Hynix yer alıyor. İki şirket, tedarikçileriyle birlikte ülkenin güneybatısında ikişer yeni çip üretim tesisi kurmak için 800 trilyon won (yaklaşık 518,3 milyar dolar) yatırım gerçekleştirecek.
Buna ek olarak Naver dahil çeşitli şirketler, 2029 yılına kadar 8,4 gigavat kapasiteli yapay zeka veri merkezleri inşa etmek için 550 trilyon won (yaklaşık 356,4 milyar dolar) harcayacak.
Bu kapsamda Gwangju ile Güney Jeolla yönetimleri de projelere 5 ila 20 trilyon won (yaklaşık 3,2 ila 13 milyar dolar) arasında yatırım yapacak. Ayrıca Seul'e yakın Chungcheong bölgesinde kurulacak çip paketleme kümesi için 81 trilyon won (yaklaşık 52,5 milyar dolar) ek yatırım öngörülüyor.
DRAM üretimi iki katına çıkarılacak
DRAM bellekler dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi cihazlarda kullanılıyor. Yapay zeka sistemlerinde kritik öneme sahip HBM (High Bandwidth Memory) bellekler ise çok katmanlı DRAM yongalarının üst üste istiflenmesiyle üretiliyor. Samsung ve SK Hynix, özellikle HBM alanında küresel yapay zeka pazarının en önemli tedarikçileri arasında bulunuyor.
Yatırım yarışı ve miktarı büyüyecek
Samsung'un sadece 2026 yılı için üretim kapasitesini artırma ve Ar-Ge faaliyetlerine 70 milyar doların üzerinde yatırım yapacağını daha önce açıklamış olması da dikkat çekiyor. Korea Economic Daily ise şirketlerin önümüzdeki 10 yılda toplam 2.000 trilyon won seviyesine ulaşabilecek yeni yatırımlar açıklayabileceğini öne sürdü.
Öte yandan Güney Kore, küresel DRAM bellek üretiminde lider konumunu sürdürüyor. Gelire göre dünya pazarında Samsung Electronics yüzde 38 payla ilk sırada yer alırken SK Hynix yüzde 29, ABD merkezli Micron ise yüzde 22 pazar payına sahip bulunuyor.Kaynakça https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-korean-president-unveil-massive-ai-chip-investment-drive-2026-06-29/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-28/samsung-sk-reportedly-to-invest-1-3-trillion-over-10-years Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş