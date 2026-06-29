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    Samsung ve SK Hynix’ten rekor yapay zeka yatırımı: 1.350 trilyon won!

    Güney Kore, yapay zeka ve çip yarışında vitesi yükseltti. Samsung ve SK Hynix öncülüğünde açıklanan yaklaşık 875 milyar dolarlık yatırım planı, ülkenin teknoloji geleceğini şekillendirecek.

    Samsung ve SK Hynix’ten rekor yapay zeka ve çip yatırımı Tam Boyutta Gör
    Güney Kore, küresel yapay zeka yarışındaki liderliğini korumak amacıyla şimdiye kadarki en büyük teknoloji yatırım planlarından birini açıkladı. Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, yarı iletkenler, fiziksel yapay zeka (Physical AI) ve veri merkezlerini kapsayan yeni strateji kapsamında şirketler ve yerel yönetimlerin toplam 1.350 trilyon won (yaklaşık 874,8 milyar dolar) yatırım yapacağını duyurdu.

    Güneybatı bölgesi yeni çip üssü olacak

    Programın merkezinde Samsung Electronics ve SK Hynix yer alıyor. İki şirket, tedarikçileriyle birlikte ülkenin güneybatısında ikişer yeni çip üretim tesisi kurmak için 800 trilyon won (yaklaşık 518,3 milyar dolar) yatırım gerçekleştirecek.

    Buna ek olarak Naver dahil çeşitli şirketler, 2029 yılına kadar 8,4 gigavat kapasiteli yapay zeka veri merkezleri inşa etmek için 550 trilyon won (yaklaşık 356,4 milyar dolar) harcayacak.

    Samsung ve SK Hynix’ten rekor yapay zeka ve çip yatırımı Tam Boyutta Gör
    Yeni strateji, Güney Kore'nin yarı iletken üretimini Seul çevresine bağımlı olmaktan çıkaracak ve güneybatıya doğru yayacak. Cumhurbaşkanı Lee, mevcut üretim merkezlerinin bulunduğu Yongin ve Pyeongtaek bölgelerinin kapasite sınırına ulaştığını belirterek yeni yatırımların enerji kaynakları açısından avantajlı olan güneybatı bölgesine kaydırılacağını açıkladı.

    Bu kapsamda Gwangju ile Güney Jeolla yönetimleri de projelere 5 ila 20 trilyon won (yaklaşık 3,2 ila 13 milyar dolar) arasında yatırım yapacak. Ayrıca Seul'e yakın Chungcheong bölgesinde kurulacak çip paketleme kümesi için 81 trilyon won (yaklaşık 52,5 milyar dolar) ek yatırım öngörülüyor.

    DRAM üretimi iki katına çıkarılacak

    Samsung ve SK Hynix’ten rekor yapay zeka ve çip yatırımı Tam Boyutta Gör
    Sanayi Bakanı Kim Jung-kwan, ülkenin DRAM üretimini önümüzdeki beş yıl içinde iki katına çıkarmayı hedeflediğini açıkladı. Bu doğrultuda Seul metropol bölgesinde planlanan yeni fabrikaların inşası öne çekilecek.

    DRAM bellekler dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi cihazlarda kullanılıyor. Yapay zeka sistemlerinde kritik öneme sahip HBM (High Bandwidth Memory) bellekler ise çok katmanlı DRAM yongalarının üst üste istiflenmesiyle üretiliyor. Samsung ve SK Hynix, özellikle HBM alanında küresel yapay zeka pazarının en önemli tedarikçileri arasında bulunuyor.

    Yatırım yarışı ve miktarı büyüyecek

    Samsung ve SK Hynix’ten rekor yapay zeka ve çip yatırımı Tam Boyutta Gör
    Güney Kore yönetimi, dev yatırım planını aynı zamanda ulusal güvenlik açısından da stratejik görüyor. Planlanan toplam yatırım tutarı, Dünya Bankası verilerine göre ülkenin 2024 gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 5'ine karşılık geliyor.

    Samsung'un sadece 2026 yılı için üretim kapasitesini artırma ve Ar-Ge faaliyetlerine 70 milyar doların üzerinde yatırım yapacağını daha önce açıklamış olması da dikkat çekiyor. Korea Economic Daily ise şirketlerin önümüzdeki 10 yılda toplam 2.000 trilyon won seviyesine ulaşabilecek yeni yatırımlar açıklayabileceğini öne sürdü.

    Öte yandan Güney Kore, küresel DRAM bellek üretiminde lider konumunu sürdürüyor. Gelire göre dünya pazarında Samsung Electronics yüzde 38 payla ilk sırada yer alırken SK Hynix yüzde 29, ABD merkezli Micron ise yüzde 22 pazar payına sahip bulunuyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-korean-president-unveil-massive-ai-chip-investment-drive-2026-06-29/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-28/samsung-sk-reportedly-to-invest-1-3-trillion-over-10-years
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    eski_nesil 1 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 1 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 3 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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