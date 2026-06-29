Windows 11, DDR1 tabanlı 2000'lerin PC'sinde çalıştırıldı

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Tam Boyutta Gör Windows 11'in yüksek sistem gereksinimleri nedeniyle birçok eski bilgisayar resmi olarak desteklenmiyor. Öyle ki bu geçişte milyonlarca sistemin Windows 10'da kaldığını görmüştük. Ancak "Omores" adlı bir mod geliştiricisi, işletim sistemini yaklaşık 20 yıllık DDR1 tabanlı bir bilgisayarda çalıştırarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.

2000'lerin PC'sinde Windows 11

Kurulan sistem, ASRock'ın 2006 yılında tanıttığı LGA 775 soketini temel alan ConRoe865PE anakartından destek alıyor. ASRock tarafından geliştirilen bu model, eski DDR1 bellekleri ve AGP ekran kartlarını kullanırken aynı zamanda Intel Core 2 Duo ve Core 2 Quad işlemcilerine destek veriyor. Omores ise, sistemde dört çekirdekli Intel Core 2 Quad Q6600 işlemciyi tercih etmiş. 65 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, Windows 11'i günlük kullanım için yeterli performansla çalıştırabilecek seviyede performans sunuyor.

Tam Boyutta Gör En büyük zorluk ise ekran kartı tarafında yaşandı. Sistemde kullanılan ATI Radeon HD 4650 AGP ekran kartı için Windows 11'e uygun sürücü bulunmadığından, geliştirici 2012 yılında yayımlanan Windows 7 64-bit ATI sürücülerini özel olarak düzenlenmiş INF dosyalarıyla sisteme yükledi.

Bu yöntem sayesinde AGP 8X hızlandırması sorunsuz şekilde çalışırken, H.264 donanımsal video çözme desteği de aktif hale getirildi. İşletim sistemi ise daha hızlı açılış ve daha akıcı kullanım için Toshiba marka SATA SSD üzerinden çalıştırıldı. Omores, sistemin gerçekten stabil çalıştığını göstermek amacıyla CPU-Z ve GPU-Z yazılımlarıyla donanımı doğruladı.

Tam Boyutta Gör Ardından modern internet tarayıcılarını, video akış servislerini ve çeşitli 3D testlerini sorunsuz şekilde çalıştırdı. Ayrıca Crysis ve Half-Life 2 gibi döneminin popüler oyunlarının da grafik hatası veya çökme yaşamadan çalıştığı paylaşıldı. Deneyin dikkat çeken bir diğer noktası ise sistemde UEFI desteğinin bulunmaması oldu. Bilgisayar yalnızca eski BIOS yapısını ve ACPI 1.1 standardını kullanmasına rağmen Windows 11 sorunsuz şekilde açılabildi.

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Bu başarıda, kullanılan sürümün de önemli bir payı bulunuyor. Omores, standart Windows 11 yerine BIOS tabanlı sistemleri resmi olarak destekleyen Windows 11 IoT sürümünü tercih etti. Microsoft, günümüzde Windows 11 için TPM 2.0, Secure Boot ve daha yeni nesil işlemcileri zorunlu tutmaya devam ediyor.

Ancak bu çalışma, işletim sisteminin teknik olarak çok daha eski donanımlarda da çalışabildiğini ortaya koyuyor. Bu da mevcut donanım gereksinimlerinin en azından bir kısmının teknik sınırlamalardan ziyadeMicrosoft'un güvenlik ve destek politikalarının bir sonucu olduğu yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda.

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Windows 11, DDR1 tabanlı 2000'lerin PC'sinde çalıştırıldı

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