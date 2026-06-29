Windows 11, DDR1 tabanlı 2000'lerin PC'sinde çalıştırıldı

2000'lerin PC'sinde Windows 11
Kurulan sistem, ASRock'ın 2006 yılında tanıttığı LGA 775 soketini temel alan ConRoe865PE anakartından destek alıyor. ASRock tarafından geliştirilen bu model, eski DDR1 bellekleri ve AGP ekran kartlarını kullanırken aynı zamanda Intel Core 2 Duo ve Core 2 Quad işlemcilerine destek veriyor. Omores ise, sistemde dört çekirdekli Intel Core 2 Quad Q6600 işlemciyi tercih etmiş. 65 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, Windows 11'i günlük kullanım için yeterli performansla çalıştırabilecek seviyede performans sunuyor.
Bu yöntem sayesinde AGP 8X hızlandırması sorunsuz şekilde çalışırken, H.264 donanımsal video çözme desteği de aktif hale getirildi. İşletim sistemi ise daha hızlı açılış ve daha akıcı kullanım için Toshiba marka SATA SSD üzerinden çalıştırıldı. Omores, sistemin gerçekten stabil çalıştığını göstermek amacıyla CPU-Z ve GPU-Z yazılımlarıyla donanımı doğruladı.
Bu başarıda, kullanılan sürümün de önemli bir payı bulunuyor. Omores, standart Windows 11 yerine BIOS tabanlı sistemleri resmi olarak destekleyen Windows 11 IoT sürümünü tercih etti. Microsoft, günümüzde Windows 11 için TPM 2.0, Secure Boot ve daha yeni nesil işlemcileri zorunlu tutmaya devam ediyor.
Ancak bu çalışma, işletim sisteminin teknik olarak çok daha eski donanımlarda da çalışabildiğini ortaya koyuyor. Bu da mevcut donanım gereksinimlerinin en azından bir kısmının teknik sınırlamalardan ziyadeMicrosoft'un güvenlik ve destek politikalarının bir sonucu olduğu yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş