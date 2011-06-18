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Kingston dünyanın en hızlı dizüstü bilgisayar belleğini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,6b
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5
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı HyperX serisi yeni bellek modülünü duyurdu. Dünyanın en hızlı SO-DIMM bellek modülü olarak tanımlanan yeni bellek, 2133MHz'de çalışıyor ve1.5v geriliminde CL9-11-9-27 zamanlamalarıyla geliyor. Kingston'dan yapılan açıklamaya göre yeni bellek modülü, Intel'in kısaca XMP olarak bilinen Extreme Memory Profile sertifikasını da almış durumda. Intel tarafından zorlu testlere tabi tutulan ve bu testlerden başarıyla geçebilen belleklere verilen sertifika, ilgili bellek modülünün  agresif erişim sürelerine ulaşabildiğini gösteriyor.
XMP Sertifikası aynı zamanda kullanıcılara önemli kolaylıklar da sağlıyor. Zamanlamalarla uğraşmak istemeyen kullanıcılar, sistemin BIOS'una girerek üretici tarafından sağlanan XMP  profillerinden birini seçtiğinde, bellek ilgili hız ve erişim sürelerine otomatik olarak ayarlanabiliyor. Kingston'ın KHX2133C9S3K2/4GX parti numarasına sahip olan 2GB kapasiteli yeni S0-DIMM bellek modülünün kısa süre içerisinde raflardaki yerini alması beklenirken, daha çok "desktop replacement" olarak bilinen ve Core i7-2920XM işlemcisinden güç alan  üst seviye dizüstü bilgisayarlarda kullanılması bekleniyor. 

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Mr.Legend 8 yıl
@dirdom
Hayır. 2133 MHz ile CL9 da stabil değer etmek çok iyidir
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f(x) 8 yıl

Mr.Legend

@dirdom

Hayır. 2133 MHz ile CL9 da stabil değer etmek çok iyidir

clyi düşür mhz azalsın aynı şey...
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dirdom 8 yıl
cl 9 olunca kötü olmuyor muydu ram'ler? en fazla 8 olması lazım diye biliyorum?
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LeßroN 8 yıl

dirdom

cl 9 olunca kötü olmuyor muydu ram'ler? en fazla 8 olması lazım diye biliyorum?


cl9 olması kötü olduğunu göstermez gecikme süresidir bu ama tabi ne kadar aşşa olursa o kadar iyi olur gecikme açısından.
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