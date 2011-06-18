Kingston dünyanın en hızlı dizüstü bilgisayar belleğini duyurdu

Kingston yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı HyperX serisi yeni bellek modülünü duyurdu. Dünyanın en hızlı SO-DIMM bellek modülü olarak tanımlanan yeni bellek, 2133MHz'de çalışıyor ve1.5v geriliminde CL9-11-9-27 zamanlamalarıyla geliyor. Kingston'dan yapılan açıklamaya göre yeni bellek modülü, Intel'in kısaca XMP olarak bilinen Extreme Memory Profile sertifikasını da almış durumda. Intel tarafından zorlu testlere tabi tutulan ve bu testlerden başarıyla geçebilen belleklere verilen sertifika, ilgili bellek modülünün agresif erişim sürelerine ulaşabildiğini gösteriyor.

XMP Sertifikası aynı zamanda kullanıcılara önemli kolaylıklar da sağlıyor. Zamanlamalarla uğraşmak istemeyen kullanıcılar, sistemin BIOS'una girerek üretici tarafından sağlanan XMP profillerinden birini seçtiğinde, bellek ilgili hız ve erişim sürelerine otomatik olarak ayarlanabiliyor. Kingston'ın KHX2133C9S3K2/4GX parti numarasına sahip olan 2GB kapasiteli yeni S0-DIMM bellek modülünün kısa süre içerisinde raflardaki yerini alması beklenirken, daha çok "desktop replacement" olarak bilinen ve Core i7-2920XM işlemcisinden güç alan üst seviye dizüstü bilgisayarlarda kullanılması bekleniyor.