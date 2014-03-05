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Kingston'dan Android cihazlara yönelik microUSB bellek

5 yıl
7,7b
1
6
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kingston'dan Android cihazlara yönelik microUSB bellek

Android cihaz kullanıcılarının yetersiz kapasite nedeniyle harici depolama çözümlerine yönelmesi, bu alana yapılan yatırımları da artırdı. Hepsi-bir-arada bellek trendine son katılan Kingston oldu.

Daha önce de microUSB girişli flash bellekler satışa sunan firma bu kez hem çok küçük boyutlarda hem de çift girişe sahip DataTraveler microDuo adlı flash depolama birimini duyurdu. 

USB 2.0 bağlantısını ve microUSB bağlantısını birarada bulunduran DataTraveler microDuo, PC'lerden Android cihazlarınıza kolayca veri aktarabilmenize imkan tanıyor.

27.63mm x 16.46mm x 8.56mm boyutlara sahip olan ürün 8GB, 16GB, 32GB, 64GB kapasite seçenekleri sunuyor. Ürünün kullanılması için Android cihazlarda USB On-The-Go özelliğinin olması gerekiyor. Ürünün satış tarihi ve fiyat bilgisi açıklanmadı. 

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Turkforce 5 yıl en beğenilen
Eski seriler gibi 3MB yazma 5MB okuma hızına sahipse satışa sunmasın daha iyi..
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ouzqan 5 yıl
sony ni bunun daha iyi görünen alternatifini yapmıştı . Türkiyeye geldimi bilmiyorum ama .
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Captain_Ivy 5 yıl
Kingstone geç bile kaldı
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caglet 5 yıl
Usb 2.0 sa cok fazla performans beklememek gerek
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Turkforce 5 yıl en beğenilen
Eski seriler gibi 3MB yazma 5MB okuma hızına sahipse satışa sunmasın daha iyi..
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ondorax 5 yıl
Yüksek kapasiteli Micro SD kartların okuma-yazma perfomansları yeterli seviyeye gelene kadar makul kapasiteli, oyun gibi uygulamaları kurabileceğimiz bir Micro SD kart + Cihazda ki Rom miktarı + Her zaman kullanmayacağımız Film gibi dosyaları taşıyabileceğimiz bir Micro USB bellek çok işimize yarar açıkçası. Hatta bu kadar küçük olmasının avantajıyla Sürekli telefon üzerinde takılı olması bile bir rahatsızlık vermez.
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wolf silver 5 yıl
samsung, sony sayesınde boyle seylere pek fazla ıhtıyac duyulmuyor.
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