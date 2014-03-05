Kingston'dan Android cihazlara yönelik microUSB bellek





Android cihaz kullanıcılarının yetersiz kapasite nedeniyle harici depolama çözümlerine yönelmesi, bu alana yapılan yatırımları da artırdı. Hepsi-bir-arada bellek trendine son katılan Kingston oldu.





Daha önce de microUSB girişli flash bellekler satışa sunan firma bu kez hem çok küçük boyutlarda hem de çift girişe sahip DataTraveler microDuo adlı flash depolama birimini duyurdu.





USB 2.0 bağlantısını ve microUSB bağlantısını birarada bulunduran DataTraveler microDuo, PC'lerden Android cihazlarınıza kolayca veri aktarabilmenize imkan tanıyor.





27.63mm x 16.46mm x 8.56mm boyutlara sahip olan ürün 8GB, 16GB, 32GB, 64GB kapasite seçenekleri sunuyor. Ürünün kullanılması için Android cihazlarda USB On-The-Go özelliğinin olması gerekiyor. Ürünün satış tarihi ve fiyat bilgisi açıklanmadı.