Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kingston'dan ufak boyutlarıyla ön plana çıkan USB bellek: DataTraveler Micro

7 yıl
16,7b
1
27
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kingston'dan ufak boyutlarıyla ön plana çıkan USB bellek: DataTraveler Micro
Tam Boyutta Gör
SSD sürücüsü, USB bellek ve flash bellek gibi birbirinden farklı veri depolama çözümlerine imza atan Kingston firması, ufak boyutlarıyla ön plana çıkan USB belleği DataTraveler Micro'yu duyurdu.
8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle gelen DataTraveler Micro, sadece 25.6 mm x 16.7 mm x 8.4 mm boyutlarında tasarlanmış. 
8 GB'lık veya 16 GB'lık versiyonunun fiyatı konusunda açıklama yapılmayan USB belleğin, firma tarafından okuma ve yazma hızlarına dair henüz bilgi verilmemiş.
Kingston'dan ufak boyutlarıyla ön plana çıkan USB bellek: DataTraveler Micro
Tam Boyutta Gör

http://www.kingston.com/us/usb/personal_business Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mkarpuz61 6 yıl
herhalde sandisk cruzer fitten daha kaliteli bir ürün ortaya çıkartır. bir de kullanan birisi yorum yazsaymış iyiymiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jamara 6 yıl
Kapaksız olsaymış daha iyiymiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blnmynx 7 yıl
iyi de zaten aynı boyutlarda olanını hp çıkarmıştı.Hem en az 1 yıl önceden.Flash bellekte yeni bir boyut değil yani.Kingston geri kaldı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turkforce 7 yıl
"firma tarafından okuma ve yazma hızlarına dair henüz bilgi verilmemiş."
Kingston senelerdir düzenini bozmaz. Hızlar her zaman olduğu gibisabittir .
5 MB yazma / 10 MB okuma
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
Valla doğru. Bu yüzden Kingston kullanmıyorum.
2 Gb ADATA PD7 33-25
16 Gb Sandisk Cruzer Contour 25-18
ve 16 Gb ADATA USB3.0 S102 kullanıyorum. 70-25
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FightForBeer 7 yıl
Bize boyut değil Kingston,bize hız lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetsaid_ak 7 yıl
Boyu değil işlevi önemli


Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 7 yıl
iyiymiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
Valla bizim evin önünde taksi durağı var. Taksiciler için şahane olmuş. Çünkü teybe büyük flash taktıkları zaman müşteri elini kolunu oynatırken çat diye bir vuruyor yandan, flash kırılıyor. Ama böyle kısa olunca istesen de çarpamıyorsun çünkü dışarı doğru uzanmıyor. Daha geçen hafta Sertan adlı taksici arkadaşın flash diski uzun diye müşteri elini hareket ettirirken kırıldı ve USB nin demir kısmı teybin içinde kaldı. Tabi çıkarttılar ama lehimlememize rağmen USB gitti. Şimdi yeni USB alacak. Kısa olanlardan.
Sanırım şunun 8 Gb olanını alacak:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marseltalon 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Valla bizim evin önünde taksi durağı var. Taksiciler için şahane olmuş. Çünkü teybe büyük flash taktıkları zaman müşteri elini kolunu oynatırken çat diye bir vuruyor yandan, flash kırılıyor. Ama böyle kısa olunca istesen de çarpamıyorsun çünkü dışarı doğru uzanmıyor. Daha geçen hafta Sertan adlı taksici arkadaşın flash diski uzun diye müşteri elini hareket ettirirken kırıldı ve USB nin demir kısmı teybin içinde kaldı. Tabi çıkarttılar ama lehimlememize rağmen USB gitti. Şimdi yeni USB alacak. Kısa olanlardan.
Sanırım şunun 8 Gb olanını alacak:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


şöyle hızlı olup mini usb 3.0 bellekler ne zaman çıkar acaba ya da var mı?bilgin var mı ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 7 yıl
kapağı yada kendisi kaybolacak diye teknoloji artık gelişmesin :D bu kadarı yeter.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 7 yıl
evet bencede. kendisi veya en azından kapağı kaybolmaya çok musait.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 7 yıl
Rahat kaybedilebilir bir flash disk olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blacklist 7 yıl
Kaza ile yutulmasa iyi olu r:=)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16668 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, usb bellek ve kingston
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Nokia ile telefonlara yönelik yeni nesil aksesuarları konuştuk 7 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -27- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim