Kingston'dan ufak boyutlarıyla ön plana çıkan USB bellek: DataTraveler Micro

SSD sürücüsü, USB bellek ve flash bellek gibi birbirinden farklı veri depolama çözümlerine imza atan Kingston firması, ufak boyutlarıyla ön plana çıkan USB belleği DataTraveler Micro'yu duyurdu.

8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle gelen DataTraveler Micro, sadece 25.6 mm x 16.7 mm x 8.4 mm boyutlarında tasarlanmış.



8 GB'lık veya 16 GB'lık versiyonunun fiyatı konusunda açıklama yapılmayan USB belleğin, firma tarafından okuma ve yazma hızlarına dair henüz bilgi verilmemiş.



http://www.kingston.com/us/usb/personal_business