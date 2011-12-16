Kingston'dan ufak boyutlarıyla ön plana çıkan USB bellek: DataTraveler Micro

Haber Editörü
SSD sürücüsü, USB bellek ve flash bellek gibi birbirinden farklı veri depolama çözümlerine imza atan Kingston firması, ufak boyutlarıyla ön plana çıkan USB belleği DataTraveler Micro'yu duyurdu.
8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle gelen DataTraveler Micro, sadece 25.6 mm x 16.7 mm x 8.4 mm boyutlarında tasarlanmış.
8 GB'lık veya 16 GB'lık versiyonunun fiyatı konusunda açıklama yapılmayan USB belleğin, firma tarafından okuma ve yazma hızlarına dair henüz bilgi verilmemiş.
http://www.kingston.com/us/usb/personal_business Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kingston senelerdir düzenini bozmaz. Hızlar her zaman olduğu gibisabittir .
5 MB yazma / 10 MB okuma
2 Gb ADATA PD7 33-25
16 Gb Sandisk Cruzer Contour 25-18
ve 16 Gb ADATA USB3.0 S102 kullanıyorum. 70-25
Sanırım şunun 8 Gb olanını alacak:
şöyle hızlı olup mini usb 3.0 bellekler ne zaman çıkar acaba ya da var mı?bilgin var mı ?