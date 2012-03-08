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Kingston'ın DataTraveler Elite 3.0 serisi USB 3.0 bellekleri görüntülendi

7 yıl
10,5b
1
14
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Kingston'ın DataTraveler Elite 3.0 serisi USB 3.0 bellekleri görüntülendi
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USB bellek, SSD sürücü ve bellek kartı gibi veri depolama çözümleri sunan Kingston firmasının, DataTraveler Elite 3.0 serisi USB bellekleri görüntülendi.
USB 3.0 teknolojisini destekleyen ve kızaklı tasarıma sahip olan DataTraveler Elite 3.0 serisi tüketici ihtiyacına göre 16GB, 32GB ve 64GB kapasite seçenekleriyle geliyor. Tüketicilerin USB belleklerde en çok dikkat ettiği detaylardan birisi kuşkusuz performans değerleri. İşte bunu göstermek adına Computerbase.de sitesi DataTraveler Elite 3.0 serisinin CrystalDiskMark sonuçlarını internette paylaşmış.
Kingston'ın DataTraveler Elite 3.0 serisi USB 3.0 bellekleri görüntülendi
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http://www.computerbase.de/news/2012-03/kingston-erweitert-usb-3.0-portfolio-um-neuen-stick/ Yorum Yaz
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infom@n 7 yıl en beğenilen
Aynı çakmağa benziyor:)
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hacker_127 6 yıl
her zamanki kingston torpili . :) 5 mb yazma hızı var Bakıyorsun 10 mb . Okuma hızı 10 mb yazıyo bakıyorsun 20 mb . Bu konuda biraz araştırıp iyi karar vermek gerekiyo. Özellikle g3 çok şaşırtıyo beni. 6 bellek aldım uzun süredir düşmedi yazma hızı 12 den. . Bunlarda biraz düşebilir ama üzerinde windnws 8 rahat çalışır. Win 8 to go nasıl oluyomuş bakalım görelim. 32 gb sipariş verdim bakalım hayırlısı . .

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alito 7 yıl
muhtar çakmağı
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-mehmet- 7 yıl
Son teknolojiler illa pahalı olmak zorundamı ?
Bknz: SSD Diskler, USB 3.0 Bellekler ...
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RapscallioN 7 yıl
Valla ben sharkoon accelerate duo usb 3.0 32 gb aldim 44 euroya ve cok memnunum, usb 2.0 da bile yeteribce hizli...tek parca dosya olursa usb 3 ile 100 un altina dusmuyor okuma ve yazma da 65-70 arasi ama usb 2.0 olunca bu degerler 25-30 arasi oluyor hem okuma hemde yazmada. tabi usb 2.0 ve cok kucuk dosyalar olunca yazma 10 a kadar dusuyor ama genede cok iyi sayilir bence...herkese tavsiye ederim...
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OverClocK1ng 7 yıl RapscallioN
RapscallioN

Valla ben sharkoon accelerate duo usb 3.0 32 gb aldim 44 euroya ve cok memnunum, usb 2.0 da bile yeteribce hizli...tek parca dosya olursa usb 3 ile 100 un altina dusmuyor okuma ve yazma da 65-70 arasi ama usb 2.0 olunca bu degerler 25-30 arasi oluyor hem okuma hemde yazmada. tabi usb 2.0 ve cok kucuk dosyalar olunca yazma 10 a kadar dusuyor ama genede cok iyi sayilir bence...herkese tavsiye ederim...

Onu biliyorum. Ondan ben de arıyorum ama göremedim. Sen nerden aldın arkadaşım? Bir de nerden nasıl alabiliriz.

Benim yukarıdaki 149 liralık olanı beğenmemin sebebi bende Adata PD7 var şu alüminyum olan ama 2 Gb. Zamanında 41 Dolar para vermiştim ama 6 yıla yakındır da 1 kere bile problem yaşamadım. Hâlâ da çok memnunum. Yukarıdaki Team in X101 modelinin dışı da aynı şekilde sağlam. Onu da alırsam yıllarca kullanırım.

Senin Sharkoon un sağlamlığı nasıl peki. Mesela Corsairlerin şu silikon gibi olan modelleri bir süre sonra dışı parçalanıyor. Bizzat şahit oldum. Hatta bu DonanımHaber in eski yöneticilerinden Zivro nun ki yanımda parçalandı. Artık dışı eridi resmen. Tabi uzun süre aldı bi 2-3 yıl gitti ama benim ADATA da aşınma bile yok 6 yılda...
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OverClocK1ng 7 yıl
Yine Kingston, yine kazık. Allah bilir kaç para olur.
Ben araştırdım. Alınacak en akıllıca ürün şu:
32Gb. 148 TL. 120Mb/sn. okuma, 70Mb/sn. yazma:
teknobiyotik.com/...
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marseltalon 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Yine Kingston, yine kazık. Allah bilir kaç para olur.
Ben araştırdım. Alınacak en akıllıca ürün şu:

32Gb. 148 TL. 120Mb/sn. okuma, 70Mb/sn. yazma:

teknobiyotik.com/...

Yaklaşık 2 hafta önce "Silicon power m60 32 gb usb 3.0" aldım.120 mb/sn okuma ve 81 mb/sn yazma hızılarına eriştim.Ömür boyu garanti ve 9 taksit ve 126 tl ye aldım.
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xLmNt13 7 yıl
usb 3.0 a geçmenin zamanı geldi :)
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E_Aydin35 7 yıl
)Şimdi değilde iilerde herkez mecburen edinicekbir tane..:)
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createemir 7 yıl
lnfoman
Aynı çakmağa benziyor:)

Belli olmaz, içinden çakmakta çıkartabilir çakmacılar
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infom@n 7 yıl en beğenilen
Aynı çakmağa benziyor:)
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