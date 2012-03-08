Kingston'ın DataTraveler Elite 3.0 serisi USB 3.0 bellekleri görüntülendi

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USB bellek, SSD sürücü ve bellek kartı gibi veri depolama çözümleri sunan Kingston firmasının, DataTraveler Elite 3.0 serisi USB bellekleri görüntülendi.
USB 3.0 teknolojisini destekleyen ve kızaklı tasarıma sahip olan DataTraveler Elite 3.0 serisi tüketici ihtiyacına göre 16GB, 32GB ve 64GB kapasite seçenekleriyle geliyor. Tüketicilerin USB belleklerde en çok dikkat ettiği detaylardan birisi kuşkusuz performans değerleri. İşte bunu göstermek adına Computerbase.de sitesi DataTraveler Elite 3.0 serisinin CrystalDiskMark sonuçlarını internette paylaşmış.
http://www.computerbase.de/news/2012-03/kingston-erweitert-usb-3.0-portfolio-um-neuen-stick/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bknz: SSD Diskler, USB 3.0 Bellekler ...
Onu biliyorum. Ondan ben de arıyorum ama göremedim. Sen nerden aldın arkadaşım? Bir de nerden nasıl alabiliriz.
Benim yukarıdaki 149 liralık olanı beğenmemin sebebi bende Adata PD7 var şu alüminyum olan ama 2 Gb. Zamanında 41 Dolar para vermiştim ama 6 yıla yakındır da 1 kere bile problem yaşamadım. Hâlâ da çok memnunum. Yukarıdaki Team in X101 modelinin dışı da aynı şekilde sağlam. Onu da alırsam yıllarca kullanırım.
Senin Sharkoon un sağlamlığı nasıl peki. Mesela Corsairlerin şu silikon gibi olan modelleri bir süre sonra dışı parçalanıyor. Bizzat şahit oldum. Hatta bu DonanımHaber in eski yöneticilerinden Zivro nun ki yanımda parçalandı. Artık dışı eridi resmen. Tabi uzun süre aldı bi 2-3 yıl gitti ama benim ADATA da aşınma bile yok 6 yılda...
Ben araştırdım. Alınacak en akıllıca ürün şu:
32Gb. 148 TL. 120Mb/sn. okuma, 70Mb/sn. yazma:
teknobiyotik.com/...
Yaklaşık 2 hafta önce "Silicon power m60 32 gb usb 3.0" aldım.120 mb/sn okuma ve 81 mb/sn yazma hızılarına eriştim.Ömür boyu garanti ve 9 taksit ve 126 tl ye aldım.
Belli olmaz, içinden çakmakta çıkartabilir çakmacılar
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