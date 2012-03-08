Kingston'ın DataTraveler Elite 3.0 serisi USB 3.0 bellekleri görüntülendi

USB bellek, SSD sürücü ve bellek kartı gibi veri depolama çözümleri sunan Kingston firmasının, DataTraveler Elite 3.0 serisi USB bellekleri görüntülendi.



USB 3.0 teknolojisini destekleyen ve kızaklı tasarıma sahip olan DataTraveler Elite 3.0 serisi tüketici ihtiyacına göre 16GB, 32GB ve 64GB kapasite seçenekleriyle geliyor. Tüketicilerin USB belleklerde en çok dikkat ettiği detaylardan birisi kuşkusuz performans değerleri. İşte bunu göstermek adına Computerbase.de sitesi DataTraveler Elite 3.0 serisinin CrystalDiskMark sonuçlarını internette paylaşmış.



http://www.computerbase.de/news/2012-03/kingston-erweitert-usb-3.0-portfolio-um-neuen-stick/