Kırmızı renkli bir Nokia tablete ait görseller ortaya çıktı





Nokia'nın bir süredir Windows RT işletim sistemli bir tablet hazırladığı hem benchmark skorlarında görülüyor hem de modeli test eden bazı operatör çalışanlarının iddiaları gündeme geliyor. Bu kez kırmızı renkli bir Nokia tabletinin arkadan görünüşü Çinli kaynaklar tarafından internette paylaşıldı.





Modelin ilk kez bir görseli ortaya çıkmış oldu. Daha önceki iddialarda modelin özellikle kırmızı renginin ön plana çıkarılacağı dile getirilmişti. Tabi diğer renk seçenekleri de mevcut olacak.





Modelin arka kısmında dikkat çeken ise 4G LTE ve Verizon ibarelerinin olması. Bu da Nokia'nın tableti ilk olarak 4G destekli ağlarda Verizon'a özel satışa sunacağını gösteriyor. Nokia bir süredir popüler Lumia modellerini ABD'de lanse ediyor ve ilk olarak burada satışa sunuyor. Modelin Windows RT işletim sistemi ile sunulacağı anlaşılıyor.





Nokia'nın tablet modelinin henüz nasıl adlandırılacağına dair bir bilgi yok. Ancak Snapdragon 800 çözümü, 10.1 inçlik Full HD ekran, 32GB depolama kapasitesi, USB 3.0 portu, WiFi/Hücresel versiyonları şeklinde özelliklerinin olacağı tahmin ediliyor.





Nokia'nın yeni tabletini 26 Eylül tarihinde tanıtması ve Windows RT 8.1'in çıkış tarihi olan 18 Ekim ile aynı döneme denk getirmesi bekleniyor.





Microsoft'un Nokia ortaklığı ile Windows Phone ekosisteminde yakaladığı ivmeyi, bu kez Windows RT ekosisteminde de yakalamak istediği sanılıyor. Zira Windows RT işletim sistemi beklenen satış rakamlarına ulaşamadı ve Microsoft bu konuda yoğun bir şekilde eleştiriliyor.

http://www.phonearena.com/news/Alleged-Nokia-Windows-RT-tablet-pictured-in-red-carries-Verizon-logo_id46471