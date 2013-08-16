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Kırmızı renkli bir Nokia tablete ait görseller ortaya çıktı

5 yıl
934
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33
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kırmızı renkli bir Nokia tablete ait görseller ortaya çıktı

Nokia'nın bir süredir Windows RT işletim sistemli bir tablet hazırladığı hem benchmark skorlarında görülüyor hem de modeli test eden bazı operatör çalışanlarının iddiaları gündeme geliyor. Bu kez kırmızı renkli bir Nokia tabletinin arkadan görünüşü Çinli kaynaklar tarafından internette paylaşıldı. 

Modelin ilk kez bir görseli ortaya çıkmış oldu. Daha önceki iddialarda modelin özellikle kırmızı renginin ön plana çıkarılacağı dile getirilmişti. Tabi diğer renk seçenekleri de mevcut olacak. 

Modelin arka kısmında dikkat çeken ise 4G LTE ve Verizon ibarelerinin olması. Bu da Nokia'nın tableti ilk olarak 4G destekli ağlarda Verizon'a özel satışa sunacağını gösteriyor. Nokia bir süredir popüler Lumia modellerini ABD'de lanse ediyor ve ilk olarak burada satışa sunuyor. Modelin Windows RT işletim sistemi ile sunulacağı anlaşılıyor.

Nokia'nın tablet modelinin henüz nasıl adlandırılacağına dair bir bilgi yok. Ancak Snapdragon 800 çözümü, 10.1 inçlik Full HD ekran, 32GB depolama kapasitesi, USB 3.0 portu, WiFi/Hücresel versiyonları şeklinde özelliklerinin olacağı tahmin ediliyor. 

Nokia'nın yeni tabletini 26 Eylül tarihinde tanıtması ve Windows RT 8.1'in çıkış tarihi olan 18 Ekim ile aynı döneme denk getirmesi bekleniyor.

Microsoft'un Nokia ortaklığı ile Windows Phone ekosisteminde yakaladığı ivmeyi, bu kez Windows RT ekosisteminde de yakalamak istediği sanılıyor. Zira Windows RT işletim sistemi beklenen satış rakamlarına ulaşamadı ve Microsoft bu konuda yoğun bir şekilde eleştiriliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Alleged-Nokia-Windows-RT-tablet-pictured-in-red-carries-Verizon-logo_id46471 Yorum Yaz
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onsos1100 5 yıl
kağıt gibi mi bana mı öyle geldi
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DubSteq 5 yıl en beğenilen
masculine
microsoft nokia yı esir aldı galiba rt nin espirisi nedir umarım öyle bir tablet çıkartarak hata yapmazlar.hiç surface ten haberi yokmu nokianın.iddia olsa bile öyle kalsın rt gerekmez.

Hocam zaten Surface RT diye geçiyor işletim sistemi :D
masculinemicrosoft nokia yı esir aldı galiba rt nin espirisi nedir umarım öyle bir tablet çıkartarak hata yapmazlar.hiç surface ten haberi ...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
resim fake gibi
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Master_Evil 5 yıl
hala rt için diretiyorlar anlamak zor
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Konungariket Sverige 5 yıl
yahu androidde bile tabletler ne halde gördünüz bu nokia batmak için mi uğraşmışıyor anlamadım ki
ama cihaz gerçekten çok şık duruyor...
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DH Misafiri 5 yıl
onsos1100
kağıt gibi mi bana mı öyle geldi

Tablet Z mi sandın pampa.nokianın neyi kağıt gibi anca kamerayı falan çıkarmışlarsa belki
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casperfriendly 5 yıl
Nokia da snapdragon 800 e geçti ya ne diyeyim ...
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Windows çöktü arkadaşlar, formattan anlayan varmı?
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Puzzles 5 yıl Miyamoto Musashi
Miyamoto Musashi

Windows çöktü arkadaşlar, formattan anlayan varmı?

The bomb has been planted
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slmsoyle 5 yıl
Rt türkiyede iş yapmaz
Herhalde 300 liralik sadece önünde kamera olan tabletlere alternatif olarak piyasaya sürerler...
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JoeyBane 5 yıl
RT'nin havası sönmedi mi hala?
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THESTER 5 yıl
kamerasız nokia mı? Çok komiksiniz
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Elder Wand 5 yıl
Kamerasız mı?
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iboocum 5 yıl
cok satar bu usb de cabasi
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HitmaN_47 5 yıl
eee napak panpa
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