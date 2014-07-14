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Kişisel akıllı telefon görüntüleyici Cmoar, Kickstarter projesine başladı

4 yıl
479
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kişisel akıllı telefon görüntüleyici Cmoar, Kickstarter projesine başladı
Sayıları hızlı şekilde artan akıllı gözlük modelleri, son dönemde kendi ekranları yerine akıllı telefonlardan yararlanarak çok daha ucuza satışa çıkabiliyorlar. Bu cihazlar arasına giriş yapabilmek adına hazırlanan kişisel akıllı telefon görüntüleyici Cmoar, Kickstarter üzerinde destek arıyor.
Farklı amaçlar için tasarlanan lenslerini taşıyan bölümü ve ana gözlük ünitesi olmak üzere iki parça halinde hazırlanan Cmoar, ekran olarak akıllı telefonları kullanıyor ve özel lensleriyle 2 metreden 125-inç (3D lensliyle 80 -inç) görüntü sunabiliyor. Yazılımsal altyapısı ve lensleri sayesinde 2D, 3D, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi farklı kullanım alanları sağlayan gözlük, firma tarafından belirtildiği kadarıyla piksellenmiş görüntü sunmuyor ve böylece üst seviye deneyim elde edilebiliyor. Telefonların dahili sensörleri vasıtasıyla kafa hareketlerini algılayabilen ve bilgisayar ile oyun konsollarına aktif olarak bağlanabilen Cmoar, oyunların kontrolü noktasında ise klavye fare ikilisi ya da Bluetooth kontrolcülerden yararlanabiliyor.
Modüler yapısı sayesinde piyasadaki çoğu akıllı telefona destek veren, gövdesi kolayca kişiselleştirilebilen ve lens değişimi saniyeler içerisinde yapılabilen gözlük, genel olarak oyun, eğlence ve eğitim gibi amaçlar için kullanılabiliyor. Özel SDK yani yazılım geliştirme kitiyle gelen ve şimdiden birçok oyun ile uygulaması bulunan Cmoar, yan tarafında yer alan özel butonu sayesinde de kesinlik ayarını kullanıcılarına veriyor.
Kickstarter üzerinde 60,000 pound hedefiyle yola çıkan Cmoar, birimine 31 gün kala yapılacak en az 45 pound (İngiltere dışı 15 pound kargo) bağış ile 2014 Aralık ayında elde edilebiliyor. Açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Kişisel akıllı telefon görüntüleyici Cmoar, Kickstarter projesine başladı

https://www.kickstarter.com/projects/706938033/cmoar-personal-smartphone-viewer?ref=discovery Yorum Yaz
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Stanislas Xavier 4 yıl en beğenilen
Nereye yazacağımı bilemedim.
Ana sayfada ekrem71'in yazdığı daktilo,rasperry pi ve samsung amoled haberleri açılmıyor,ilgili haberler sayfasına yönlendiriyor.
Editörlerin ilgisine.
Nereye yazacağımı bilemedim.Ana sayfada ekrem71'in yazdığı daktilo,rasperry pi ve samsung amoled haberleri açılmıyor,ilgili haberler sayfasına yönlendiriyor...
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oguzhan5069 4 yıl
Link: amazon.com/...
Yorum yapmadan önce arkadaşlar lütfen verdiğim linkteki video'yu izleyin :) Sonra da bu haberdeki ürünün fiyatını düşünün. 3-4 lens ile beraber satılan telefon tutucusuna kim 150-200 dolar verir merak ediyorum ? Bu ürün max 40 TL eder bana göre. Güzel düşünce faiş fiyat, sonuç: BAŞARISIZ
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artenis 4 yıl
Desteği hak ediyor, Elimizdeki hali hazırdaki bir cihazı neden daha verimli kullanmayalım ki, bravo...
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navolta 4 yıl
Güzel olmuş.
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Stanislas Xavier 4 yıl en beğenilen
Nereye yazacağımı bilemedim.
Ana sayfada ekrem71'in yazdığı daktilo,rasperry pi ve samsung amoled haberleri açılmıyor,ilgili haberler sayfasına yönlendiriyor.
Editörlerin ilgisine.
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SteveMeade 4 yıl
Çokta pahalı değilmiş
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Akasha_Ether 4 yıl
bunlar altergaze i döver :D
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