Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    VR gözlükleri çocukları tehlikeye mi atıyor? Meta gerçeği gizlemekle suçlanıyor

    Meta'nın VR gözlüklerini kullanan bazı çocukların sanal alemde ciddi tehkikelerle karşı karşıya kaldığı, ancak şirketin bu tehliklerin üstünü örtmek için verileri gizlediği iddia ediliyor.

    VR gözlükleri çocuklar için tehlikeli mi? Meta gerçeği gizlemekle suçlanıyor Tam Boyutta Gör
    Sanal gerçeklik alanına ciddi yatırımlar yapan ve şu anda bu alanda öncü konumunda olan Meta, bu hafta ciddi bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Aralarında hem eski Meta çalışanlarının hem de şu an hâlâ şirkette çalışmakta olan isimlerin bulunduğu bir grup, Meta'yı VR gözlüklerine dair önemli bir tehlikeyi hasır altı etmekle suçluyor.

    ABD Kongresi'ne sunulan dosyada, VR başlıklarının, özellikle bu cihazlarla çevrimiçi faaliyetlere katılmanın çocuklar için ciddi tehlikeler barındırdığı belirtiliyor. Üstelik Meta'nın da bunun farkında olduğu ama bu tehlikelere işaret eden verilerin kasıtlı olarak örtbas edildiği iddia ediliyor.

    VR Gözlükleri Kullanan Çocuklar, Sanal Alemde Kötü Niyetli Kişilere Karşı Korunmasız Oluyor

    ABD Kongresi'ne sunulan raporda dikkat çekilen tehlikelerin başında, kötü niyetli yetişkinlerin bu cihazları kullanan çocukları hedef alması geliyor. VR başlıklarındaki online araçları kullanarak internette yabancılarla tanışan bazı çocukların burada kötü niyetli kişilerle tanıştıkları ve sanal dünyada da olsa tacize uğradıkları belirtiliyor. Raporda, daha önce Almanyalı bir ailenin bu konuda kaygı verici bir olay yaşadığı belirtiliyor.

    Çocukların sanal alemde kötü niyetli kişilerle karşılaşması elbette VR gözlüklerine özgü bir durum değil. Ancak Meta'nın bu olayları hasır altı etmiş olması, şirket için ciddi sonuçlar yaratabilir. Çünkü Meta çalışanlarının Almanya'da yaşanan bu olayı yönetime raporladığı fakat yönetimin bu detayları rapordan çıkarttığı belirtiliyor. Ayrıca Meta'nın avukat ekibinin çalışanlarla temasa geçip, VR kullanan çocuklarla ilgili veri toplanmamasını istemesi de şirketi daha kötü gösteriyor. Çünkü şirketin potansiyel tehlikeleri göz ardı edebilmek için bilerek diğer tarafa baktığı izlenimi yaratıyor.

    Meta ise bu iddiaları reddediyor ve Almanya'da yaşanan olaya dair verilerin silinmesinin tek sebebinin kişisel verilerin korunmasına yönelik kanunlar olduğunu söylüyor. Söz konusu bu kanunların çocuklara ait verilerin işlenmesini yasakladığı, dosyanın da bu yüzden silindiği vurgulanıyor.

    Horizon Worlds VR adlı sanal alemini geçtiğimiz günlerde 10 yaşından küçük çocuklara da açan Meta, ortaya çıkan bu yeni suçlamalar yüzünden kendisini zor durumda bulabilir. Yetişkinlerle çocukların aynı sunucularda buluştuğu bu platform, özellikle yayınlanan bu son rapor sonrası ABD'li yetkililerin radarına girmiş durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    U
    UrTR 21 saat önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 23 saat önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 1 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sonradan sunroof fiyatları hollow knight türkçe yama akşam ezanından sonra neden dışarıda olmamalıyız acnelyse kullananlar kadınlar kulübü radyatör suyu çabuk ısınıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum