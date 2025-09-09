VR gözlükleri çocukları tehlikeye mi atıyor? Meta gerçeği gizlemekle suçlanıyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Sanal gerçeklik alanına ciddi yatırımlar yapan ve şu anda bu alanda öncü konumunda olan Meta, bu hafta ciddi bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Aralarında hem eski Meta çalışanlarının hem de şu an hâlâ şirkette çalışmakta olan isimlerin bulunduğu bir grup, Meta'yı VR gözlüklerine dair önemli bir tehlikeyi hasır altı etmekle suçluyor.

ABD Kongresi'ne sunulan dosyada, VR başlıklarının, özellikle bu cihazlarla çevrimiçi faaliyetlere katılmanın çocuklar için ciddi tehlikeler barındırdığı belirtiliyor. Üstelik Meta'nın da bunun farkında olduğu ama bu tehlikelere işaret eden verilerin kasıtlı olarak örtbas edildiği iddia ediliyor.

VR Gözlükleri Kullanan Çocuklar, Sanal Alemde Kötü Niyetli Kişilere Karşı Korunmasız Oluyor

ABD Kongresi'ne sunulan raporda dikkat çekilen tehlikelerin başında, kötü niyetli yetişkinlerin bu cihazları kullanan çocukları hedef alması geliyor. VR başlıklarındaki online araçları kullanarak internette yabancılarla tanışan bazı çocukların burada kötü niyetli kişilerle tanıştıkları ve sanal dünyada da olsa tacize uğradıkları belirtiliyor. Raporda, daha önce Almanyalı bir ailenin bu konuda kaygı verici bir olay yaşadığı belirtiliyor.

Çocukların sanal alemde kötü niyetli kişilerle karşılaşması elbette VR gözlüklerine özgü bir durum değil. Ancak Meta'nın bu olayları hasır altı etmiş olması, şirket için ciddi sonuçlar yaratabilir. Çünkü Meta çalışanlarının Almanya'da yaşanan bu olayı yönetime raporladığı fakat yönetimin bu detayları rapordan çıkarttığı belirtiliyor. Ayrıca Meta'nın avukat ekibinin çalışanlarla temasa geçip, VR kullanan çocuklarla ilgili veri toplanmamasını istemesi de şirketi daha kötü gösteriyor. Çünkü şirketin potansiyel tehlikeleri göz ardı edebilmek için bilerek diğer tarafa baktığı izlenimi yaratıyor.

Meta ise bu iddiaları reddediyor ve Almanya'da yaşanan olaya dair verilerin silinmesinin tek sebebinin kişisel verilerin korunmasına yönelik kanunlar olduğunu söylüyor. Söz konusu bu kanunların çocuklara ait verilerin işlenmesini yasakladığı, dosyanın da bu yüzden silindiği vurgulanıyor.

Horizon Worlds VR adlı sanal alemini geçtiğimiz günlerde 10 yaşından küçük çocuklara da açan Meta, ortaya çıkan bu yeni suçlamalar yüzünden kendisini zor durumda bulabilir. Yetişkinlerle çocukların aynı sunucularda buluştuğu bu platform, özellikle yayınlanan bu son rapor sonrası ABD'li yetkililerin radarına girmiş durumda.

