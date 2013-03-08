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Kızgın kuşların uzayla imtihanı artık Steam'de

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Kızgın kuşların uzayla imtihanı artık Steam'de
Mobil platformlarda bir fenomen haline gelen sonrasında ise, diğer platformlara sıçrayan Angry Birds serisinin ilk uzay macerası Angry Birds Space, artık Steam'de.

Valve'in oyun satış platformunda özel bir fiyat etiketiyle yerini edinen oyun 14 Mart günü saat 20.00'a kadar 4.99$ yerine 3.99$'lık bir fiyat etiketiyle oyuncuların beğenisine sunulacak. Diğer platformlardan farklı olarak Steam üzerinden yayınlanması nedeniyle platforma özel; başarılar, sıralama tablosu ve Steam Cloud desteğine de sahip olacak olan oyun, diğer kullanıcılarla mücadele içine girmenize ve farklı bir PC'de oyuna kaldığınız yerden devam etmenize imkan verecek. 

Angry Birds serisine kazandırdığı yeniliklerle birlikte kızgın kuşların ve domuzcukların mücadelesine yeni bir renk katan Angry Birds Space'e Steam üzerinden buradan ulaşabilirsiniz. 

http://store.steampowered.com/app/210550/ Yorum Yaz
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