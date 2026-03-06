Giriş
    Microsoft, kimlik doğrulama uygulamasında güvenliği artırıyor

    Microsoft, iki adımlı kimlik doğrulama uygulaması için güvenlik önlemi alıyor. Microsoft Authenticator, jailbreak yapılmış/rootlu iOS ve Android telefonlarda artık kullanılamayacak.

    Microsoft Authenticator, rootlu/jailbreakli cihazlarda çalışmayacak Tam Boyutta Gör
    Microsoft Authenticator uygulaması artık jailbreak ya da root kontrolü yapacak. Microsoft, bu tür cihazları planlı bir şekilde engellemek ve aşamalı olarak devre dışı bırakmak için bir güncelleme yayınlayacak. Değişiklik, “şu an için” Microsoft Enterprise müşterileriyle sınırlı.

    Microsoft Authenticator, rootlu/jailbreakli cihazlarda kullanılamayacak

    Microsoft, rootlanmış veya jailbreak yapılmış cihazlarda Authenticator desteğini nasıl aşamalı olarak kaldırmayı planladığını da açıkladı.

    Uyarı modu, kullanıcılara Microsoft Authenticator için jailbreak yapılmış telefonları kullanmamaları konusunda bilgi verecek. Uygulama, “Cihazınız jailbreak yapılmış. Bu cihaz, yerleşik güvenlik korumalarını atlatmak için değiştirildi. Bu cihazda iş veya okul hesaplarınızı ekleyemeyecek ya da kullanamayacaksınız.” uyarısını gösterecek.

    Microsoft bu aşamada kimlik bilgilerinize erişmenizi engellemeyecek, Devam ile geçebileceksiniz. Ancak, bir süre sonra Authenticator'a giriş yaparsanız iş veya okul hesabınızı kullanamayacağınızı belirten bir uyarı alacaksınız. Bununla da kalmayacak ve Microsoft Authenticator, herhangi bir 2FA (iki faktörlü kimlik doğrulama) etkinliği ya da parola gerektirmeyen giriş özellikleri için kullanmanızı da engelleyecek. Yani, uygulama başlatılacak ve ana ekran açılacak ancak hiçbir şey için kullanamayacaksınız.

    Sonra silme aşaması devreye girecek. Authenticator, onayınız olmadan kayıtlı verilerinizi silecek. Önceki iki aşamayı görmezden geldiğiniz ve rootlu/jailbreak yapılmamış bir telefona geçmediğiniz için, bunun bedelini ödeyeceksiniz. Uygulama sizi oturumdan çıkaracak ve telefondaki kişisel verilerinizin tüm izlerini silecek. Kaydedilmiş hesaplarınıza erişme veya Authenticator özelliklerini kullanma seçeneğiniz olmayacak. Hesaba tekrar erişmek için, destek ekibiyle iletişime geçmeniz gerekecek.

    Microsoft Authenticator’da güvenliği artıracak güncelleme ilk olarak Android kullanıcılarına sunulmaya başladı. Nisan 2026 itibarıyla da iPhone kullanıcıları güncellemeyi görecek. Microsoft, uyarıları görmezden gelmenize ve güvenliği ihlal edilmiş telefon işletim sistemlerinde Authenticator'ı kullanmaya devam etmenize izin vermeyecek.

