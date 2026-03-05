Google, Play Store'daki komisyonu %20'ye düşürdü: Alternatif uygulama mağazalarına kapıyı açtı

Bu adımın bir kısmı, Google’ın Kasım 2025’te Epic Games ile yaptığı anlaşmanın parçası olarak önerilmişti. Ancak şirket, nihai mahkeme onayını beklemek yerine Android ve Google Play Store üzerinde yapılacak değişiklikleri şimdiden uygulamaya koyacağını duyurdu.
Play Store komisyon oranı düşüyor
Yeni sistemle birlikte Google, Play Store üzerinden yapılan uygulama içi satın alımlardan aldığı payı %30’dan %20’ye düşürüyor. Hatta, App Experience Programı veya Google Play Games Level Up programına katılan geliştiriciler için oran %15'e düşüyor.
Bunun yanında Google, kendi ödeme sistemini kullanan geliştiricilerden ayrı bir hizmet bedeli de alacak. Bu ücret, ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa Ekonomik Alanı’nda %5 olurken, diğer bölgelerde pazara özel oranlar belirlenecek.
Fortnite yeniden Play Store’a geliyor
Bu değişikliklerin ardından Fortnite geliştiricisi Tim Sweeney, oyunun yakında Play Store’da küresel olarak yeniden yayınlanacağını açıkladı. Epic, Fortnite’ı ABD’de Mayıs 2025’te App Store’a geri getirmiş, aynı yılın Aralık ayında da Play Store’da yeniden yayınlamıştı.
Google’ın yeni politikası, mobil uygulama ekonomisinde geliştiriciler ile platform sahipleri arasındaki güç dengesini değiştirebilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca Android ekosisteminde alternatif mağazalar ve ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasının önünü açması bekleniyor.
Google, güncellenmiş ücret yapısının 30 Haziran'a kadar Avrupa Ekonomik Alanı, Birleşik Krallık ve ABD'ye, 30 Eylül'e kadar Avustralya'ya, 31 Aralık'a kadar Kore ve Japonya'ya ve 30 Eylül 2027'ye kadar tüm dünyaya geleceğini söylüyor.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım