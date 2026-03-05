Giriş
    Google, Play Store'daki komisyonu %20'ye düşürdü: Alternatif uygulama mağazalarına kapıyı açtı

    Google, Android ekosisteminde uzun süredir tartışılan Play Store komisyon ücretlerini düşüreceğini açıkladı. Şikret ayrıca, alternatif uygulama mağazaları ve ödeme sistemlerine de izin verecek.

    Google, Play Store'daki komisyon oranlarını %20'ye düşürdü Tam Boyutta Gör
    Google, Android uygulama ekosisteminde uzun süredir tartışılan Play Store komisyon modelinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, geliştiricilerden aldığı standart %30’luk uygulama içi ödeme komisyonunu kaldırarak yeni ve daha düşük oranlı bir ücretlendirme sistemi uygulayacağını açıkladı. Değişiklikler aynı zamanda alternatif uygulama mağazaları ve ödeme sistemleri için de daha esnek bir yapı getiriyor.

    Bu adımın bir kısmı, Google’ın Kasım 2025’te Epic Games ile yaptığı anlaşmanın parçası olarak önerilmişti. Ancak şirket, nihai mahkeme onayını beklemek yerine Android ve Google Play Store üzerinde yapılacak değişiklikleri şimdiden uygulamaya koyacağını duyurdu.

    Play Store komisyon oranı düşüyor

    Yeni sistemle birlikte Google, Play Store üzerinden yapılan uygulama içi satın alımlardan aldığı payı %30’dan %20’ye düşürüyor. Hatta, App Experience Programı veya Google Play Games Level Up programına katılan geliştiriciler için oran %15'e düşüyor.

    Bunun yanında Google, kendi ödeme sistemini kullanan geliştiricilerden ayrı bir hizmet bedeli de alacak. Bu ücret, ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa Ekonomik Alanı’nda %5 olurken, diğer bölgelerde pazara özel oranlar belirlenecek.

    Google, Play Store'daki komisyon oranlarını %20'ye düşürdü Tam Boyutta Gör
    Yeni düzenleme ile geliştiriciler artık Google’ın ödeme sistemi ile kendi ödeme sistemlerini aynı uygulama içinde sunabilecek. Ayrıca, kullanıcıları uygulama dışındaki web sitelerine yönlendirerek satın alma yaptırabilecek.
    Google, Play Store'daki komisyon oranlarını %20'ye düşürdü
    Bu yaklaşım, mobil uygulama ödeme politikaları konusunda Apple’dan daha esnek bir model olarak görülüyor. Apple, 2025’teki düzenlemelerinde geliştiricilere yalnızca uygulama içindeki bağlantılar aracılığıyla web ödeme sayfalarına yönlendirme izni vermişti.

    Fortnite yeniden Play Store’a geliyor

    Bu değişikliklerin ardından Fortnite geliştiricisi Tim Sweeney, oyunun yakında Play Store’da küresel olarak yeniden yayınlanacağını açıkladı. Epic, Fortnite’ı ABD’de Mayıs 2025’te App Store’a geri getirmiş, aynı yılın Aralık ayında da Play Store’da yeniden yayınlamıştı.

    Google’ın yeni politikası, mobil uygulama ekonomisinde geliştiriciler ile platform sahipleri arasındaki güç dengesini değiştirebilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca Android ekosisteminde alternatif mağazalar ve ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasının önünü açması bekleniyor.

    Google, güncellenmiş ücret yapısının 30 Haziran'a kadar Avrupa Ekonomik Alanı, Birleşik Krallık ve ABD'ye, 30 Eylül'e kadar Avustralya'ya, 31 Aralık'a kadar Kore ve Japonya'ya ve 30 Eylül 2027'ye kadar tüm dünyaya geleceğini söylüyor. 

