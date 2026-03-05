Google, Play Store'daki komisyonu %20'ye düşürdü: Alternatif uygulama mağazalarına kapıyı açtı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, Android uygulama ekosisteminde uzun süredir tartışılan Play Store komisyon modelinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, geliştiricilerden aldığı standart %30’luk uygulama içi ödeme komisyonunu kaldırarak yeni ve daha düşük oranlı bir ücretlendirme sistemi uygulayacağını açıkladı. Değişiklikler aynı zamanda alternatif uygulama mağazaları ve ödeme sistemleri için de daha esnek bir yapı getiriyor.

Bu adımın bir kısmı, Google’ın Kasım 2025’te Epic Games ile yaptığı anlaşmanın parçası olarak önerilmişti. Ancak şirket, nihai mahkeme onayını beklemek yerine Android ve Google Play Store üzerinde yapılacak değişiklikleri şimdiden uygulamaya koyacağını duyurdu.

Play Store komisyon oranı düşüyor

Yeni sistemle birlikte Google, Play Store üzerinden yapılan uygulama içi satın alımlardan aldığı payı %30’dan %20’ye düşürüyor. Hatta, App Experience Programı veya Google Play Games Level Up programına katılan geliştiriciler için oran %15'e düşüyor.

Bunun yanında Google, kendi ödeme sistemini kullanan geliştiricilerden ayrı bir hizmet bedeli de alacak. Bu ücret, ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa Ekonomik Alanı’nda %5 olurken, diğer bölgelerde pazara özel oranlar belirlenecek.

Tam Boyutta Gör Yeni düzenleme ile geliştiriciler artık Google’ın ödeme sistemi ile kendi ödeme sistemlerini aynı uygulama içinde sunabilecek. Ayrıca, kullanıcıları uygulama dışındaki web sitelerine yönlendirerek satın alma yaptırabilecek.

Bu yaklaşım, mobil uygulama ödeme politikaları konusunda Apple’dan daha esnek bir model olarak görülüyor. Apple, 2025’teki düzenlemelerinde geliştiricilere yalnızca uygulama içindeki bağlantılar aracılığıyla web ödeme sayfalarına yönlendirme izni vermişti.

Fortnite yeniden Play Store’a geliyor

Bu değişikliklerin ardından Fortnite geliştiricisi Tim Sweeney, oyunun yakında Play Store’da küresel olarak yeniden yayınlanacağını açıkladı. Epic, Fortnite’ı ABD’de Mayıs 2025’te App Store’a geri getirmiş, aynı yılın Aralık ayında da Play Store’da yeniden yayınlamıştı.

Google’ın yeni politikası, mobil uygulama ekonomisinde geliştiriciler ile platform sahipleri arasındaki güç dengesini değiştirebilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca Android ekosisteminde alternatif mağazalar ve ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasının önünü açması bekleniyor.

Google, güncellenmiş ücret yapısının 30 Haziran'a kadar Avrupa Ekonomik Alanı, Birleşik Krallık ve ABD'ye, 30 Eylül'e kadar Avustralya'ya, 31 Aralık'a kadar Kore ve Japonya'ya ve 30 Eylül 2027'ye kadar tüm dünyaya geleceğini söylüyor.

