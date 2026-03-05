Giriş
    Apple Music, yapay zekayla üretilen müzikleri etiketleyecek

    Apple Music, platformda barındırılan müziklerin yapılmasında yapay zekanın kullanılıp kullanılmadığını gösteren "Şeffaflık Etiketleri" adı verilen yeni meta veri sistemini kullanıma sunmaya başladı.

    apple music yapay zekayla üretilen müzikler etiket Tam Boyutta Gör
    Apple, plak şirketlerinin ve dağıtımcıların müzik, albüm kapağı ve daha fazlasında yapay zekayı kullanıp kullanmadıklarını gösterecek yeni meta veri etiketlerini tanıttı. İşte ayrıntılar:

    Sistem, albüm kapağı, parça, beste (şarkı sözleri) ve klip olmak üzere dört kategoriyi kapsıyor. Plak şirketleri ve dağıtımcılar etiketleri hemen uygulamaya başlayabilecek. Apple, etiketlerin şimdilik isteğe bağlı olduğunu ve atlanması durumunda yapay zeka kullanılmadığının varsayılacağını belirtiyor.

    Apple, neyin yapay zeka tarafından oluşturulduğunu belirleme konusunda içerik sağlayıcılarına güvendiğini ve etiketleri türler, emeği geçenler ve diğer mevcut meta verilerle benzer şekilde değerlendirdiğini söylüyor. Şirket bunu, yapay zeka tarafından oluşturulan müzik konusunda sektör genelinde şeffaflığa doğru atılan ilk adım olarak tanımlıyor.

    Apple, “İçeriğin doğru şekilde etiketlenmesi, müzik endüstrisine yapay zeka etrafında düşünceli politikalar geliştirmek için gereken verileri ve araçları sağlamanın ilk adımı. Plak şirketlerinin ve dağıtımcıların, gönderdikleri içeriğin yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunu bildirmede aktif bir rol üstlenmeleri gerektiğine inanıyoruz” diyor.

    Apple'ın yaklaşımı, yapay zeka tarafından oluşturulan parçaları bağımsız olarak tanımlamak için kendi tespit altyapısını kuran ancak her zaman %100 doğru olmayan Deezer gibi rakiplerin izlediği yoldan farklı. Apple'ın etiketlerinde görünür bir uygulama veya çapraz doğrulama süreci yok.

    Deezer’ın açıklamasına göre, günde 60.000'den fazla şarkı tamamen yapay zekayla üretiliyor. AI olmadan yapılan müzikler platformun %39’luk bir bölümünü oluşturuyor. Daha da ilgi çekici olanı, geçtiğimiz yıl yapay zeka tarafından yapılan müziklerin büyük bir bölümü sahte dinlemeler.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 7 saat önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 7 saat önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

