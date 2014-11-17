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Knightscope güvenlik robotu suç oranını azaltmayı hedefliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Knightscope güvenlik robotu suç oranını azaltmayı hedefliyor

Son yıllarda işçilikten analiz işlemlerine kadar pek çok insan gücü gerektiren iş artık robotlara havale edilmiş durumda ve bu alanda yeni gelişmeler yaşanıyor. Knightscope K5 güvenlik robotu projesi ise Robocop filminden ilham alarak suç oranlarını azaltmayı hedefliyor. 

Elbette cyborg haline getirilmiş ve sağı solu havaya uçuran bir robottan bahsetmiyoruz. Knightscope daha çok çevreyi gözetleme ve gerçek zamanlı verilerle analiz yaparak kontrol merkezini bilgilendirme amacını taşıyor. 

K5 robotları insan boyutunda ve güvenlik devriyeleri yerine getirmek için tasarlanmış. 4 adet kamera, mikrofon, radar, GPS, lazer mesafe ölçme ve çevresel sensörlerle donatılan K5, devriye yaptığı yerlerde çevreyi sürekli tarıyor ve ana merkez elde edilen verileri sosyal ve kurumsal verilerle gerçek zamanlı olarak analiz ediyor. Yapılan bu analizler neticesinde de bölge için bir alarm seviyesi belirleniyor. Yani bir bölgede ortaya çıkabilecek toplumsal olaylar önceden tahmin edilebiliyor ve güvenlik güçleri bölgeye sevkedilebiliyor. 

K5 robotları elde ettiği verileri WiFi veya hücresel ağ üzerinden merkeze gönderiyor. Ayrıca devrilmek veya sürüklenmek istendiğinde kontrolcüsünü bir alarm ile uyarıyor. Böylece cihazın görevini tam olarak yapıp yapmadığı da anlaşılmış oluyor. K5 ayrıca gaz sızıntısı veya yangın gibi tehlikeleri de tespit edebiliyor. 

K5 bu anlamda devriye güçlerinin işini alarak bu güçlerin daha farklı görevlerde veya birimlerde görevlendirilmesini sağlayacak. Böylece müdahale ekiplerinin gücü artacak ve devriye görevleri ile zaman kaybedilmeyecek. 

Knightscope girişimi K5 robotları ile ABD'de suç oranını yüzde 50 oranında azaltmayı ve ayrıca ekonomik olarak da büyük bir tasarruf etmeyi planlıyor. Ancak hali hazırda sadece 4 adet K5 robotu geliştirilmiş ve yıl sonuna kadar hizmete girecekler. Bu bakımdan kısa vadede güvenlik konusunda büyük gelişmelerin yaşanması zor ancak gelecek için fikir verme adına büyük bir öneme sahip.  

http://knightscope.com/ Yorum Yaz
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Parallel Killer 5 yıl
böyle bi şeyi hacklediğini düşünsene :D
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N0YAN 5 yıl
çekip vursa tam olurmuş
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ardarda45 5 yıl
dalek :)
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MrKemal17 5 yıl
R2D2 çakması olmuş.
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DH Misafiri 5 yıl
Kapalı mekanlarda belki ama açık alanlarda kendisini savunamayan bu tip bir cihazın başarılı olma şansı yok. cihazı paketleyip izini kaybettirmek günümüzde çok kolay.
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arel.gr 5 yıl
tekerli kolomb yumurtası devrilirse ??????
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Mr xXx 5 yıl
Bunu yapacağınıza dron yapın ultra gelişmiş yerden 10 metre yüksekte uçsun sürekli bütün şehiri tarasın radarla bunu da mı ben söyleyeyim
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fthkn 5 yıl
Suçun yok olması için kapitalizmin yok edilmesi gerekiyor. İnsan ilkelliğini kapital korumacılık ile dizginliyorlar. İnsanı eğitmek kimsenin işine gelmiyor. Kimsenin üretken olmasını istemiyorlar. Sadece satın alan, tüketen ve tükebilmek için para peşinde koşan insanlar yaratıyorlar. Bunu kabul etmeyenler suça yöneliyor. Şehirde yaşayan insanların birer parazitten farkı yok. Hapishaneler kapitalizmin teminatıdır. Onlar yok olursa kapitalizm çöker. İdeolojik eğitim son bulup bilimsel ve sanatsal eğitim artarsa kapitalizm yok olur. Sosyalizm kötüdür. Komunistler dinsizdir. Dinsizlik kötüdür. kapitalizm dininizi seviyor. Din ise hükmetmenin eski yöntemiydi. İnsanı dizginlemek için her çağda bir şey bulunuyor. Sanayi devrimi diye bir şey yok. Bu sadece ilkel bir fırsatçılıktan ibaretti. Üretmesini bilmeyen insana marketten alışveriş yapmanın yolunu göstermek onu sadece köleleştirmektir.
Suç yok olacaksa bireyselleşme ile olacaktır. Her birey hukuk ve üretimin taşıyıcısı, eğiticisi ve savunucu olduğunda suç da bitecektir. GErçek uygarlıktan söz ediyorum. Uygar olmak yemeği el yerine çatalla yemeye başlamak değildir.
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simbolmina 5 yıl
İs özel hayati ihlal boyutuna erişmeyecekse -ki zor- gayet makul aslında. İnsan hata yapar, bu yapmaz. Gaz sızıntısı ve yangın tespiti bile yapabiliyor. Seklini de mahsus böyle yapmış olmalılar ki millet korkmasın. En azından bana şirin göründü.
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alito 5 yıl
Bizim burada bunu hacıyatmaz sanıp uçan tekme atarlar
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Louder 5 yıl
Bizde bunu yürütüp yumurta pişirme makinesi diye kullanırlar :)
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Das Boot 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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