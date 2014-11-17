Knightscope güvenlik robotu suç oranını azaltmayı hedefliyor





Son yıllarda işçilikten analiz işlemlerine kadar pek çok insan gücü gerektiren iş artık robotlara havale edilmiş durumda ve bu alanda yeni gelişmeler yaşanıyor. Knightscope K5 güvenlik robotu projesi ise Robocop filminden ilham alarak suç oranlarını azaltmayı hedefliyor.





Elbette cyborg haline getirilmiş ve sağı solu havaya uçuran bir robottan bahsetmiyoruz. Knightscope daha çok çevreyi gözetleme ve gerçek zamanlı verilerle analiz yaparak kontrol merkezini bilgilendirme amacını taşıyor.





K5 robotları insan boyutunda ve güvenlik devriyeleri yerine getirmek için tasarlanmış. 4 adet kamera, mikrofon, radar, GPS, lazer mesafe ölçme ve çevresel sensörlerle donatılan K5, devriye yaptığı yerlerde çevreyi sürekli tarıyor ve ana merkez elde edilen verileri sosyal ve kurumsal verilerle gerçek zamanlı olarak analiz ediyor. Yapılan bu analizler neticesinde de bölge için bir alarm seviyesi belirleniyor. Yani bir bölgede ortaya çıkabilecek toplumsal olaylar önceden tahmin edilebiliyor ve güvenlik güçleri bölgeye sevkedilebiliyor.





K5 robotları elde ettiği verileri WiFi veya hücresel ağ üzerinden merkeze gönderiyor. Ayrıca devrilmek veya sürüklenmek istendiğinde kontrolcüsünü bir alarm ile uyarıyor. Böylece cihazın görevini tam olarak yapıp yapmadığı da anlaşılmış oluyor. K5 ayrıca gaz sızıntısı veya yangın gibi tehlikeleri de tespit edebiliyor.





K5 bu anlamda devriye güçlerinin işini alarak bu güçlerin daha farklı görevlerde veya birimlerde görevlendirilmesini sağlayacak. Böylece müdahale ekiplerinin gücü artacak ve devriye görevleri ile zaman kaybedilmeyecek.





Knightscope girişimi K5 robotları ile ABD'de suç oranını yüzde 50 oranında azaltmayı ve ayrıca ekonomik olarak da büyük bir tasarruf etmeyi planlıyor. Ancak hali hazırda sadece 4 adet K5 robotu geliştirilmiş ve yıl sonuna kadar hizmete girecekler. Bu bakımdan kısa vadede güvenlik konusunda büyük gelişmelerin yaşanması zor ancak gelecek için fikir verme adına büyük bir öneme sahip.

http://knightscope.com/