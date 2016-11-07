Koç Holding ve Japon devi Mitsui'den önemli ortaklık

2010 yılında Koç Holding tarafından kurulan erken aşama teknoloji şirketi Inventram, fikri mülkiyet hakları ve ticareti alanlarında çalışmalar yürütüyor. Tıp, endüstri ve perakende konularında iş modellerini değiştirerek yeni teknolojiler ve lisanslamayla ilgili yatırımlar yapan şirket, girişimcilerin ve şirketlerin geliştirdikleri projelerinin gerçeğe dönüşmesi için finans ve yönetim desteği sunuyor.

İmza töreninde konuşan Mitsui&Co Avrupa Kurumsal Planlama Başkanı Naotaka Hayashi, Türkiye ekonomisinin potansiyeline ve Koç Grubu’nun uzmanlığına güvenerek yatırım yaptıklarını ve bu ortaklığa önemli oranda katkıda bulunabileceklerini dile getirdi.

Mitsui&Co bünyesinde 207 şirket bulunuyor

Koç Holding Başkanvekili Ali Koç ise ortaklığın Japonya’dan Türkiye’ye gelecek muhtemel yatırımlar için öncü olmasını temenni ettiğini ve bu tür yatırımların artması adına eğitim, teşvik ve yasal imkanların geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

1876 yılında Takashi Masuda'nun kurduğu Japonya’nın en büyük holdinglerinden Mitsui altyapı, gıda, sağlık, demir ve çelik sektöründe iş yapan önemli firmaların başında geliyor. 68'i farklı ülkelerde olmak üzere toplam 207 şirketi bünyesinde bulunduran Mitsui, ortaklıkla birlikte büyüme hedeflerine ulaşmak istiyor.