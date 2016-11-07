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Koç Holding ve Japon devi Mitsui'den önemli ortaklık

Japonya’nın en önemli holding şirketlerinden Mitsui&Co, yayınladığı açıklama ile Koç Holding'in teknoloji yatırım şirketi "Inventram"a yüzde 30 oranında ortak olduğunu duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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2010 yılında Koç Holding tarafından kurulan erken aşama teknoloji şirketi Inventram, fikri mülkiyet hakları ve ticareti alanlarında çalışmalar yürütüyor. Tıp, endüstri ve perakende konularında iş modellerini değiştirerek yeni teknolojiler ve lisanslamayla ilgili yatırımlar yapan şirket, girişimcilerin ve şirketlerin geliştirdikleri projelerinin gerçeğe dönüşmesi için finans ve yönetim desteği sunuyor.
İmza töreninde konuşan Mitsui&Co Avrupa Kurumsal Planlama Başkanı Naotaka Hayashi, Türkiye ekonomisinin potansiyeline ve Koç Grubu’nun uzmanlığına güvenerek yatırım yaptıklarını ve bu ortaklığa önemli oranda katkıda bulunabileceklerini dile getirdi.

Mitsui&Co bünyesinde 207 şirket bulunuyor

Koç Holding Başkanvekili Ali Koç ise ortaklığın Japonya’dan Türkiye’ye gelecek muhtemel yatırımlar için öncü olmasını temenni ettiğini ve bu tür yatırımların artması adına eğitim, teşvik ve yasal imkanların geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.
1876 yılında Takashi Masuda'nun kurduğu Japonya’nın en büyük holdinglerinden Mitsui altyapı, gıda, sağlık, demir ve çelik sektöründe iş yapan önemli firmaların başında geliyor. 68'i farklı ülkelerde olmak üzere toplam 207 şirketi bünyesinde bulunduran Mitsui, ortaklıkla birlikte büyüme hedeflerine ulaşmak istiyor.

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furkant1 3 yıl en beğenilen B J K
B J K
Anladığım kadarıyla çakma KOSGEB olmuş.
Dağ fare doğurmuş...

Yatırım uzmanımız konuştu.
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olağan_şüpheli 3 yıl
çok süslemişler de ne yapmak istedikleri açık değil. ama tahminimce japonların TR deki uzantısı olup pastadan pay kapmak istiyorlar.ne bileyim patent altında üretim olur , ürünlerini falan ithal eder vesaire.
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B J K 3 yıl
Anladığım kadarıyla çakma KOSGEB olmuş.
Dağ fare doğurmuş...
1 Yanıt Yanıtla
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furkant1 3 yıl B J K
B J K
Anladığım kadarıyla çakma KOSGEB olmuş.
Dağ fare doğurmuş...

Yatırım uzmanımız konuştu.
1 Yanıt Yanıtla +13
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