Son 70 yılın en büyük dolunayına hazır olun

Bilim insanları yaptıkları açıklamayla 14 Kasım Pazartesi günü "Süper Ay"ın yaşanacağını duyurdular. Normalden yüzde 14 daha büyük ve yaklaşık yüzde 30 daha parlak şekilde görülebilecek Ay adeta büyüleyici bir şekilde karşımızda olacak.

En son 1948 yılının Ocak ayında gezegenimize bu kadar fazla yaklaşan Ay’ın sadece 2016 yılının değil aynı zamanda 21. yüzyılın da en yakın dolunayı olacağı ifade ediliyor. Tekrar 25 Kasım 2034 tarihinde görülebilecek "Süper Ay"ın yerleşim yerlerinden daha iyi seyredilebileceği belirtiliyor.

NASA yetkilileri yayınladıkları mesajla, 70 yıldır gerçekleşecek en yakın dolunayın ufka yakın olduğu zamanlarda bina, ağaç ya da yerde duran diğer objelerin arasından gözlemlendiğinde doğal olmayan şekilde büyük gözükeceğini, ortaya daha güzel karelerin çıkacağını dile getirdiler.