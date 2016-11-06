Son 70 yılın en büyük dolunayına hazır olun

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Bilim insanları yaptıkları açıklamayla 14 Kasım Pazartesi günü "Süper Ay"ın yaşanacağını duyurdular. Normalden yüzde 14 daha büyük ve yaklaşık yüzde 30 daha parlak şekilde görülebilecek Ay adeta büyüleyici bir şekilde karşımızda olacak.
En son 1948 yılının Ocak ayında gezegenimize bu kadar fazla yaklaşan Ay’ın sadece 2016 yılının değil aynı zamanda 21. yüzyılın da en yakın dolunayı olacağı ifade ediliyor. Tekrar 25 Kasım 2034 tarihinde görülebilecek "Süper Ay"ın yerleşim yerlerinden daha iyi seyredilebileceği belirtiliyor.
NASA yetkilileri yayınladıkları mesajla, 70 yıldır gerçekleşecek en yakın dolunayın ufka yakın olduğu zamanlarda bina, ağaç ya da yerde duran diğer objelerin arasından gözlemlendiğinde doğal olmayan şekilde büyük gözükeceğini, ortaya daha güzel karelerin çıkacağını dile getirdiler.
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Evden Eve Taşımacılıkta öncelikle taşınacak olan evde detaylı bir ekspertiz çalışması yapılır. Fiyatlandırma ve taşıma detayları bu ekspertiz doğrultusunda belirlenir.
Taşıma için gerekli olan ebatta araç, eleman ve malzeme tarafımızca bulundurulur. Eşyaların cinsine göre paketlenmesi, nakliyesi, yeni yerde kolilerin açılması, mobilyaların yerleştirilmesi, marangozumuz tarafından demonte edilen mobilyaların tekrar monte edilmesi, tüm bu işlemler deneyimli personelimiz tarafından itinali bir biçimde yapılır.
Evden Eve Taşımacılıkta en mühim işlem paketlemedir. Paketlemede kullanılacak malzemenin kalitesi ve eşyaların cinslerine uygun olarak paketlenmeleri hasarsız taşımanın ilk kuralıdır.
Büyük parça eşyaların paketlenmesinde kraft baloncuklu naylon adını verdiğimiz özel malzememizden kullanılır. Hiçbir şekilde battaniye ile sarma işlemi uygulanmaz.
Giysilerin taşınmasında özel askılı giysi dolapları kullanılır.
Depolama
Birkaç seneliğine yurtdışına gideceksiniz ve ev eşyalarınızı dönene dek depolamak mı istiyorsunuz? Evde 2 aylık bir tadilat yaptıracaksınız ve birtakım eşyalarınızın evden çıkması mı gerekli? Ya da yazlığa göndereceğiniz eşyaların zamanı gelene dek sağlıklı bir ortamda muhafaza edilmesini mi istiyorsunuz?
Her türlü ihtiyaç ve durumda depo hizmetimizden faydalanabilirsiniz.
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bundan sonra olası neler olabilir diyenlere
en.wikipedia.org/...
bu tapınak yapıldığı zaman buraya girilmesi gerektiği ile ilgili
kuranmeali.org/...
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