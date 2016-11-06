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Son 70 yılın en büyük dolunayına hazır olun

Önümüzdeki günlerde yaşanacak olan "Süper Ay" sadece 2016'nın değil aynı zamanda 21. yüzyılın da en yakın dolunayı olacak. Ay, 2034 yılında tekrar bu kadar fazla Dünya’ya yaklaşacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,3b
1
34
Uzay
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Bilim insanları yaptıkları açıklamayla 14 Kasım Pazartesi günü "Süper Ay"ın yaşanacağını duyurdular. Normalden yüzde 14 daha büyük ve yaklaşık yüzde 30 daha parlak şekilde görülebilecek Ay adeta büyüleyici bir şekilde karşımızda olacak.
En son 1948 yılının Ocak ayında gezegenimize bu kadar fazla yaklaşan Ay’ın sadece 2016 yılının değil aynı zamanda 21. yüzyılın da en yakın dolunayı olacağı ifade ediliyor. Tekrar 25 Kasım 2034 tarihinde görülebilecek "Süper Ay"ın yerleşim yerlerinden daha iyi seyredilebileceği belirtiliyor.
NASA yetkilileri yayınladıkları mesajla, 70 yıldır gerçekleşecek en yakın dolunayın ufka yakın olduğu zamanlarda bina, ağaç ya da yerde duran diğer objelerin arasından gözlemlendiğinde doğal olmayan şekilde büyük gözükeceğini, ortaya daha güzel karelerin çıkacağını dile getirdiler.

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comarsavar 3 yıl en beğenilen
facebook'ta üç başlı yılan görselinin altına "sübhanallah" yazan sazan tayfa bekleniyor...
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Musty3535123 3 yıl
depremleri tetikleyebilir..
3 Yanıt Yanıtla +23
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O.R.A.C.L.E 3 yıl
öyle kafana göre %14 büyüme falan nedir ya utanmaza bak bir de %30 daha fazla parlayacakmış, Türkiye'den izlenmesi hemen engellenmeli
1 Yanıt Yanıtla +22
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Sensuski 3 yıl
Yorumları okumadan yazıyorum. bildiğiniz üzere marmarada deprem bekleniyor ve bu tarz dolunaylar depreme etkisi olabilir. ne diyorsunuz ?
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malkooklam 3 yıl
yakınlaşmanın deprem ilişkisi var. bizdeki mağmanın manyetik dağilımını etkileyecektir. mağma her daim döngü ve esneme şeklindedir. olmasaydı atmosfer uzaya kayardı. örnek mars gezegeni atmosfersizliği. çekim gücü ve dönme hızı fazla olsaydı atmosfer agır olurdu basınç artardı. örnek venüs gezegeni.
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METECO Taşımacılık 3 yıl
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Mephalay 3 yıl
Depremle bir alakasi yok bunun, korkutmayin insanlari bos yere.
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B J K 3 yıl
Memlekete faydası var mı ?
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White Water 3 yıl
Kurt adamlara dikkat
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gs09gs09 3 yıl
Hmm deprem felan olmasa bari xD tusunamidir vsdir Japonlar dusunsun
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SEO-Uzmanı 3 yıl
2015'te 4 kanlı ay tutulmasından sonra yaşanılanlar herkesin malumu !
bundan sonra olası neler olabilir diyenlere
en.wikipedia.org/...
bu tapınak yapıldığı zaman buraya girilmesi gerektiği ile ilgili
kuranmeali.org/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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mipa90 3 yıl
aslında ay türkiyeyi kıskandığı için bu kadar yaklaşacak. bir de yakından bakmak istemiştir.
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